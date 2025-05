Álex Márquez, piloto da Gresini, liderou o segundo treino livre do GP do Reino Unido da MotoGP com uma volta de 1min57s295, batendo o recorde da pista e deixando para trás o tempo de pole de Aleix Espargaró de 1min57s309, em 2024. Marc Márquez, piloto da Ducati e atual líder do campeonato, caiu no início da sessão e teve o quarto tempo mais rápido.

Álex Márquez já estava à frente dos tempos faltando sete minutos para o final, quando baixou para 1min57s613, mas Fabio Quartararo respondeu com sua Yamaha para estabelecer o melhor tempo de 1min57s342, perto do recorde e tentando repetir a pole estabelecida em Jerez. Mas no último minuto, com o relógio chegando a zero, Álex fez uma última volta perfeita para quebrar o recorde.

Quartararo terminou em segundo com 47 milésimos atrás do espanhol da Gresini, conseguindo ultrapassar Jack Miller, que também completou uma volta muito rápida com a Pramac Yamaha, colocando duas motos da fabricante japonesa no top 3.

Marc Márquez sofreu uma queda com apenas os primeiros doze minutos da sessão. O piloto da Ducati perdeu a dianteira na curva 3, uma área lenta e sem riscos, mas com a infelicidade de quebrar o pedal direito. Assim como em Austin, Marc teve que voltar aos boxes como pôde.

Para o espanhol, esse é o quarto acidente do ano, depois dos dois em Austin e o de Jerez, o primeiro em uma sexta-feira nesta temporada. O piloto da Ducati se recuperou perfeitamente e voltou a liderar a sessão quando faltavam 14 minutos para o final, mas na parte final da sessão encontrou muito tráfego e não conseguiu fazer uma volta limpa, tendo que se contentar com o quarto lugar.

Marco Bezzecchi, muito ativo na Aprilia durante todo o dia, liderou por muito tempo no início e voltou à liderança a nove minutos do fim, mas não conseguiu se manter na ponta e terminou em quinto, à frente de Fabio Di Giannantonio, que ultrapassou Pecco Bagnaia, o bicampeão que teve de trabalhar duro para entrar no top 10 e se classificar diretamente para a Q2.

Johann Zarco, vencedor em Le Mans há duas semanas, Álex Rins e Fermín Aldeguer também se classificaram, pois no último minuto Pedro Acosta foi eliminado do 10º lugar e terá que passar pela Q1 no sábado.

Antes de Marc, Miller também sofreu um acidente na curva 17, mas sem consequências. O próprio piloto devolveu a Yamaha ao box da Pramac.

Franco Morbidelli também caiu na curva 6, desta vez uma curva rápida que deixou a GP24 do piloto da VR46 bastante danificada, mas ele conseguiu levar a segunda moto de volta ao box e retornar à pista para continuar a sessão.

No entanto, o ítalo-brasileiro recebeu uma punição de três posições no grid por ter sido considerado culpado por ter atrapalhado Bezzecchi. De acordo com um comunicado dos comissários ao final do dia, Morbidelli foi "observado trafegando lentamente na linha ideal, atrapalhando outro piloto nas Curvas 12-13". Esse trecho corresponde ao complexo rápido Becketts-Chapel, no terceiro setor do circuito.

Os comissários observaram que a penalidade está de acordo com o fato de esta ser a segunda infração de Morbidelli na temporada. O incidente anterior ocorreu na sessão correspondente do GP da Tailândia, que abriu a temporada, quando ele foi considerado culpado por atrapalhar Bagnaia. Naquela ocasião, ele também recebeu uma penalidade de três posições no grid para a corrida.

O único a perder o treino foi o japonês Ai Ogura, que havia caído no TL1 pela manhã e, depois de receber a autorização médica para correr no treino, dores fortes devido a um trauma no joelho direito o forçaram a ficar nas mãos dos médicos da Aprilia no circuito e a pular a sessão da tarde, então ele terá que passar pelo Q1 no sábado de manhã.

