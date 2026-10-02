Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Moreira revela que chegou a sentir dor na mão durante treinos em Motegi

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Moreira revela que chegou a sentir dor na mão durante treinos em Motegi

F1: Leclerc lidera TL2 para o GP do Bahrein na Malásia; Bortoleto é 12º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Leclerc lidera TL2 para o GP do Bahrein na Malásia; Bortoleto é 12º

F1 - Stroll critica motor Honda da Aston Martin: "Estamos perdendo dois segundos" por volta

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 - Stroll critica motor Honda da Aston Martin: "Estamos perdendo dois segundos" por volta

MotoGP: Álex Márquez lidera o TL2 para o GP do Japão em Motegi; Moreira cai, mas é 9º e avança direto para o Q2

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Álex Márquez lidera o TL2 para o GP do Japão em Motegi; Moreira cai, mas é 9º e avança direto para o Q2

Porsche Cup: Morestoni e Machado se animam com primeiras impressões para a endurance de Brasília

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Porsche Cup: Morestoni e Machado se animam com primeiras impressões para a endurance de Brasília

F1: Colapinto troca motor e soma nova punição para o grid da etapa de Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Colapinto troca motor e soma nova punição para o grid da etapa de Sepang

F1: Verstappen lidera TL1 do GP do Bahrein na Malásia à frente de Russell; Bortoleto é 13º na estreia em Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Verstappen lidera TL1 do GP do Bahrein na Malásia à frente de Russell; Bortoleto é 13º na estreia em Sepang

F1: Mercedes revela componentes do pacote de atualizações para Sepang; veja detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Mercedes revela componentes do pacote de atualizações para Sepang; veja detalhes
Relato do treino livre
MotoGP GP do Japão

MotoGP: Álex Márquez lidera o TL2 para o GP do Japão em Motegi; Moreira cai, mas é 9º e avança direto para o Q2

Brasileiro causou uma amarela no minuto final da sessão após perder o ponto de frenagem e atolar a moto na brita devido à baixa velocidade

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Alex Marquez, Gresini Racing

A MotoGP fechou a sexta-feira em Motegi com um segundo treino livre movimentado, marcado por bandeiras amarelas e uma paralisação. No fim, Álex Márquez foi o mais rápido, à frente de Pedro Acosta e Marc Márquez, enquanto Diogo Moreira foi o nono, avançando diretamente ao Q2 da classificação, mesmo com uma "queda" no minuto final.

Leia também:
 

O segundo treino livre começou movimentado, mas não da melhor forma possível. Os primeiros minutos foram marcados por duas quedas, primeiro de Rins, na curva 3, seguido de Marini, na saída da primeira.

Porém, o momento determinante veio na sequência, quando o motor de Ogura teve problemas na reta principal. A falha na Aprilia levou a moto a soltar muita fumaça e óleo na pista, forçando a direção de prova a acionar a bandeira vermelha, paralisando a sessão por 12 minutos enquanto a saída dos boxes era limpada pelos fiscais.

 

Após os 15 minutos iniciais, já que o relógio ficou parado durante a bandeira vermelha, Bezzecchi liderava com 01min43s742, apenas 0s016 à frente de Acosta, com Marc Márquez em terceiro, a 0s221, enquanto Álex Márquez e Quartararo fechavam o top 5 Moreira era o sétimo, a 0s607, logo atrás de seu companheiro de LCR, Zarco.

Quando a sessão chegava à metade, Marc Márquez retomava o resultado final do TL1 e subia para a ponta com 01min43s623, 0s119 à frente de Bezzecchi, com Acosta em terceiro a 0s125, enquanto Martín e Álex Márquez vinham em quarto e quinto. Já Moreira caía para 11º, ainda logo atrás de Zarco.

 

Os ataques de tempo estavam começando quando o treino entrou em seus 15 minutos finais. E Aldeguer havia assumido a liderança com 01min43s586, seguido de Acosta, Marc Márquez, Martín e Bezzecchi. Já Moreira seguia em 11º, a apenas 0s002 de Fernández, em décimo, na disputa por uma vaga direta no Q2.

Uma nova amarela surgiu a três minutos do fim, com Zarco indo ao chão entre as curvas 13 e 14, o que atrapalhou alguns pilotos em suas buscas por voltas rápidas. E, no último minuto, foi a vez da outra LCR, de Diogo, causar uma amarela. O brasileiro errou o ponto de frenagem na curva 5 e acabou ficando atolado na brita.

