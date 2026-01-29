A MotoGP abriu oficialmente as atividades da temporada 2026 nesta quinta-feira, com o primeiro dia do shakedown no circuito de Sepang. Com número limitado de pilotos permitidos para irem à pista, Aleix Espargaró foi o mais rápido, enquanto Diogo Moreira terminou em oitavo.

Com três dias de duração, até o próximo sábado (31), esse primeiro teste é limitado a três categorias de pilotos: os novatos do ano (Diogo Moreira e Toprak Razgatlioglu), titulares da Yamaha, única montadora no grupo D das concessões (Fabio Quartararo, Álex Rins e Jack Miller, além de Toprak) e testadores das cinco marcas do grid.

Mesmo sendo a única montadora no grid podendo colocar todo seu esquadrão na pista, a Yamaha optou por uma participação reduzida neste primeiro dia, contando apenas com Toprak e um de seus pilotos de testes, Augusto Fernández. A expectativa é que o outro testador da marca, Andrea Dovizioso entre na disputa a partir do sábado.

Assim, o início do Shakedown representou um primeiro contato dos pilotos e equipes com as motos, entre outras coisas para tirar a poeira e a ferrugem após dois meses de pausa desde o teste de Valência em novembro. Em um dia que mal pôde ser acompanhado, sem cronometragem ao vivo nem informações, o piloto mais rápido da tabela de tempos foi Aleix Espargaró.

O espanhol, que inicia sua 22ª temporada na MotoGP, sendo a segunda como testador da Honda, começou com o melhor tempo de 01min58s091. O catalão aproveitou o início dos testes com a RC213V, nos quais o peso do trabalho recai sobre ele, e não sobre o outro homem da equipe de testes da HRC, Takaaki Nakagami.

O espanhol superou seu irmão, Pol Espargaró, por meio segundo. O piloto da KTM foi um dos protagonistas de uma das bandeiras vermelhas do dia, ao cair logo após marcar 01min58s615, na primeira curva, pouco antes das 14h, horário local. Felizmente, o incidente não pareceu ter consequências físicas para ele.

Pol superou outro dos pilotos de teste da KTM presentes no teste: Dani Pedrosa, que marcou 01min59s143, a um segundo de Aleix.

Um dos novatos do ano, Toprak foi o quarto colocado. O turco registrou 01min59s647 com a Yamaha M1 com motor V4, a um segundo e meio da liderança. Ele superou por pouco mais de um décimo a moto de testes da casa japonesa, pilotada nesta quinta-feira por Augusto Fernández.

Atrás dele, estava Michele Pirro. Chamou a atenção o fato de o italiano ter testado algumas das primeiras novidades desenvolvidas pela equipe de Gigi Dall'Igna para a Desmosedici GP26, como pode ser visto em fotos publicadas pela MotoGP em sua conta no Instagram. A moto incorporou novidades aerodinâmicas no carenagem, com uma parte dianteira larga e aletas visíveis, dando continuidade ao trabalho já iniciado no teste de Valência.

Por último, Lorenzo Savadori e Diogo Moreira marcaram tempos acima dos 2 minutos, com o estreante brasileiro terminando a 2s8 do seu companheiro de marca. Mika Kallio, terceiro piloto de testes da KTM, terminou a mais de 5 segundos.

Quanto às bandeiras vermelhas, vale destacar que na primeira parte da sessão houve outra, por causa de resíduos de óleo na pista deixados por uma moto não identificada, embora, felizmente, nenhum piloto tenha encontrado o rastro e não tenha havido nenhum incidente mais grave.

Resultado do primeiro dia do shakedown da MotoGP em Sepang:

Posição Piloto Equipe Tempo 1. Aleix Espargaró Honda Factory Testing 1:58.091 2. Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing 1:58.615 (+0.524) 3. Dani Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 1:59.143 (+1.052) 4. Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha 1:59.647 (+1.556) 5. Augusto Fernández Yamaha Factory Racing 1:59.758 (+1.667) 6. Michele Pirro Ducati Lenovo Team 1:59.803 (+1.712) 7. Lorenzo Savadori Aprilia Racing 2:00.303 (+2.212) 8. Diogo Moreira LCR Honda 2:00.894 (+2.803) 9. Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing 2:03.203 (+5.112)

