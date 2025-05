A sorte dos campeões sorriu para a família Márquez no último domingo de MotoGP. Álex Márquez caiu na primeira curva da corrida e Marc Márquez no início da terceira volta, quando foi mostrada uma bandeira vermelha que, como a terceira volta da corrida não havia sido completada, cancelou tudo o que havia sido feito e a prova foi reiniciada como se nada tivesse acontecido. Após o reinício, Marc terminou em terceiro e Alex em quinto, salvando um dia que estava parecendo "zero".

Álex explicou após a corrida que o acidente foi culpa dele, por ter chegado "muito inclinado. Não sei para onde estava indo, comecei tão bem que fiquei empolgado", admitiu.

"Tenho que estar um pouco mais atento a esse respeito e é preciso prever certas situações. Então, fiquei bastante irritado com isso. É verdade que tivemos sorte, mas também nosso principal rival no campeonato, que é o Marc, teve ainda mais sorte do que nós, porque ao sair daqui com dois zeros, tínhamos cortado três pontos e agora perdemos três ou cinco, não sei, na classificação geral. Então, foi assim, mas foi uma corrida muito louca", disse ele, referindo-se ao fato de que chegou a Silverstone 22 pontos atrás de Marc na classificação geral e sai com 24, apesar dos três pontos que conquistou no sábado.

Álex Márquez explicou que estava um pouco preocupado com a segurança na primeira curva do circuito.

"Eu não diria que há muito asfalto. O problema é que, mais adiante, há cascalho, mas não a ponto de podermos bater. Então, sim, foi um pouco no limite. Tive muita sorte de ter sido no início, porque se isso acontecer comigo em uma volta rápida, vou parar na parede com a moto. É muito perigoso o que poderia ter acontecido", alertou.

Apesar de ter pneus macios na frente, Álex, como todos os pilotos da Ducati, optou pelo pneu médio, que acabou não sendo o melhor.

"Na primeira volta, honestamente, eu estava indo muito mal. Sem confiança, sem ritmo. A decisão de usar o pneu médio na segunda volta foi minha. Sempre decidimos como equipe, mas desta vez optei pelo médio porque estava preocupado que o macio não conseguiria terminar a corrida."

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Álex chegou ao box sem a moto, apesar de ter tentado recuperá-la.

"Eu estava indo para a scooter e, quando estava voltando, vi em um telão que havia uma bandeira vermelha. Voltei para pegar minha moto, mas quando cheguei lá, já tinha sido rebocada. Então, voltei novamente porque achei que teria de entrar nos boxes com a moto, mas, felizmente, só três voltas haviam sido completadas. Por isso, demorei tanto para voltar aos boxes".

No final, Álex conseguiu completar uma corrida decente e quase ficou preso na briga pelo pódio com o irmão e Franco Morbidelli.

"Acho que ataquei um pouco tarde. Nas últimas três voltas, comecei a ter uma boa sensação, boa tração e disse 'ok, estou indo'. Mas perdi muito tempo atrás de Jack Miller, que estava defendendo sua posição, e meu objetivo era apenas alcançá-los. Se houvesse mais uma volta, acho que poderia ter brigado com Marc e Morbidelli. Mas é assim que as coisas são. Na última curva eu estava lá e talvez houvesse uma chance de tentar, mas preferi não fazer isso", confessou o piloto da Gresini.