 

No final, Álex Márquez garantiu o melhor tempo do dia, com 01min42s811, avançando bem em relação ao 01min44s0 feito pelo irmão mais cedo. Pedro Acosta foi o segundo, a 0s076, com Marc Márquez em terceiro a 0s100. Marco Bezzecchi e Enea Bastianini fecharam os cinco primeiros, com Fabio di Giannantonio, Fabio Quartararo, Jorge Martín, Diogo Moreira e Johann Zarco completando os dez que avançam direto ao Q2 da classificação.

Mesmo com os problemas no final, a dupla da LCR conseguiu avançar ao Q2, com Moreira ficando a 0s495 da marca de Álex e Zarco a 0s574, apenas 0s004 à frente de Aldeguer, em 11º.

A MotoGP retorna à pista de Motegi na madrugada de sexta para sábado para mais três sessões. O "dia" começa às 22h10, horário de Brasília, com o terceiro treino livre, seguido da classificação, às 22h50. Já a corrida sprint do GP do Japão tem largada marcada para 03h. Você acompanha tudo na ESPN e no Disney+.

Veja o resultado do TL2 do GP do Japão de MotoGP:

FiP

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 25

1'42.811

   168.110 317
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 25

+0.076

1'42.887

 0.076 167.986 317
3 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 24

+0.100

1'42.911

 0.024 167.947 316
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 24

+0.218

1'43.029

 0.118 167.754 316
5 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 23

+0.349

1'43.160

 0.131 167.541 319
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 24

+0.386

1'43.197

 0.037 167.481 314
7 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 25

+0.419

1'43.230

 0.033 167.428 310
8 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 23

+0.464

1'43.275

 0.045 167.355 315
9 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 22

+0.495

1'43.306

 0.031 167.304 319
10 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 22

+0.574

1'43.385

 0.079 167.177 318
11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 22

+0.578

1'43.389

 0.004 167.170 314
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+0.618

1'43.429

 0.040 167.105 318
13 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+0.674

1'43.485

 0.056 167.015 313
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 23

+0.716

1'43.527

 0.042 166.947 316
15 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 24

+0.768

1'43.579

 0.052 166.863 318
16 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 21

+0.775

1'43.586

 0.007 166.852 316
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 22

+0.877

1'43.688

 0.102 166.688 318
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+0.917

1'43.728

 0.040 166.624 309
19 Thailand S. Chantra Repsol Honda Team 15 Honda 25

+1.085

1'43.896

 0.168 166.354 319
20 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 22

+1.493

1'44.304

 0.408 165.704 310
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 23

+1.600

1'44.411

 0.107 165.534 308
22 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 22

+2.025

1'44.836

 0.425 164.863 315
Ver resultados completos

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO: Nakagami sofre fratura na clavícula em acidente e está fora do GP do Japão
Próximo artigo MotoGP: Moreira revela que chegou a sentir dor na mão durante treinos em Motegi

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo

MotoGP: Moreira revela que chegou a sentir dor na mão durante treinos em Motegi

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Moreira revela que chegou a sentir dor na mão durante treinos em Motegi

F1: Leclerc lidera TL2 para o GP do Bahrein na Malásia; Bortoleto é 12º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Leclerc lidera TL2 para o GP do Bahrein na Malásia; Bortoleto é 12º

F1: Verstappen lidera TL1 do GP do Bahrein na Malásia à frente de Russell; Bortoleto é 13º na estreia em Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Verstappen lidera TL1 do GP do Bahrein na Malásia à frente de Russell; Bortoleto é 13º na estreia em Sepang

Últimas notícias

MotoGP: Moreira revela que chegou a sentir dor na mão durante treinos em Motegi

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Moreira revela que chegou a sentir dor na mão durante treinos em Motegi

F1: Leclerc lidera TL2 para o GP do Bahrein na Malásia; Bortoleto é 12º

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Leclerc lidera TL2 para o GP do Bahrein na Malásia; Bortoleto é 12º

F1 - Stroll critica motor Honda da Aston Martin: "Estamos perdendo dois segundos" por volta

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 - Stroll critica motor Honda da Aston Martin: "Estamos perdendo dois segundos" por volta

MotoGP: Álex Márquez lidera o TL2 para o GP do Japão em Motegi; Moreira cai, mas é 9º e avança direto para o Q2

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Álex Márquez lidera o TL2 para o GP do Japão em Motegi; Moreira cai, mas é 9º e avança direto para o Q2