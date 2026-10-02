A MotoGP fechou a sexta-feira em Motegi com um segundo treino livre movimentado, marcado por bandeiras amarelas e uma paralisação. No fim, Álex Márquez foi o mais rápido, à frente de Pedro Acosta e Marc Márquez, enquanto Diogo Moreira foi o nono, avançando diretamente ao Q2 da classificação, mesmo com uma "queda" no minuto final.

O segundo treino livre começou movimentado, mas não da melhor forma possível. Os primeiros minutos foram marcados por duas quedas, primeiro de Rins, na curva 3, seguido de Marini, na saída da primeira.

Porém, o momento determinante veio na sequência, quando o motor de Ogura teve problemas na reta principal. A falha na Aprilia levou a moto a soltar muita fumaça e óleo na pista, forçando a direção de prova a acionar a bandeira vermelha, paralisando a sessão por 12 minutos enquanto a saída dos boxes era limpada pelos fiscais.

Após os 15 minutos iniciais, já que o relógio ficou parado durante a bandeira vermelha, Bezzecchi liderava com 01min43s742, apenas 0s016 à frente de Acosta, com Marc Márquez em terceiro, a 0s221, enquanto Álex Márquez e Quartararo fechavam o top 5 Moreira era o sétimo, a 0s607, logo atrás de seu companheiro de LCR, Zarco.

Quando a sessão chegava à metade, Marc Márquez retomava o resultado final do TL1 e subia para a ponta com 01min43s623, 0s119 à frente de Bezzecchi, com Acosta em terceiro a 0s125, enquanto Martín e Álex Márquez vinham em quarto e quinto. Já Moreira caía para 11º, ainda logo atrás de Zarco.

Os ataques de tempo estavam começando quando o treino entrou em seus 15 minutos finais. E Aldeguer havia assumido a liderança com 01min43s586, seguido de Acosta, Marc Márquez, Martín e Bezzecchi. Já Moreira seguia em 11º, a apenas 0s002 de Fernández, em décimo, na disputa por uma vaga direta no Q2.

Uma nova amarela surgiu a três minutos do fim, com Zarco indo ao chão entre as curvas 13 e 14, o que atrapalhou alguns pilotos em suas buscas por voltas rápidas. E, no último minuto, foi a vez da outra LCR, de Diogo, causar uma amarela. O brasileiro errou o ponto de frenagem na curva 5 e acabou ficando atolado na brita.

No final, Álex Márquez garantiu o melhor tempo do dia, com 01min42s811, avançando bem em relação ao 01min44s0 feito pelo irmão mais cedo. Pedro Acosta foi o segundo, a 0s076, com Marc Márquez em terceiro a 0s100. Marco Bezzecchi e Enea Bastianini fecharam os cinco primeiros, com Fabio di Giannantonio, Fabio Quartararo, Jorge Martín, Diogo Moreira e Johann Zarco completando os dez que avançam direto ao Q2 da classificação.

Mesmo com os problemas no final, a dupla da LCR conseguiu avançar ao Q2, com Moreira ficando a 0s495 da marca de Álex e Zarco a 0s574, apenas 0s004 à frente de Aldeguer, em 11º.

A MotoGP retorna à pista de Motegi na madrugada de sexta para sábado para mais três sessões. O "dia" começa às 22h10, horário de Brasília, com o terceiro treino livre, seguido da classificação, às 22h50. Já a corrida sprint do GP do Japão tem largada marcada para 03h. Você acompanha tudo na ESPN e no Disney+.

Veja o resultado do TL2 do GP do Japão de MotoGP:

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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