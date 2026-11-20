Enquanto todos esperavam a aparição da Aprilia a frente na largada do GP de Portugal de MotoGP, foi Álex Márquez, da Gresini, que dominou a tabela de tempos no TL2, sessão que garante acesso direto ao Q2 para os dez primeiros colocados. Marco Bezzechi, da Aprilia de fábrica, foi apenas terceiro, com Fabio Di Giannantonio, em uma Ducati da VR46, em segundo.

O piloto da Gresini Racing, lesionado no ombro desde o grave acidente de Barcelona, passou por cirurgia depois da Malásia, há três semanas. O objetivo era correr em Portimão e Valência, mas, sobretudo, estar recuperado tendo em vista os testes de 1 de dezembro, onde subirá pela primeira vez na KTM de 2027.

A ideia inicial era não forçar nem se cansar mais do que o necessário, dando menos voltas mas de maior qualidade. Porém, com menos de dois minutos para o final, fechou uma volta de 1min37s350, ainda acima do recorde da pista (1min37s226), mas suficiente para liderar à frente de Di Giannantonio com 82 milésimos de vantagem. Os dois estavam com pneu traseiro macio novo.

Em terceiro ficou Bezzecchi, piloto com o melhor ritmo de volta, mas que nem com três jogos de pneus novos, com compostos macios na traseira, conseguiu superar as duas Ducati. Pedro Acosta foi quarto, tirando sempre o máximo possível de sua KTM, tal como Johann Zarco com sua Honda, em quinto.

Marc Márquez, que já terá no sábado a chance de garantir o título deste ano, terminou em sexto, com muitos problemas na parte dianteira da moto, a qual teve de ir afinando durante a sessão. No final, com a segunda moto, chegou a ser segundo, mas foi superado pelos rivais e ficou com a sexta posição.

Brad Binder fechou uma volta rápida para terminar em sétimo, à frente de Fermín Aldeguer, que chegou a liderar sem conseguir replicar uma segunda volta rápida.

As últimas posições do top 10, passando para o Q2, foram para as Aprilia de Raul Fernández e Jorge Martín, com este último só conseguindo a vaga nos segundos finais após o primeiro lhe superar por 31 milésimos.

Participarão do Q1, entre outros, Ai Ogura, Enea Bastianini, Diogo Moreira, todas as Yamaha, Pol Espargaro, que no último momento precisou substituir Maverick Viñales, com problemas no ombro machucado, e Iker Lecuona, estreando com a Ducati oficial este fim de semana substituindo Pecco Bagnaia, lesionado.

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