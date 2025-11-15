MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência

A MotoGP fechou o sábado no Circuito Ricardo Tormo com uma corrida sprint movimentada no GP de Valência. E, na última prova curta da temporada 2025, o vice-campeão Álex Márquez levou a melhor, com Pedro Acosta em segundo e Fabio di Giannantonio em terceiro.

Diferentemente do que estamos acostumados a ver nas sprints, hoje tivemos uma grande variedade de escolhas de pneus, com todos os compostos dando as caras entre os pilotos.

Na largada, Bezzecchi saiu bem, mas Álex teve uma largada melhor, conseguindo a vantagem na curva 1, enquanto o italiano da Aprilia perdeu ainda a segunda colocação para Acosta. Antes do fim da volta, Bezzecchi já era o sexto, atrás de Raúl Fernández, Quartararo e di Giannantonio.

No final da primeira volta, Álex Márquez e Acosta andavam colados, já abrindo para Fernández em terceiro, com di Giannantonio em quarto e Quartararo em quinto, pressionado por Bezzecchi. Mais atrás, o fogo amigo da Honda levou os dois pilotos da equipe oficial, Mir e Marini, ao chão no segundo setor. O campeão de 2020 caiu e acabou levando o italiano junto.

Aos poucos, Álex começou a abrir na frente. Quando a prova chegava à metade, na volta 7 de 13, ele abria 1s4 para Acosta, que tinha 0s9 para Fernández, enquanto o espanhol da Trackhouse era muito pressionado por di Giannantonio. Bezzecchi completava o top 5, mas a 1s3.

Lá atrás, Martín vinha fazendo uma prova sólida, subindo para 11º, mas o espanhol acabou errando e, ao sair da pista, foi para a última posição.

Uma punição dada pelos comissários durante a sprint chamou a atenção. Miller se envolveu em uma confusão com Aldeguer ainda na primeira parte da prova. Inicialmente ele havia sido punido com tendo que ceder três posições mas, voltas depois, ela foi trocada para uma volta longa.

No final, Álex Márquez garantiu mais uma vitória com Pedro Acosta em segundo e Fabio di Giannnatonio em terceiro. Completaram os nove que pontuam na sprint: Raúl Fernández, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Brad Binder e Ai Ogura. Já Francesco Bagnaia foi o 14º e Jorge Martín o 22º.

O Mundial de Motovelocidade encerra a temporada 2025 neste domingo com as últimas corridas do ano. O dia começa com a Moto3, com largada às 07h. Na sequência tem a Moto2, com a grande decisão de Diogo Moreira, a partir das 08h15. As atividades se encerram com a MotoGP, com largada marcada para 10h. Você acompanha tudo ao vivo na ESPN e no Disney+ e cobertura completa do Motorsport.com.

