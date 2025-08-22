A direção de prova da MotoGP anunciou na tarde deste sábado uma punição de três posições no grid de largada do GP da Hungria do domingo para Álex Márquez e Jack Miller, por atrapalharem Francesco Bagnaia durante o segundo treino livre no Balaton Park.

Os dois, que já tiveram que cumprir uma volta longa no último domingo, no GP da Áustria, terão que cumprir mais uma punição neste fim de semana, após eles atrapalharem uma volta rápida de Bagnaia no segundo treino livre. Faltando menos de sete minutos para o fim, Álex foi visto andando perto da linha ideal da pista nas curvas 3 e 4, com Miller criticando o espanhol pelo ato.

Com ambos ocupando o espaço ideal, Pecco viu sua volta rápida ir para o espaço. Sem conseguir melhorar, o bicampeão terminou o TL2 apenas na 14ª posição e, com isso, terá que disputar o Q1 da classificação neste sábado.

No final da tarde húngara, a direção de prova anunciou oficialmente uma penalidade de três posições no grid para os dois pilotos, sendo mais um revés para Álex após os danos causados pela longa volta no Red Bull Ring.

Antes de a penalidade ser anunciada, Álex falou com a imprensa e manteve sua inocência, afirmando que não esperava nenhum tipo de punição.

"Eu não atrapalhei ninguém, foi o Miller, que estava atrapalhando, reclamando de mim, não sei por que, porque deve ser mais fácil me repreender", explicou Álex, sem saber que os comissários estavam preparando uma penalidade para os dois.

"A ação veio de trás, do quarto setor. Eu estava em uma volta e encontrei Fabio Di Giannantonio parado, preparando sua volta. Ali ele perdeu 0s4. Então, nas curvas 1 e 2, Miller veio no meu trilho, eu não o vi, tentei ficar o mais próximo possível na curva 2. Tentei ficar o mais próximo possível na curva 2".

"Na opinião dele, eu o atrapalhei, não vi dessa forma. Mas não importa o quanto você esteja reclamando com outro piloto, o que você não pode fazer é ficar no meio, porque o Pecco estava vindo, mas eu estava fora da linha, quem o incomodou foi o Jack", defendeu-se Álex.

"Foi aí que aconteceu o desastre, a culpa sobre o Pecco foi do Miller, não minha", disse Álex, que ainda não havia sido punido no momento da coletiva de imprensa. "Não fui chamado à direção de prova e eles não me disseram nada", disse ele, sem esperar uma penalidade, que, no entanto, acabou vindo".

