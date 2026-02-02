Pular para o conteúdo principal

MotoGP

MotoGP - Álex Márquez: “Gresini é a opção mais sólida, mas pode ser que este seja um momento para arriscar”

Motorsport.com apurou que o vice-campeão de 2025 está fechando um contrato com a equipe oficial da KTM para 2027

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Alex Marquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Como é lógico, o vice-campeonato conquistado no ano passado levou Álex Márquez a multiplicar exponencialmente seu valor de mercado. E aos 29 anos, após seis temporadas na MotoGP, provavelmente chegou a hora de aproveitá-lo ao máximo. O piloto da Gresini destacou que mais da metade do grid terá fechado seus contratos antes da primeira corrida da temporada.

Nesse sentido, o Motorsport.com apurou que Álex também será um desses que terá o futuro definido na próxima semana, já que tem praticamente fechado seu futuro a partir de 2027 com a KTM. À espera da assinatura oficial, que deve acontecer nos próximos dias, o atual piloto da Gresini compartilhará a garagem da equipe oficial da marca austríaca com Maverick Viñales.

"O objetivo de todos os pilotos é correr em uma equipe de fábrica. Mas estou muito feliz na Gresini. Quando chegar a hora, decidirei o melhor para o meu futuro, mas por enquanto quero focar nesta pré-temporada", disse Álex, direto do circuito de Sepang, onde nesta terça começam os três primeiros dias de testes coletivos de 2026.

Em sua melhor temporada na categoria das motos pesadas, o #73 acumulou três vitórias e um total de 12 pódios, números que lhe garantiram terminar logo atrás de seu irmão, Marc Márquez, imbatível até se lesionar na Indonésia.

Para Alex Gresini es la opción más solida, dice, pero su futuro está ya atado a KTM

Foto de: Gresini Racing

Além do vice-campeonato, a façanha serviu para o piloto espanhol melhorar seu status dentro da Ducati, a ponto de garantir a última especificação da moto Desmosedici para o próximo Campeonato Mundial.

Após alguns dias intensos no mercado, Álex revelou pouca coisa, assim como fizeram antes Pedro Acosta e Fabio Quartararo, para que ninguém interpretasse de suas palavras que ele já decidiu qual macacão vestirá na próxima temporada.

"Estamos trabalhando para ter as melhores opções quando chegar a hora de decidir. Não vou esconder que a Gresini é a opção mais sólida, mas é verdade que talvez seja o momento de arriscar, porque você não sabe qual moto será a mais competitiva com o novo regulamento".

O piloto espanhol vê, convicto, como a maioria das peças do quebra-cabeça do grid de 2027 pode estar encaixada antes que as luzes de largada apaguem em Buriram, no primeiro fim de semana de março.

"Mais de 50% do grid terá o futuro definido antes da primeira corrida. Muitas equipes, muitas fábricas precisam fechar com seus pilotos cedo para que eles não escapem", concluiu.

DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA

