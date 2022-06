MotoGP: Aleix Espargaró lidera sexta-feira de treinos na Itália

Carregar reprodutor de áudio

Aleix Espargaró, da Aprilia, conseguiu o primeiro lugar de Francesco Bagnaia, da Ducati, em um TL2 com bandeira vermelha para o GP da Itália de MotoGP.

Condições mais quentes receberam o pelotão para a segunda sessão de 45 minutos do fim de semana de Mugello, mas isso não teve um efeito adverso nas melhorias de tempo de volta na ordem combinada.

Espargaró estabeleceu o ritmo inicial com 1min47s126 nos primeiros cinco minutos, antes de Johann Zarco, da Pramac, fazer a melhor volta do dia com 1min46s381.

Oito pilotos entre os 10 primeiros tiveram ganhos de tempo de volta na ordem combinada nos primeiros 30 minutos do TL2, com os estágios finais levando a uma simulação de qualificação para o pelotão.

A volta de Zarco permaneceu a referência até os avanços finais dos pilotos, embora a sessão do francês tenha sido interrompida com cerca de 19 minutos para o final quando ele caiu na curva 4.

Sua Ducati então deslizou pelo cascalho e derramou detritos pela linha de corrida na curva 5, levando a uma breve bandeira vermelha enquanto a pista era limpa.

Alex Rins, da Suzuki, sofreu um acidente semelhante na curva 4, momentos depois da sessão reiniciada.

Bagnaia superou Zarco com 1min45s940 em sua primeira volta com pneus macios no final do TL2, mas seria derrotado por Espargaró depois que ele guiou sua Aprilia para 1min45s891.

Uma segunda queda de Zarco na curva 12 no final do TL2 impediu vários pilotos de fazerem melhorias e garantiu que Espargaró terminasse a sexta-feira como o mais rápido de todos.

Bagnaia seguiu o piloto da Aprilia 0s049 atrás, enquanto liderava uma espécie de ataque da Ducati à frente do companheiro de equipe Jack Miller, Zarco, Luca Marini da VR46 e Enea Bastianini da Gresini.

Brad Binder, da KTM, quebrou a festa da Ducati com 1min46s439s, o que o colocou em sétimo à frente da segunda Ducati VR46 de Marco Bezzecchi.

O atual campeão mundial e atual líder do campeonato, Fabio Quartararo, colocou sua Yamaha com pouca potência em um lugar provisório no Q2 em nono, à frente da Honda de fábrica de Pol Espargaró.

Marc Marquez enfrentará o Q1 amanhã, depois de terminar sexta-feira em 12º à frente do líder do TL1 Takaaki Nakagami, enquanto as duas Suzukis em Rins – que foi 14º – e o companheiro de equipe 19º colocado Joan Mir podem se juntar a eles.

Resultados:

