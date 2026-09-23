A Gresini confirmou que Fermín Aldeguer passou por uma cirurgia para remover um dos parafusos que haviam sido inseridos após a fratura da perna esquerda em janeiro, visando acelerar sua recuperação para o GP do Japão de MotoGP da próxima semana.

O piloto da Gresini sofreu uma fratura no fêmur no início de janeiro, quando fazia um teste com uma moto de rua no Circuito Aspar, em Valência, antes da pré-temporada. Devido à gravidade do acidente, Aldeguer não esteve presente nos testes e na abertura do campeonato, na Tailândia. Para fixar o osso, foi preciso colocar um pino de grande porte, com o auxílio de parafusos.

Agora, aproveitando a semana sem corridas entre os GPs da Áustria e do Japão, Aldeguer, em acordo com o cirurgião que o operou, o Dr. Ignacio Ginebreda, do Hospital Universitari Dexeus em Barcelona, decidiu remover um desses parafusos com o objetivo de acelerar a recuperação.

O procedimento foi realizado em regime ambulatorial, de modo que o piloto pôde deixar o centro médico esta tarde e voltar para casa para descansar antes de viajar para o Japão na próxima segunda-feira.

Fermín Aldeguer, Gresini Racing Foto: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

O problema é que essa não será a última cirurgia. Aldeguer terá que ser operado novamente após o teste de pós-temporada de Valência, marcado para 01 de dezembro, para remover um outro pino, cuja extração é mais complicada, exigindo também um maior tempo de recuperação.

O ano já difícil de Aldeguer ficou ainda mais complicado após um acidente forte em Assen, no fim de junho, que resultou em uma fratura cervical. Como resultado, ele ficou de fora do restante do GP da Holanda e as duas provas seguintes, na Alemanha e na Grã-Bretanha, etapas que antecederam e sucederam a pausa de verão da categoria.

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