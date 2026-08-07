MotoGP: Álex Márquez lidera primeiro treino em Silverstone; Moreira é 19º

A MotoGP está de volta após o recesso de verão neste fim de semana com o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. O primeiro treino livre foi realizado sob condições ideais de pista, com tempo ensolarado.

Álex Márquez foi o mais rápido da sessão ao marcar 1min58s692. Vencedor da etapa britânica no ano passado, Marco Bezzecchi terminou em segundo, a 0s173 do espanhol. O piloto da Aprilia retornou à pista após passar por uma cirurgia na clavícula esquerda, fraturada durante o GP da Alemanha, em Sachsenring.

Pedro Acosta fechou a atividade em terceiro lugar, mas viveu um treino movimentado. Após cerca de 25 minutos de sessão, o piloto da KTM caiu na curva Stowe, no único incidente registrado durante a atividade.

Raúl Fernández, que recentemente renovou seu contrato com a Trackhouse-Aprilia, ficou com a quarta colocação. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) completou o top 5 utilizando novamente o pacote aerodinâmico da temporada 2024.

Marc Márquez (Ducati) terminou em sexto, pouco menos de meio segundo atrás do líder. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia), vice-líder do campeonato após a primeira metade da temporada, registrou o sétimo melhor tempo.

Jorge Martín (Aprilia), Franco Morbidelli (VR46 Ducati) e Francesco Bagnaia (Ducati) completaram os dez primeiros. Entre os pilotos da Honda, Joan Mir foi o melhor colocado, em 11º, a um segundo do tempo de Álex Márquez.

A Yamaha enfrentou dificuldades no circuito britânico. Fabio Quartararo foi apenas o 15º colocado, a 1s3 da melhor volta da sessão.

Representante brasileiro no grid, Diogo Moreira terminou em 19º, a 1s603 do líder.

O fim de semana também marca a presença de dois pilotos substitutos. Iker Lecuona ocupa a vaga de Fermín Aldeguer na Gresini Ducati, enquanto o espanhol se recupera da fratura em uma vértebra sofrida no GP da Holanda, em Assen.

Já na Tech3 KTM, Pol Espargaró substitui Maverick Viñales, que ainda não está totalmente recuperado da lesão no ombro esquerdo.

O segundo treino livre acontece nesta sexta-feira, ao meio-dia, horário de Brasília.

Resultado

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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