MotoGP: Álex Márquez admite que chegou a 'pensar mais no campeonato do que em pilotar' em 2025

O extraordinário retorno de Marc Márquez na temporada de 2025 da MotoGP ofuscou, em grande parte, a formidável temporada protagonizada por seu irmão mais novo, Álex Márquez, que pela primeira vez na carreira pôde lutar pelo título e terminou conquistando um merecido vice-campeonato. Nestas férias, Álex se preparou cuidadosamente para retomar a luta de onde parou, tendo como reforço uma moto totalmente de fábrica e com uma equipe satélite que o apoia ao máximo.

“A pré-temporada foi positiva. Fomos rápidos desde o primeiro momento em Sepang e acho que podemos dizer que fizemos um bom trabalho”, avaliou o piloto da Gresini sobre a preparação para a estreia, na qual liderou os tempos do primeiro teste.

“Este ano, tínhamos mais coisas para fazer e mais peças para testar, então tivemos menos tempo para nós, mas acho que fizemos testes sólidos. Ninguém pode se dar como 100% satisfeito, sempre queremos mais, mas estamos bastante preparados para começar uma temporada de 22 corridas, que será muito longa e complicada”, continuou.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Márquez foi, sem dúvida, a revelação da temporada de 2025, com suas primeiras vitórias na categoria rainha e um formidável vice-campeonato. O objetivo é melhorar, mas isso significa lutar pelo título, algo para o qual ele se sente pronto.

“Me sinto mais preparado. Na temporada passada, o passo que demos em comparação com 2024 foi enorme e houve muitas situações para as quais eu não estava preparado, não tinha experiência”, admitiu. “Repetir um ano como o passado seria uma grande temporada para nós, foi incrível, mas é claro que sempre quero mais”, disse. “De qualquer forma, dependerá de nós mesmos, estará nas minhas mãos e nas da equipe dar esse passo. Continuaremos com a mesma mentalidade de ir corrida a corrida, a regularidade será a chave”.

O titular da Gresini ainda se aprofundou na fala sobre a inexperiência, explicando que, em 2025, enfrentou situações inéditas, como "lutar pelo título, disputar com Marc e com outros rivais que só via de longe". Para ele, esse foi um dos motivos pelos quais teve alguns problemas.

"Foi uma sensação estranha e, em um momento da temporada, estava pensando mais no campeonato do que em me concentrar no meu trabalho. E foi aí que ocorreram aqueles pequenos erros em Brno, em Balaton... Acho que são os erros de 2025 que não devo cometer nesta temporada. Espero estar na mesma situação e ter a oportunidade de aproveitar a experiência do ano passado, mas para isso é preciso atingir o mesmo nível no início da temporada”, falou.

Foto do grid da MotoGP em 2026 Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Álex não quis entrar em comparações nem admitir se está mais pronto do que nunca para disputar o campeonato com Marc, sem criar muitas expectativas.

“Um fim de semana de corrida nos mostrará onde exatamente cada um está. Os testes são uma coisa, mas em um fim de semana de GP você vê a realidade, todo mundo dá o seu melhor. Depois de três ou quatro corridas, saberemos onde estamos e o que podemos esperar este ano”, finalizou.

