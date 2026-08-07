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Relato do treino livre
MotoGP GP da Grã-Bretanha

MotoGP: Álex Márquez lidera primeiro treino em Silverstone; Moreira é 19º

Marc Márquez terminou em sexto, enquanto Pedro Acosta protagonizou a única queda da sessão

Redação Motorsport.com
Editado:
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A MotoGP está de volta após o recesso de verão neste fim de semana com o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. O primeiro treino livre foi realizado sob condições ideais de pista, com tempo ensolarado.

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Álex Márquez foi o mais rápido da sessão ao marcar 1min58s692. Vencedor da etapa britânica no ano passado, Marco Bezzecchi terminou em segundo, a 0s173 do espanhol. O piloto da Aprilia retornou à pista após passar por uma cirurgia na clavícula esquerda, fraturada durante o GP da Alemanha, em Sachsenring.

Pedro Acosta fechou a atividade em terceiro lugar, mas viveu um treino movimentado. Após cerca de 25 minutos de sessão, o piloto da KTM caiu na curva Stowe, no único incidente registrado durante a atividade.

Raúl Fernández, que recentemente renovou seu contrato com a Trackhouse-Aprilia, ficou com a quarta colocação. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) completou o top 5 utilizando novamente o pacote aerodinâmico da temporada 2024.

Marc Márquez (Ducati) terminou em sexto, pouco menos de meio segundo atrás do líder. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia), vice-líder do campeonato após a primeira metade da temporada, registrou o sétimo melhor tempo.

Jorge Martín (Aprilia), Franco Morbidelli (VR46 Ducati) e Francesco Bagnaia (Ducati) completaram os dez primeiros. Entre os pilotos da Honda, Joan Mir foi o melhor colocado, em 11º, a um segundo do tempo de Álex Márquez.

A Yamaha enfrentou dificuldades no circuito britânico. Fabio Quartararo foi apenas o 15º colocado, a 1s3 da melhor volta da sessão.

Representante brasileiro no grid, Diogo Moreira terminou em 19º, a 1s603 do líder.

O fim de semana também marca a presença de dois pilotos substitutos. Iker Lecuona ocupa a vaga de Fermín Aldeguer na Gresini Ducati, enquanto o espanhol se recupera da fratura em uma vértebra sofrida no GP da Holanda, em Assen.

Já na Tech3 KTM, Pol Espargaró substitui Maverick Viñales, que ainda não está totalmente recuperado da lesão no ombro esquerdo.

O segundo treino livre acontece nesta sexta-feira, ao meio-dia, horário de Brasília.

Resultado

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
1 A. MarquezGresini Racing 73 Ducati 17

1'58.692

   178.677
2 M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+0.173

1'58.865

 0.173 178.417
3 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 KTM 12

+0.282

1'58.974

 0.109 178.254
4 R. FernandezTrackhouse Racing Team 25 Aprilia 16

+0.310

1'59.002

 0.028 178.212
5 F. Di GiannantonioTeam VR46 49 Ducati 15

+0.364

1'59.056

 0.054 178.131
6 M. MarquezDucati Team 93 Ducati 16

+0.488

1'59.180

 0.124 177.945
7 A. OguraTrackhouse Racing Team 79 Aprilia 18

+0.573

1'59.265

 0.085 177.819
8 J. MartinAprilia Racing Team 89 Aprilia 16

+0.680

1'59.372

 0.107 177.659
9 F. MorbidelliTeam VR46 21 Ducati 15

+0.876

1'59.568

 0.196 177.368
10 F. BagnaiaDucati Team 63 Ducati 14

+0.954

1'59.646

 0.078 177.252
11 J. MirRepsol Honda Team 36 Honda 15

+1.016

1'59.708

 0.062 177.161
12 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+1.105

1'59.797

 0.089 177.029
13 L. MariniRepsol Honda Team 10 Honda 16

+1.231

1'59.923

 0.126 176.843
14 E. BastianiniTech 3 23 KTM 14

+1.260

1'59.952

 0.029 176.800
15 F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 14

+1.306

1'59.998

 0.046 176.732
16 I. LecuonaGresini Racing 27 Ducati 15

+1.316

2'00.008

 0.010 176.718
17 J. MillerPramac Racing 43 Yamaha 15

+1.529

2'00.221

 0.213 176.405
18 A. RinsMovistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 15

+1.601

2'00.293

 0.072 176.299
19 D. MoreiraLCR Honda 11 Honda 15

+1.603

2'00.295

 0.002 176.296
20 A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 47 Yamaha 16

+1.877

2'00.569

 0.274 175.895
21 P. EspargaroTech 3 44 KTM 17

+2.060

2'00.752

 0.183 175.629
22 C. CrutchlowLCR Honda 35 Honda 14

+2.323

2'01.015

 0.263 175.247
23 T. RazgatliogluPramac Racing 7 Yamaha 15

+2.351

2'01.043

 0.028 175.207

 

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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