Álex Márquez passou por um primeiro check up após a operação realizada no domingo a noite, devido à fratura que sofreu na mão esquerda durante o GP da Holanda de MotoGP no último fim de semana.

Vice-colocado no Mundial, o espanhol foi ao chão em meio a um incidente com Pedro Acosta ainda nas primeiras voltas da corrida principal do domingo (29). Um exame inicial feito ainda no circuito determinou que ele havia sofrido uma fratura no segundo metacarpo da mão esquerda.

Após mais exames feitos pelo Dr. Ángel Charte, médico oficial da categoria, Márquez voou imediatamente para Madri, onde passou por uma cirurgia ainda na noite do domingo. Logo após o fim da operação, a Gresini confirmou nas redes sociais que "a cirurgia para reparo da fratura subcapital do segundo metacarpo da mão esquerda foi concluída com sucesso".

Agora, nesta terça-feira (01), menos de 48 horas após o procedimento, Álex usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre sua condição. Em um post no Instagram, o espanhol confirmou que passou por um primeiro check up "muito positivo" e que agora deve iniciar a reabilitação.

Nas fotos, Álex estava acompanhado pelo Dr. Ignacio Roger de Oña, especialista em cirurgia das mãos que esteve na equipe médica de sua operação.

Agora resta saber se Márquez estará pronto a tempo de retornar às pistas no GP da Alemanha, que será realizado de 11 a 13 de julho no circuito de Sachsenring. Esta é a primeira prova de uma rodada dupla que antecede a pausa de verão da categoria, que se inicia após o retorno do GP da República Tcheca, em Brno, na semana seguinte.

Com o abandono no GP da Holanda, Álex viu seu irmão disparar na frente no Mundial. Marc Márquez tem agora 307 pontos contra 239 de Álex, uma diferença de 68 tentos.

