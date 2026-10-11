Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Antonelli amplia vantagem e Verstappen supera Leclerc: Veja como fica o campeonato após Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Antonelli amplia vantagem e Verstappen supera Leclerc: Veja como fica o campeonato após Singapura

F1 - Verstappen vence, Antonelli vai ao pódio e Bortoleto abandona: Confira resultado final do GP de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Verstappen vence, Antonelli vai ao pódio e Bortoleto abandona: Confira resultado final do GP de Singapura

F1: Verstappen vence de ponta a ponta e Bortoleto abandona em Singapura; Participe do debate AO VIVO no Pódio

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen vence de ponta a ponta e Bortoleto abandona em Singapura; Participe do debate AO VIVO no Pódio

F1: Verstappen domina e vence o GP de Singapura com Leclerc 2º; Bortoleto abandona

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen domina e vence o GP de Singapura com Leclerc 2º; Bortoleto abandona

F1: Gasly questiona FIA por não punir Norris após acidente na sprint de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Gasly questiona FIA por não punir Norris após acidente na sprint de Singapura

MotoGP: Aldeguer passará por cirurgia após fraturar a mão em Mandalika

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Aldeguer passará por cirurgia após fraturar a mão em Mandalika

F1: Russell recebe nova punição de grid antes do GP de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Russell recebe nova punição de grid antes do GP de Singapura

MotoGP: "Estava tentando terminar a corrida e não cair de novo", diz Moreira após 16º em Mandalika

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: "Estava tentando terminar a corrida e não cair de novo", diz Moreira após 16º em Mandalika
MotoGP GP da Indonésia

MotoGP: Aldeguer passará por cirurgia após fraturar a mão em Mandalika

Espanhol da Gresini teve um fim de semana para esquecer, totalizando quatro quedas ao longo dos três dias de atividades de pista

Richard Asher
Editado:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

A Gresini revelou que Fermín Aldeguer terá que passar por uma cirurgia na mão direita após terminar o fim de semana do GP da Indonésia de MotoGP com uma fratura.

Leia também:

Tendo conquistado a sua primeira e única vitória na classe nesta etapa há um ano, o fim de semana de Aldeguer ficou longe de ser uma defesa dos sonhos. Ele caiu duas vezes na sexta-feira, ficando em desvantagem ao ser relegado ao Q1. Embora tenha avançado para o Q2, sofreu mais uma queda.

Depois de uma largada promissora no GP, que o levou ao quarto lugar, Aldeguer encerrou um fim de semana doloroso ao escorregar para fora na Curva 16 na segunda volta. Após a corrida veio o anúncio de que ele "sofreu uma fratura na base do primeiro osso metacarpo da mão direita e precisará de cirurgia".

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aldeguer voará para Barcelona imediatamente no domingo para passar pela cirurgia. A boa notícia para o jovem de 21 anos é que faltam duas semanas para a próxima corrida, o GP da Austrália em Phillip Island.

Ele já tinha problemas com lesões antes deste fim de semana marcado pelas quatro quedas. Aldeguer vem mancando durante toda a temporada, após quebrar o fêmur em um acidente antes dos testes de pré-temporada, e uma outra lesão em Assen o fez perder mais três etapas no meio do campeonato.

Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +

Watch: Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: "Estava tentando terminar a corrida e não cair de novo", diz Moreira após 16º em Mandalika

Principais comentários
Mais de
Richard Asher

MotoGP: Raúl Fernández lidera TL2 em Mandalika com domínio da Aprilia; Moreira cai e é 19º

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Raúl Fernández lidera TL2 em Mandalika com domínio da Aprilia; Moreira cai e é 19º

MotoGP: Martín deixa de lado cirurgia no braço após desempenho no GP da Áustria

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Martín deixa de lado cirurgia no braço após desempenho no GP da Áustria

Toprak trabalha pelo retorno do GP da Turquia ao calendário da MotoGP em 2028

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
Toprak trabalha pelo retorno do GP da Turquia ao calendário da MotoGP em 2028

Últimas notícias

F1 - Antonelli amplia vantagem e Verstappen supera Leclerc: Veja como fica o campeonato após Singapura

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Antonelli amplia vantagem e Verstappen supera Leclerc: Veja como fica o campeonato após Singapura

F1 - Verstappen vence, Antonelli vai ao pódio e Bortoleto abandona: Confira resultado final do GP de Singapura

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Verstappen vence, Antonelli vai ao pódio e Bortoleto abandona: Confira resultado final do GP de Singapura

F1: Verstappen vence de ponta a ponta e Bortoleto abandona em Singapura; Participe do debate AO VIVO no Pódio

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen vence de ponta a ponta e Bortoleto abandona em Singapura; Participe do debate AO VIVO no Pódio

F1: Verstappen domina e vence o GP de Singapura com Leclerc 2º; Bortoleto abandona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen domina e vence o GP de Singapura com Leclerc 2º; Bortoleto abandona