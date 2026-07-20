MotoGP: Álex Márquez abre o jogo sobre mudança para KTM em 2027

Álex Márquez afirmou que a oportunidade de voltar a ser piloto de fábrica era impossível de recusar, explicando por que deixará a Gresini para se juntar à KTM no início da nova era 850cc da MotoGP, em 2027.

Depois de reconstruir sua carreira na Gresini, após uma passagem desastrosa de dois anos pela LCR, Álex se juntará à KTM no ano que vem, formando uma equipe totalmente nova ao lado de Fabio di Giannantonio, que também vem da estrutura da Ducati.

Esta será apenas a segunda vez que ele correrá por uma equipe de fábrica na MotoGP, tendo pilotado anteriormente pela Honda em sua estreia em 2020, antes de passar para a LCR.

O espanhol disse que garantir uma vaga na equipe de fábrica se tornou seu objetivo após sua temporada de maior sucesso no MotoGP no ano passado, quando terminou em segundo lugar no campeonato, atrás de seu irmão Marc Márquez.

Mas sua decisão ficou mais fácil quando a KTM o procurou com uma oferta que o fez se sentir valorizado e lhe deu a oportunidade de dar o próximo passo em sua carreira.

“Era minha meta”, disse ele ao MotoGP.com. “No ano passado, quando fui vice-campeão e tive uma temporada realmente boa, com muitos pontos, simplesmente estabeleci essa meta de ser um piloto de fábrica".

“Especialmente no ano que vem, com as novas regras, será muito importante ter todas as atualizações. Então eu disse: ‘precisamos de um contrato de fábrica, mas, principalmente, de uma equipe de fábrica’.

"E a KTM veio diretamente até mim [e disse]: ‘precisamos de você, queremos você e queremos você em nosso projeto’. Conheço muitas pessoas que trabalham na KTM desde antes, que também já trabalharam comigo. Eu só estava tentando fazer algumas ligações".

“Então eu disse: ‘OK, é um projeto que sempre gostei, acho que pode ser super, super rápido, e por que não ser a surpresa do ano que vem?’”

Álex ingressou na equipe de fábrica da Honda em 2020 como novato, substituindo Jorge Lorenzo, que tinha se aposentado. Embora isso por si só já o colocasse sob muita pressão, ele foi relutantemente empurrado para um papel de liderança quase imediatamente depois que seu irmão, Marc Márquez, sofreu uma lesão que encerrou sua temporada na etapa de abertura em Jerez.

O espanhol acabou terminando em 14º lugar na temporada afetada pela COVID-19, com pódios consecutivos em Le Mans e Aragón sendo o destaque de sua campanha.

Agora, com sete anos de experiência na MotoGP, o Márquez caçula acredita estar pronto para liderar um projeto de fábrica.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto: Alexander Trienitz

“Tenho 30 anos e tenho experiência”, disse ele. Além disso, no ano que vem, com os novos pneus e as novas regras, será muito importante fornecer todas as informações de forma realmente detalhada e direta à fábrica.

“Mas sou piloto, não engenheiro, então meu trabalho é ser rápido na pista e conquistar o máximo de pódios e vitórias para a fábrica. É isso que vamos tentar".

Embora haja uma diferença significativa nos salários dos pilotos entre uma equipe de fábrica e uma equipe satélite, Álex Márquez insistiu que o dinheiro não foi o fator decisivo para sua mudança para a KTM.

“Essa não foi a principal prioridade. A prioridade foi o projeto, as pessoas que faziam parte dele e também meu sonho de ser piloto de fábrica em uma equipe de fábrica”, explicou.

Despedida da Gresini

Álex ingressou na Gresini em 2023, com a equipe oferecendo a ele tanto uma moto competitiva quanto um ambiente de trabalho mais saudável para reconstruir sua carreira após anos de dificuldades na Honda.

Ele conquistou uma vitória em corrida sprint logo em sua primeira temporada com a equipe, antes de se estabelecer como um dos principais pilotos da Ducati.

Isso lhe rendeu uma promoção para uma moto com especificações de fábrica neste ano, mas a porta para a equipe oficial da Ducati se fechou quando a marca italiana contratou Pedro Acosta, da KTM, em vez de promover um piloto de seu próprio elenco para substituir Pecco Bagnaia.

Álex admitiu que deixar a Gresini após três temporadas será uma das partes mais difíceis dessa mudança: “Estou triste por deixar a Gresini. Quando chegou a hora de fechar o contrato com a KTM e tudo mais, eu conversava com a [chefe da equipe] Nadia [Padovani] todos os dias por telefone e tentava explicar tudo".

“Fiz uma promessa a ela em novembro passado. Eu disse: ‘quando a primeira equipe de fábrica me procurar, vou te explicar diretamente’. Ela ficou triste, mas, naquele momento, ficou superfeliz por mim, porque me disse: ‘você merece isso’".

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