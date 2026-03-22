Álex Márquez viveu sua melhor temporada na MotoGP em 2025. Forte desde o início do ano, ele superou as expectativas do paddock e ficou atrás apenas de seu irmão mais velho, o heptacampeão Marc Márquez, na classificação final, superando inclusive Francesco Bagnaia da equipe oficial, mesmo tendo uma moto do ano anterior. Agora, de volta ao grid como vice-campeão, o que mudou para ele?

Álex terminou a temporada 2025 com três vitórias e outros seis pódios, conquistando o vice-campeonato com antecedência, em meio à crise vivida por Bagnaia. A boa performance lhe rendeu frutos e, agora, ele disputa o campeonato deste ano correndo com uma moto atualizada, a mesma utilizada pela dupla da equipe oficial.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com no paddock da MotoGP em Goiânia, Álex revelou se a marca atingida com o vice-campeonato mudou alguma coisa para ele, se criou mais expectativas externas sobre sua performance.

"É verdade que as pessoas esperam um pouco mais de você. No ano passado, fomos uma surpresa, e ninguém esperava que estivéssemos na frente, lutando pelo título. Mas, para mim, nada mudou. Acho que se algo mudasse, seria o caminho errado".

"Então, estou tranquilo e sei que esta temporada pode ser muito diferente da anterior, pois todos evoluem. Precisamos ser inteligentes, manter a calma e trabalhar com o aprendizado do ano passado".

Até aqui, seu início de campeonato tem sido muito diferente do que foi em 2025. Na Tailândia, ele, assim como as outras motos Ducatis, não renderam como o esperado e, com o abandono na corrida principal, ele saiu zerado. Já na sprint de Goiânia, ele obteve seus primeiros pontos no ano, com uma sétima posição.

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