A Honda teria quatro pilotos no grid do GP da Hungria de MotoGP deste fim de semana. Teria. Escalado inicialmente para substituir o lesionado Somkiat Chantra na estreia do Balaton Park, Aleix Espargaró sofreu um acidente enquanto treinava de bicicleta na semana passada e, com isso, está fora da 14ª etapa da temporada 2025.

A fase não é das melhores para os pilotos Honda. Chantra está fora de combate desde o GP da Alemanha, tendo sofrido um acidente em um treinamento de moto antes da etapa do Sachsenring. A marca japonesa optou por não colocar um substituto nas provas da Alemanha e da Áustria. Na República Tcheca, escalou Takaaki Nakagami, mas o japonês não completou o fim de semana, após um acidente na sprint.

Agora, para o GP da Hungria, a equipe de Lucio Cecchinello já havia anunciado anteriormente a presença de Aleix para a vaga de Chantra. Porém, pouco antes do início do dia de mídia no Balaton Park, a equipe divulgou uma nota explicando que o espanhol não participará da corrida, devido a uma lesão sofrida durante um treino de ciclismo.

"A equipe Idemitsu Honda LCR havia confirmado Aleix Espargaró como substituto de Somkiat Chantra para o GP da Hungria, já que Chantra ainda está se recuperando de uma lesão. Infelizmente, Aleix sofreu um acidente de bicicleta há alguns dias", explica a nota.

"Embora inicialmente parecesse algo menor, ele chegou à pista na manhã de quinta-feira com fortes dores nas costas. Os exames médicos revelaram que a vértebra L3 estava comprometida. Ele agora está voltando para Barcelona para se submeter a mais exames no Hospital Universitari Dexeus. Dadas as circunstâncias, Somkiat Chantra não será substituído neste fim de semana", conclui.

Portanto, novamente neste fim de semana, para a estreia da MotoGP no novo circuito em Balaton Park, haverá apenas 21 motos na pista, exatamente como aconteceu há uma semana no Red Bull Ring.

Quanto a Chantra, que com isso chegará a quatro ausências devido à ruptura do ligamento colateral lateral do joelho direito, ao qual foi submetido a uma cirurgia no início de julho, fala-se de um possível retorno às corridas na próxima etapa, o GP da Catalunha, no início de setembro.

