MotoGP: Aldeguer passará por cirurgia após fraturar a mão em Mandalika

A Gresini revelou que Fermín Aldeguer terá que passar por uma cirurgia na mão direita após terminar o fim de semana do GP da Indonésia de MotoGP com uma fratura.

Tendo conquistado a sua primeira e única vitória na classe nesta etapa há um ano, o fim de semana de Aldeguer ficou longe de ser uma defesa dos sonhos. Ele caiu duas vezes na sexta-feira, ficando em desvantagem ao ser relegado ao Q1. Embora tenha avançado para o Q2, sofreu mais uma queda.

Depois de uma largada promissora no GP, que o levou ao quarto lugar, Aldeguer encerrou um fim de semana doloroso ao escorregar para fora na Curva 16 na segunda volta. Após a corrida veio o anúncio de que ele "sofreu uma fratura na base do primeiro osso metacarpo da mão direita e precisará de cirurgia".

Fermin Aldeguer, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aldeguer voará para Barcelona imediatamente no domingo para passar pela cirurgia. A boa notícia para o jovem de 21 anos é que faltam duas semanas para a próxima corrida, o GP da Austrália em Phillip Island.

Ele já tinha problemas com lesões antes deste fim de semana marcado pelas quatro quedas. Aldeguer vem mancando durante toda a temporada, após quebrar o fêmur em um acidente antes dos testes de pré-temporada, e uma outra lesão em Assen o fez perder mais três etapas no meio do campeonato.

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