Aleix Espargaró será submetido nesta quarta-feira (15), em Barcelona, a uma cirurgia para corrigir uma lesão nas costas. Mais especificamente, o piloto de testes da Honda na MotoGP será operado devido a uma fratura nas vértebras T3 e T4, na região dorsal, aproveitando-se da mesma cirurgia para fixar outras duas vértebras lesionadas no acidente.

O piloto da Honda viajou para a Malásia na semana passada para participar de três dias de testes privados focados no desenvolvimento da RC213V, a moto com a qual os pilotos oficiais da equipe competem nesta temporada.

No entanto, no primeiro dia de testes, na terça-feira (7), ele sofreu uma queda violenta, resultando em lesões delicadas na região médio-alta das costas.

"Desta vez foi brutal... Mas é preciso lutar e manter o otimismo, como sempre, para me recuperar totalmente, ainda mais com uma companheira de viagem tão incrível ao meu lado! Obrigado a todos pelas mensagens de apoio!", escreveu Aleix em suas redes sociais, acompanhado de uma foto ao lado de sua esposa e mãe de seus dois filhos, Laura Montero, que viajou até a Malásia para ficar ao lado do piloto, que ficou internado no Hospital Universitário Aurelius de Nilai, a apenas 13 quilômetros do circuito malaio, até domingo.

Após voar de volta para Barcelona, Aleix foi internado no Hospital Universitário Dexeus-Quirón, onde passou por vários exames que acabaram por determinar que a melhor opção para o piloto era ser submetido a uma cirurgia.

Nesta quarta-feira (15), o renomado Dr. Bartolome Fiol Busquets, neurocirurgião especialista em cirurgia da coluna cervical e lombar, do Dexeus-Quirón, será o responsável por conduzir a operação para corrigir as fraturas nas vértebras T3 e T4 de Aleix, fixando outras duas que inicialmente pareciam também fraturadas, mas que, após os exames, foram consideradas lesionadas, mas não fraturadas.

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