Como é lógico, o vice-campeonato conquistado no ano passado levou Álex Márquez a multiplicar exponencialmente seu valor de mercado. E aos 29 anos, após seis temporadas na MotoGP, provavelmente chegou a hora de aproveitá-lo ao máximo. O piloto da Gresini destacou que mais da metade do grid terá fechado seus contratos antes da primeira corrida da temporada.

Nesse sentido, o Motorsport.com apurou que Álex também será um desses que terá o futuro definido na próxima semana, já que tem praticamente fechado seu futuro a partir de 2027 com a KTM. À espera da assinatura oficial, que deve acontecer nos próximos dias, o atual piloto da Gresini compartilhará a garagem da equipe oficial da marca austríaca com Maverick Viñales.

"O objetivo de todos os pilotos é correr em uma equipe de fábrica. Mas estou muito feliz na Gresini. Quando chegar a hora, decidirei o melhor para o meu futuro, mas por enquanto quero focar nesta pré-temporada", disse Álex, direto do circuito de Sepang, onde nesta terça começam os três primeiros dias de testes coletivos de 2026.

Em sua melhor temporada na categoria das motos pesadas, o #73 acumulou três vitórias e um total de 12 pódios, números que lhe garantiram terminar logo atrás de seu irmão, Marc Márquez, imbatível até se lesionar na Indonésia.

Além do vice-campeonato, a façanha serviu para o piloto espanhol melhorar seu status dentro da Ducati, a ponto de garantir a última especificação da moto Desmosedici para o próximo Campeonato Mundial.

Após alguns dias intensos no mercado, Álex revelou pouca coisa, assim como fizeram antes Pedro Acosta e Fabio Quartararo, para que ninguém interpretasse de suas palavras que ele já decidiu qual macacão vestirá na próxima temporada.

"Estamos trabalhando para ter as melhores opções quando chegar a hora de decidir. Não vou esconder que a Gresini é a opção mais sólida, mas é verdade que talvez seja o momento de arriscar, porque você não sabe qual moto será a mais competitiva com o novo regulamento".

O piloto espanhol vê, convicto, como a maioria das peças do quebra-cabeça do grid de 2027 pode estar encaixada antes que as luzes de largada apaguem em Buriram, no primeiro fim de semana de março.

"Mais de 50% do grid terá o futuro definido antes da primeira corrida. Muitas equipes, muitas fábricas precisam fechar com seus pilotos cedo para que eles não escapem", concluiu.

