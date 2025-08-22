Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP da Hungria

MotoGP: Álex Márquez e Miller são punidos para o grid do GP da Hungria

Punição aos pilotos da Gresini e da Pramac será cumprida na prova do domingo, sem influenciar o grid da sprint

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

A direção de prova da MotoGP anunciou na tarde deste sábado uma punição de três posições no grid de largada do GP da Hungria do domingo para Álex Márquez e Jack Miller, por atrapalharem Francesco Bagnaia durante o segundo treino livre no Balaton Park.

Leia também:

Os dois, que já tiveram que cumprir uma volta longa no último domingo, no GP da Áustria, terão que cumprir mais uma punição neste fim de semana, após eles atrapalharem uma volta rápida de Bagnaia no segundo treino livre. Faltando menos de sete minutos para o fim, Álex foi visto andando perto da linha ideal da pista nas curvas 3 e 4, com Miller criticando o espanhol pelo ato.

Com ambos ocupando o espaço ideal, Pecco viu sua volta rápida ir para o espaço. Sem conseguir melhorar, o bicampeão terminou o TL2 apenas na 14ª posição e, com isso, terá que disputar o Q1 da classificação neste sábado.

No final da tarde húngara, a direção de prova anunciou oficialmente uma penalidade de três posições no grid para os dois pilotos, sendo mais um revés para Álex após os danos causados pela longa volta no Red Bull Ring.

Antes de a penalidade ser anunciada, Álex falou com a imprensa e manteve sua inocência, afirmando que não esperava nenhum tipo de punição.

"Eu não atrapalhei ninguém, foi o Miller, que estava atrapalhando, reclamando de mim, não sei por que, porque deve ser mais fácil me repreender", explicou Álex, sem saber que os comissários estavam preparando uma penalidade para os dois.

"A ação veio de trás, do quarto setor. Eu estava em uma volta e encontrei Fabio Di Giannantonio parado, preparando sua volta. Ali ele perdeu 0s4. Então, nas curvas 1 e 2, Miller veio no meu trilho, eu não o vi, tentei ficar o mais próximo possível na curva 2. Tentei ficar o mais próximo possível na curva 2".

"Na opinião dele, eu o atrapalhei, não vi dessa forma. Mas não importa o quanto você esteja reclamando com outro piloto, o que você não pode fazer é ficar no meio, porque o Pecco estava vindo, mas eu estava fora da linha, quem o incomodou foi o Jack", defendeu-se Álex.

"Foi aí que aconteceu o desastre, a culpa sobre o Pecco foi do Miller, não minha", disse Álex, que ainda não havia sido punido no momento da coletiva de imprensa. "Não fui chamado à direção de prova e eles não me disseram nada", disse ele, sem esperar uma penalidade, que, no entanto, acabou vindo".

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Germán Garcia Casanova MotoGP Alex Marquez Jack Miller Pramac Racing Gresini Racing
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Ducati já trabalha com foco em 2027 durante testes em Misano

Principais comentários
Germán Garcia Casanova
Mais de
Germán Garcia Casanova
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º

MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º
MotoGP: Chantra estabelece GP da Catalunha como meta de retorno às pistas

MotoGP: Chantra estabelece GP da Catalunha como meta de retorno às pistas

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Chantra estabelece GP da Catalunha como meta de retorno às pistas
MotoGP - Miller manda ultimato para Yamaha: "Sinto que não me querem"

MotoGP - Miller manda ultimato para Yamaha: "Sinto que não me querem"

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Miller manda ultimato para Yamaha: "Sinto que não me querem"
Alex Marquez
Mais de
Alex Marquez
MotoGP - Mesmo disputando vice-campeonato, Álex Márquez defende Bagnaia: 'Vai se soltar e voltar ao nível de 2024'

MotoGP - Mesmo disputando vice-campeonato, Álex Márquez defende Bagnaia: 'Vai se soltar e voltar ao nível de 2024'

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Mesmo disputando vice-campeonato, Álex Márquez defende Bagnaia: 'Vai se soltar e voltar ao nível de 2024'
MotoGP: Márquez lidera o TL1 para o GP da Áustria à frente de Bagnaia

MotoGP: Márquez lidera o TL1 para o GP da Áustria à frente de Bagnaia

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Márquez lidera o TL1 para o GP da Áustria à frente de Bagnaia
MotoGP - Segundo no campeonato, Álex Márquez: "É impossível alcançar Marc"

MotoGP - Segundo no campeonato, Álex Márquez: "É impossível alcançar Marc"

MotoGP
GP da República Tcheca
MotoGP - Segundo no campeonato, Álex Márquez: "É impossível alcançar Marc"
Pramac Racing
Mais de
Pramac Racing
MotoGP: Marc Márquez cai mas lidera TL1 em Assen, com Bagnaia em 4º e Álex em 7º; veja vídeo

MotoGP: Marc Márquez cai mas lidera TL1 em Assen, com Bagnaia em 4º e Álex em 7º; veja vídeo

MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Marc Márquez cai mas lidera TL1 em Assen, com Bagnaia em 4º e Álex em 7º; veja vídeo
MotoGP: Novo motor V4 da Yamaha é "bom de ver e ouvir"

MotoGP: Novo motor V4 da Yamaha é "bom de ver e ouvir"

MotoGP
MotoGP: Novo motor V4 da Yamaha é "bom de ver e ouvir"
MotoGP: Bezzecchi e Acosta dividem liderança do TL1 na Itália

MotoGP: Bezzecchi e Acosta dividem liderança do TL1 na Itália

MotoGP
GP da Itália
MotoGP: Bezzecchi e Acosta dividem liderança do TL1 na Itália

Últimas notícias

F1: Verstappen utilizava 'truque psicológico' para provocar Hamilton nos bastidores; entenda

F1: Verstappen utilizava 'truque psicológico' para provocar Hamilton nos bastidores; entenda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Verstappen utilizava 'truque psicológico' para provocar Hamilton nos bastidores; entenda
MotoGP: Álex Márquez e Miller são punidos para o grid do GP da Hungria

MotoGP: Álex Márquez e Miller são punidos para o grid do GP da Hungria

MGP MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Álex Márquez e Miller são punidos para o grid do GP da Hungria
MotoGP: Ducati já trabalha com foco em 2027 durante testes em Misano

MotoGP: Ducati já trabalha com foco em 2027 durante testes em Misano

MGP MotoGP
MotoGP: Ducati já trabalha com foco em 2027 durante testes em Misano
F1: FIA explica situação de Bottas após penalidade em Abu Dhabi em 2024

F1: FIA explica situação de Bottas após penalidade em Abu Dhabi em 2024

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: FIA explica situação de Bottas após penalidade em Abu Dhabi em 2024

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros