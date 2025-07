Alex Márquez poderá pilotar normalmente no GP da Alemanha de MotoGP. Segundo colocado na classificação geral, o espanhol sofreu uma queda há duas semanas em Assen após uma colisão com Pedro Acosta. Como resultado, Márquez fraturou o dedo indicador da mão esquerda, especificamente a "cabeça do segundo metacarpo".

Ele viajou da Holanda para a Espanha no domingo da corrida em que se machucou, para Madri, para ser operado naquela noite. A cirurgia foi um sucesso, conforme confirmado pela Gresini Racing. 48 horas depois, na terça-feira, o caçula da família Márquez passou por um primeiro check-up "muito positivo" com seus médicos na clínica Ruber Internacional, Dr. Ignacio Roger de Oña e Dr. Andrea García Villanueva.

Márquez começou imediatamente na reabilitação e, na última terça-feira, antes do GP da Alemanha, foi visitado novamente por Roger de Oña. O exame determinou que ele havia se recuperado quase completamente do dedo e não sentia mais nenhuma dor. Ele foi liberado para viajar para Sachsenring neste fim de semana, sujeito a um exame médico final com a equipe médica da MotoGP liderada pelo Dr. Angel Charte.

O piloto #73 foi submetido a esse exame final por volta das 16h, horário local, na Alemanha, e os médicos o liberaram para retornar à pista nesta sexta-feira para o TL1. Após o primeiro treino, ele terá de passar por mais um exame. Luca Marini, que volta à ação neste fim de semana após um grave acidente no teste das 8 Horas de Suzuka, no qual sofreu uma série de lesões, incluindo um pneumotórax, também recebeu autorização.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Marquez, Gresini Racing Foto de: KTM Images

Por outro lado, Enea Bastianini não poderá viajar para a Alemanha. O italiano da Tech3 está sofrendo de febre desde o início da semana, o que o impediu de viajar. A equipe confirmou que, como nem a febre nem a dor diminuíram, o piloto optou por ir a um hospital perto de sua casa, onde foi diagnosticado com apendicite. Ele passará a noite no hospital, em tratamento, em uma tentativa de evitar a cirurgia e estará fora da corrida.

Quanto ao restante do boletim médico para o GP da Alemanha, deve-se observar que Joan Mir, que se envolveu em outro acidente em Assen e tinha suspeita de uma pequena fratura na clavícula, também correrá normalmente em Sachsenring. Uma tomografia computadorizada determinou que não era o caso de uma fratura e o campeão de 2020 confirmou que estava bem e pronto para voltar à Honda, agora quase sem dor no ombro e tendo podido treinar em uma CBR.

Os ausentes serão Jorge Martín, que viajará para o GP da República Tcheca do próximo fim de semana depois de pilotar a moto da Aprilia na última quarta-feira em Misano, e Somkiat Chantra, que sofreu uma lesão no treino e teve que passar por uma cirurgia, perdendo a última rodada dupla de corridas antes da pausa de verão.

GUTO NEJAIM e FAUSTO MACIEIRA: Márquez x Valentino, MANIAS da DUPLA, 'causos' e MUITA RESENHA!

PÓDIO CAST traz GUTO NEJAIM para um REENCONTRO HISTÓRICO com FAUSTO MACIEIRA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!