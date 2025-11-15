Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia
Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1

Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1
F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"

F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"
MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência

MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência
F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026

F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026
Relato da corrida
MotoGP GP de Valência

MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência

Pedro Acosta e Fabio di Giannantonio completaram o top 3 da última prova curta da temporada 2025

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Alex Marquez, Gresini Racing

A MotoGP fechou o sábado no Circuito Ricardo Tormo com uma corrida sprint movimentada no GP de Valência. E, na última prova curta da temporada 2025, o vice-campeão Álex Márquez levou a melhor, com Pedro Acosta em segundo e Fabio di Giannantonio em terceiro.

Leia também:
 

Diferentemente do que estamos acostumados a ver nas sprints, hoje tivemos uma grande variedade de escolhas de pneus, com todos os compostos dando as caras entre os pilotos.

Na largada, Bezzecchi saiu bem, mas Álex teve uma largada melhor, conseguindo a vantagem na curva 1, enquanto o italiano da Aprilia perdeu ainda a segunda colocação para Acosta. Antes do fim da volta, Bezzecchi já era o sexto, atrás de Raúl Fernández, Quartararo e di Giannantonio.

No final da primeira volta, Álex Márquez e Acosta andavam colados, já abrindo para Fernández em terceiro, com di Giannantonio em quarto e Quartararo em quinto, pressionado por Bezzecchi. Mais atrás, o fogo amigo da Honda levou os dois pilotos da equipe oficial, Mir e Marini, ao chão no segundo setor. O campeão de 2020 caiu e acabou levando o italiano junto.

 

Aos poucos, Álex começou a abrir na frente. Quando a prova chegava à metade, na volta 7 de 13, ele abria 1s4 para Acosta, que tinha 0s9 para Fernández, enquanto o espanhol da Trackhouse era muito pressionado por di Giannantonio. Bezzecchi completava o top 5, mas a 1s3.

Lá atrás, Martín vinha fazendo uma prova sólida, subindo para 11º, mas o espanhol acabou errando e, ao sair da pista, foi para a última posição.

 

 

Uma punição dada pelos comissários durante a sprint chamou a atenção. Miller se envolveu em uma confusão com Aldeguer ainda na primeira parte da prova. Inicialmente ele havia sido punido com tendo que ceder três posições mas, voltas depois, ela foi trocada para uma volta longa.

 

No final, Álex Márquez garantiu mais uma vitória com Pedro Acosta em segundo e Fabio di Giannnatonio em terceiro. Completaram os nove que pontuam na sprint: Raúl Fernández, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Brad Binder e Ai Ogura. Já Francesco Bagnaia foi o 14º e Jorge Martín o 22º.

O Mundial de Motovelocidade encerra a temporada 2025 neste domingo com as últimas corridas do ano. O dia começa com a Moto3, com largada às 07h. Na sequência tem a Moto2, com a grande decisão de Diogo Moreira, a partir das 08h15. As atividades se encerram com a MotoGP, com largada marcada para 10h. Você acompanha tudo ao vivo na ESPN e no Disney+ e cobertura completa do Motorsport.com.

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pontos
1 A. MarquezGresini Racing 73 13

19'37.490

   159.1 12
2 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 13

+1.149

19'38.639

 1.149 159.0 9
3 F. Di GiannantonioTeam VR46 49 13

+2.637

19'40.127

 1.488 158.8 7
4 R. FernandezTrackhouse Racing Team 25 13

+3.519

19'41.009

 0.882 158.7 6
5 M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 13

+3.727

19'41.217

 0.208 158.6 5
6 F. MorbidelliTeam VR46 21 13

+6.349

19'43.839

 2.622 158.3 4
7 F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 20 13

+7.102

19'44.592

 0.753 158.2 3
8 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 13

+7.352

19'44.842

 0.250 158.1 2
9 A. OguraTrackhouse Racing Team 79 13

+7.685

19'45.175

 0.333 158.1 1
10 J. ZarcoLCR Honda 5 13

+9.346

19'46.836

 1.661 157.9  
11 F. AldeguerGresini Racing 54 13

+10.067

19'47.557

 0.721 157.8  
12 J. MillerPramac Racing 43 13

+11.148

19'48.638

 1.081 157.6  
13 E. BastianiniTech 3 23 13

+11.911

19'49.401

 0.763 157.5  
14 F. BagnaiaDucati Team 63 13

+11.957

19'49.447

 0.046 157.5  
15 A. RinsMovistar Yamaha MotoGP 42 13

+14.264

19'51.754

 2.307 157.2  
16 N. BulegaDucati Team 11 13

+14.951

19'52.441

 0.687 157.1  
17 M. OliveiraPramac Racing 88 13

+15.597

19'53.087

 0.646 157.1  
18 M. ViñalesTech 3 12 13

+16.699

19'54.189

 1.102 156.9  
19 A. EspargaroHonda HRC Test Team 41 13

+16.885

19'54.375

 0.186 156.9  
20 A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 7 13

+18.846

19'56.336

 1.961 156.6  
21 S. ChantraLCR Honda 35 13

+23.028

20'00.518

 4.182 156.1  
22 J. MartinAprilia Racing Team 1 13

+23.655

20'01.145

 0.627 156.0  
dnf L. MariniRepsol Honda Team 10 1

+12 Laps

1'38.301

 12 Laps 146.6  
dnf J. MirRepsol Honda Team 36 1

+12 Laps

1'38.403

 0.102 146.5  

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

Principais comentários
Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
Moto2: Moreira larga em 9º e González sai em 5º na decisão do GP de Valência

Moto2: Moreira larga em 9º e González sai em 5º na decisão do GP de Valência

Moto2
Moto2
Valência
Moto2: Moreira larga em 9º e González sai em 5º na decisão do GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Últimas notícias

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Geral
Misc Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros