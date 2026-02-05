Vice-campeão da MotoGP 2025, o espanhol Alex Márquez terminou os testes de pré-temporada da Malásia na liderança com a Gresini Ducati nesta quinta-feira, em dia que marcou o retorno da Yamaha à ação após resolver seus recentes problemas com o novo motor V4.

Álex estabeleceu o ritmo cravando o melhor tempo da sessão em 1min56s402 em sua Ducati GP26 com status atualizado de fábrica, superando confortavelmente a marca do compatriota Joan Mir, da Honda, registrada na quarta-feira, em 1min56s874.

Seu esforço também ficou apenas uma fração abaixo do recorde histórico de Sepang, de 1min56s337, estabelecido pelo italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia na pole position do GP da Malásia de 2024, com a Ducati.

Com a sessão de quarta-feira fortemente afetada pela chuva, os pilotos da MotoGP não perderam tempo na sessão da manhã desta quinta, aproveitando ao máximo as condições favoráveis da pista para garantir seus tempos com pneus macios logo no início.

O italiano Fabio di Giannantonio, da VR46 Ducati, foi o primeiro piloto do dia a atingir a casa de 1min56s, com Álex estabelecendo a referência pouco depois.

Com a atenção logo voltada para as simulações de corrida sprint, à medida que a temperatura subia, o tempo de volta de Márquez permaneceu imbatível até o fim do dia, com o piloto de 29 anos também estabelecendo o tempo médio mais rápido entre todos os pilotos em long runs.

As Ducati pareciam prestes a garantir as quatro primeiras posições no último dia, mas o italiano Marco Bezzecchi, da Aprilia, estragou a festa vermelha a apenas 15 minutos do fim da sessão, saltando para o segundo lugar com 1min56s526.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto: Dorna

Isso empurrou di Giannantonio para o terceiro lugar, à frente das Ducatis de fábrica do campeão reinante Marc Márquez, da Espanha, e Bagnaia.

Heptacampeão da classe rainha, Marc sofreu uma queda na Curva 1, mas se recuperou e marcou um tempo de 1min56s789, apenas quatro milésimos de segundo mais lento que di Giannantonio.

Outro piloto da VR46 Ducati, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli terminou logo atrás, em sexto, com a GP25 do ano passado -- a mesma maquinaria da qual dispõe seu companheiro italiano.

Raúl Fernández, espanhol da Trackhouse Aprilia, foi o sétimo colocado, enquanto seu compatriota Pedro Acosta foi a melhor KTM no oitavo lugar. Mir foi o nono com a Honda, enquanto o italiano Enea Bastianini, da Tech3 KTM, completou os dez primeiros.

A Yamaha voltou à ação após concluir uma investigação sobre o problema no motor que fez o francês Fabio Quartararo parar na pista na terça-feira. A marca tomou a decisão preventiva de se ausentar dos treinos de quarta-feira enquanto trabalhava para garantir que seu novo motor V4 fosse seguro para rodar, conseguindo retornar nesta quinta.

Com o campeão mundial de 2021 ausente devido a uma fratura no dedo em um acidente na terça-feira, seu companheiro de equipe espanhol Álex Rins liderou a equipe japonesa, terminando em 12º lugar, a mais de 1s do ritmo de Álex.

Novato da Pramac Yamaha, o turco Toprak Razgatlioglu ficou em 18º lugar com a nova M1, uma posição à frente do único outro novato no grid, o brasileiro Diogo Moreira, da LCR Honda.

Teste da MotoGP em Sepang - resultados do terceiro dia:

pos. Piloto Equipe Tempo/diferença 1 Álex Márquez Gresini Racing 1:56.402 2 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +0,124 3 Fabio di Giannantonio VR46 Racing Team +0,383 4 Marc Márquez Equipe Ducati +0,387 5 Pecco Bagnaia Equipe Ducati +0,527 6 Franco Morbidelli Equipe VR46 Racing +0,728 7 Raúl Fernández Equipe Trackhouse MotoGP +0,843 8 Pedro Acosta KTM Factory Racing +0,851 9 Joan Mir Honda HRC +0,866 10 Enea Bastianini KTM Tech3 +0,888 11 Ai Ogura Equipe Trackhouse MotoGP +0,924 12 Álex Rins Equipe Yamaha MotoGP +1,178 13 Brad Binder Equipe KTM Factory Racing +1,188 14 Maverick Viñales KTM Tech3 +1,197 15 Johann Zarco Honda LCR +1,199 16 Luca Marini Honda HRC +1,403 17 Jack Miller Pramac Yamaha +1,754 18 Toprak Razgatlioglu Pramac Yamaha +1,924 19 Diogo Moreira Honda LCR +2,074 20 Lorenzo Savadori Aprilia Racing +2,500 21 Augusto Fernández Yamaha Factory Racing +2.876 - Andrea Dovizioso Yamaha Factory Racing -

