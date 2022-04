Carregar reprodutor de áudio

Os treinos livres desta sexta-feira da MotoGP em Jerez foram repletos de incidentes, e muitos deles tinham como ponto em comum Marc Márquez. E após as sessões, Aleix Espargaró voltou a criticar duramente o hexacampeão por esperá-lo na pista para usar seu vácuo, algo que chamou de "inacreditável", direcionando também suas críticas à direção de prova por não intervir.

A transmissão mostrou o piloto da Aprilia na reta dos boxe no fim do TL2 gesticulando em direção à Márquez, mas as imagens não mostraram nenhum incidente entre eles. Após o treino, Espargaró disse que Márquez havia esperado por ele na pista por um minuto até que a Aprilia passasse, para utilizar seu vácuo.

Isso veio após um momento mais cedo na sessão, quando Márquez tirou o pé na chegada à curva 13, sendo quase atingido por Remy Gardner, da Tech3 KTM.

Falando sobre o incidente, Espargaró não poupou críticas ao companheiro de grid: "Parece que estou reclamando o tempo todo, mas é inacreditável. Não sei o que esse cara está fazendo. Todos viram. E meu irmão [Pol] quase bateu nele na curva 13, depois foi Gardner, [Miguel] Oliveira, e eu".

"Eu saí pra pista no TL2, não havia ninguém no pitlane. Eu saio na reta oposta com ninguém lá, e ele estava parado no meio da pista por um minuto me esperando. Inacreditável! Eu disse pra ele ir e ele não ligou. Ele olhou para trás, é inacreditável".

"Mas não culpo ele. Culpo a Direção de Prova. Ele pode fazer o que quer, eu não sou ninguém para dizer a ele como pilotar. As pessoas falam o tempo todo da Moto3, mas a MotoGP é pior! Você acha que é normal um cara com oito títulos esperar na pista por uma Aprilia?".

"Ele pode fazer o que quiser, mas o que infernos o pessoal da Direção de Prova está fazendo?".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dando sua versão sobre os incidentes, Márquez disse que o caso com Gardner foi o resultado de ter sido forçado a tirar o pé por conta de outro piloto à sua frente que estava entrando no pitlane, mas negou que estava esperando deliberadamente por Aleix no fim do TL2.

"Com Remy, eu estava atrás de alguém que desacelerou para entrar nos boxes, e eu sabia que Pol estava vindo e com outro atrás, então apenas tentei sair da linha", disse Márquez, que foi 19º após duas quedas na mesma volta no TL2.

"E acho que Pol não sabia, ali foi apenas confusão. E com Aleix, é normal com Aleix. É algo que existe nas corridas de moto. Aleix sempre reclama, mas se neste ano ele está rápido, precisa ter orgulho do fato de que estamos buscando seu vácuo, porque normalmente era o oposto".

"Então neste ano estou buscando o seu vácuo porque ele é o terceiro no campeonato, está pilotando muito bem e a MotoGP sempre foi assim. Você busca pelos pilotos rápidos para melhorar sua volta".

"Mas neste caso, nesse treino, estava apenas finalizando, porque guiava uma moto que não havia gostado e não tentei seguir ninguém. Ele foi e eu esperei mais tempo porque não queria nenhum problema com ele".

Ex-F1 vê “GOLPE BAIXO” de RBR em HAMILTON e Villeneuve CUTUCA Mercedes: “precisa APRENDER A PERDER”

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: