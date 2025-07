Alex Márquez terá de cumprir uma penalidade de volta longa na próxima corrida da MotoGP. A punição foi imposta a ele pelo Painel de Comissários liderado por Simon Crafar após incidente com Joan Mir em Brno.

O piloto da Gresini Racing acabou com o domingo do espanhol nos estágios iniciais da décima segunda etapa da temporada, neste domingo na República Tcheca. O jovem Márquez tentou uma manobra excessivamente otimista no início da corrida, na segunda volta, tentando sair do oitavo lugar, e acabou derrubando o piloto da Honda na curva 12.

Um novo infortúnio para Mir, que já abandonou várias vezes nesta temporada (a última vez, há uma semana, em Sachsenring, devido a uma queda de Ai Ogura). Os comissários estipularam que o incidente seria analisado após a corrida. Tanto o #36 quanto o #73 apresentaram suas opiniões aos árbitros do campeonato, que determinaram que Alex Márquez merecia ser penalizado com uma volta longa na Áustria, uma das pistas mais curtas do calendário.

Foi o próprio Márquez quem confirmou sua sanção ao deixar os escritórios da Direção de Prova, quando foi flagrado pela DAZN. Em declarações ao canal de televisão, disse: "Acho que é uma sanção justa. Fui muito honesto. Quando bati, sabia que teria uma penalidade, simplesmente assumi a culpa. Hoje, cometi um erro e, quando você comete um erro, precisa aceitá-lo e olhar para frente. Foi um fim de semana em que eu estava um pouco mais nervoso do que o normal. Eu não estava tentando ultrapassar, mas sim ver onde poderia ultrapassar, e perdi a frente".

Logo após o ocorrido, Márquez e Mir tiveram uma discussão "que não levou a nada", de acordo com o primeiro. O campeão de 2020, por sua vez, preferiu permanecer em silêncio sobre o assunto, embora estivesse visivelmente irritado, e comentou: "Vou fazer o que eles fazem no tribunal, continuar a não dizer nada porque isso pode ser usado contra mim. Não posso dizer nada sobre a ação, não sei por que ele fez isso se estávamos no segundo turno. Na primeira volta, ele me deu um toque e, na volta seguinte, me jogou para fora, é tudo o que sei".

Assim, a equipe Gresini encerrou um dia complicado, no qual Fermín Aldeguer também foi penalizado. Depois de terminar em oitavo, ele teve 3 segundos adicionados ao tempo final de corrida por pilotar de forma irresponsável, o que deveria ter sido uma penalidade de volta longa, mas ele não teve tempo de completá-la. Isso aconteceu devido a um toque com Miguel Oliveira. Aldeguer lamentou o fato de o incidente ter ocorrido na "volta 4" e que os comissários de pista "tiveram tempo suficiente para investigar o caso e me penalizar durante a corrida". Ele também negou que tenha sido um contato, mas uma simples ultrapassagem. A decisão o fez cair para o 11º lugar.

