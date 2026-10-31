MotoGP: Álex Márquez crava pole em Sepang à frente de Marc; Moreira é 14º e Martín desiste da Malásia
Piloto da Gresini apareceu nos últimos segundos da sessão para 'roubar' a primeira posição do irmão
Alex Márquez, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Os pilotos da MotoGP retornaram ao traçado de Sepang, na Malásia, para definir o grid de largada das corridas para o fim de semana. Álex Márquez cravou a pole à frente de Marc Márquez, enquanto Diogo Moreira não conseguiu avançar para o Q2.
No Q1...
Jorge Martín, apesar de ter recebido o 'ok' médico para correr na Malásia, optou por não deixar os boxes para tentar cravar voltas rápidas. Poucos minutos depois do início da classificação, o espanhol confirmou que estaria se retirando do fim de semana.
Diogo Moreira, por sua vez, não conseguiu se colocar na briga nos primeiros minutos da sessão. O brasileiro teve que abortar sua primeira volta e retornou no segundo stint para tentar pescar uma entrada no Q2.
Apesar da tentativa, Moreira terminou apenas na 14ª posição, não conseguindo brigar por um lugar melhor para iniciar a corrida.
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|6
|
1'57.341
|170.058
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|6
|
+0.211
1'57.552
|0.211
|169.752
|3
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|7
|
+0.282
1'57.623
|0.071
|169.650
|4
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|5
|
+0.392
1'57.733
|0.110
|169.491
|5
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|6
|
+0.786
1'58.127
|0.394
|168.926
|6
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|6
|
+0.807
1'58.148
|0.021
|168.896
|7
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|6
|
+0.814
1'58.155
|0.007
|168.886
|8
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|7
|
+0.878
1'58.219
|0.064
|168.795
|9
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|7
|
+1.115
1'58.456
|0.237
|168.457
|10
|A. Fernandez Pramac Racing
|47
|Yamaha
|6
|
+1.514
1'58.855
|0.399
|167.891
|11
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|0
|
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No Q2...
Johan Zarco e Francesco Bagnaia tomaram a decisão de deixar os rivais fazerem suas primeiras voltas rápidas, ficando no pit lane enquanto Álex Márquez, Marc Márquez e Pedro Acosta brigavam pela ponta.
Zarco e Bagnaia deixaram a garagem faltando cinco minutos para o fim da sessão, mas o piloto da Ducati acabou errando e perdeu a volta.
Marco Bezzecchi, em sua segunda tentativa, conseguiu abaixar o tempo de Álex antes de ser superado por Ai Ogura, que cravou 1min56s617.
Rapidamente, Marc Márquez voltou a aparecer na ponta da tabela, cravando 1min56s563 apesar de ter derrapado e perdido algum tempo. O espanhol foi seguido de perto por Pedro Acosta, que subiu para segundo.
No entanto, Álex Márquez cruzou a linha de chegada com o melhor tempo e conquistou a pole, superando o irmão para a posição de honra.
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|6
|
1'56.493
|171.296
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|6
|
+0.070
1'56.563
|0.070
|171.193
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|6
|
+0.084
1'56.577
|0.014
|171.172
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|6
|
+0.124
1'56.617
|0.040
|171.113
|5
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|7
|
+0.175
1'56.668
|0.051
|171.039
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.349
1'56.842
|0.174
|170.784
|7
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|6
|
+0.477
1'56.970
|0.128
|170.597
|8
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|4
|
+0.523
1'57.016
|0.046
|170.530
|9
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|7
|
+0.775
1'57.268
|0.252
|170.164
|10
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|4
|
+0.794
1'57.287
|0.019
|170.136
|11
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|7
|
+0.850
1'57.343
|0.056
|170.055
|12
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|7
|
+1.244
1'57.737
|0.394
|169.486
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