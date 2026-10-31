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MotoGP GP da Malásia

MotoGP: Álex Márquez crava pole em Sepang à frente de Marc; Moreira é 14º e Martín desiste da Malásia

Piloto da Gresini apareceu nos últimos segundos da sessão para 'roubar' a primeira posição do irmão

Livia Veiga
Editado:
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Alex Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Os pilotos da MotoGP retornaram ao traçado de Sepang, na Malásia, para definir o grid de largada das corridas para o fim de semana. Álex Márquez cravou a pole à frente de Marc Márquez, enquanto Diogo Moreira não conseguiu avançar para o Q2.

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No Q1...

Jorge Martín, apesar de ter recebido o 'ok' médico para correr na Malásia, optou por não deixar os boxes para tentar cravar voltas rápidas. Poucos minutos depois do início da classificação, o espanhol confirmou que estaria se retirando do fim de semana.

Diogo Moreira, por sua vez, não conseguiu se colocar na briga nos primeiros minutos da sessão. O brasileiro teve que abortar sua primeira volta e retornou no segundo stint para tentar pescar uma entrada no Q2.

Apesar da tentativa, Moreira terminou apenas na 14ª posição, não conseguindo brigar por um lugar melhor para iniciar a corrida.

Q1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 6

1'57.341

   170.058  
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 6

+0.211

1'57.552

 0.211 169.752  
3 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 7

+0.282

1'57.623

 0.071 169.650  
4 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 5

+0.392

1'57.733

 0.110 169.491  
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.786

1'58.127

 0.394 168.926  
6 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+0.807

1'58.148

 0.021 168.896  
7 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 6

+0.814

1'58.155

 0.007 168.886  
8 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 7

+0.878

1'58.219

 0.064 168.795  
9 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 7

+1.115

1'58.456

 0.237 168.457  
10 Spain A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 6

+1.514

1'58.855

 0.399 167.891  
11 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 0

 

      
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No Q2...

Johan Zarco e Francesco Bagnaia tomaram a decisão de deixar os rivais fazerem suas primeiras voltas rápidas, ficando no pit lane enquanto Álex Márquez, Marc Márquez e Pedro Acosta brigavam pela ponta.

Zarco e Bagnaia deixaram a garagem faltando cinco minutos para o fim da sessão, mas o piloto da Ducati acabou errando e perdeu a volta.

Marco Bezzecchi, em sua segunda tentativa, conseguiu abaixar o tempo de Álex antes de ser superado por Ai Ogura, que cravou 1min56s617.

Rapidamente, Marc Márquez voltou a aparecer na ponta da tabela, cravando 1min56s563 apesar de ter derrapado e perdido algum tempo. O espanhol foi seguido de perto por Pedro Acosta, que subiu para segundo.

No entanto, Álex Márquez cruzou a linha de chegada com o melhor tempo e conquistou a pole, superando o irmão para a posição de honra.

Q2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 6

1'56.493

   171.296  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.070

1'56.563

 0.070 171.193  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.084

1'56.577

 0.014 171.172  
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 6

+0.124

1'56.617

 0.040 171.113  
5 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

+0.175

1'56.668

 0.051 171.039  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.349

1'56.842

 0.174 170.784  
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+0.477

1'56.970

 0.128 170.597  
8 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 4

+0.523

1'57.016

 0.046 170.530  
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.775

1'57.268

 0.252 170.164  
10 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 4

+0.794

1'57.287

 0.019 170.136  
11 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 7

+0.850

1'57.343

 0.056 170.055  
12 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.244

1'57.737

 0.394 169.486  
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