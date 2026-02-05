Pular para o conteúdo principal

Relato de testes
MotoGP Pré-temporada de Sepang

MotoGP: Álex Márquez lidera último dia de testes em Sepang, Yamaha retorna e Moreira é P19

A classe rainha volta à pista em 21 e 22 de fevereiro para os testes pré-temporada em Buriram, na Tailândia, palco da primeira etapa do ano, no fim do mês

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Vice-campeão da MotoGP 2025, o espanhol Alex Márquez terminou os testes de pré-temporada da Malásia na liderança com a Gresini Ducati nesta quinta-feira, em dia que marcou o retorno da Yamaha à ação após resolver seus recentes problemas com o novo motor V4.

Álex estabeleceu o ritmo cravando o melhor tempo da sessão em 1min56s402 em sua Ducati GP26 com status atualizado de fábrica, superando confortavelmente a marca do compatriota Joan Mir, da Honda, registrada na quarta-feira, em 1min56s874.

Seu esforço também ficou apenas uma fração abaixo do recorde histórico de Sepang, de 1min56s337, estabelecido pelo italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia na pole position do GP da Malásia de 2024, com a Ducati.

Com a sessão de quarta-feira fortemente afetada pela chuva, os pilotos da MotoGP não perderam tempo na sessão da manhã desta quinta, aproveitando ao máximo as condições favoráveis da pista para garantir seus tempos com pneus macios logo no início.

O italiano Fabio di Giannantonio, da VR46 Ducati, foi o primeiro piloto do dia a atingir a casa de 1min56s, com Álex estabelecendo a referência pouco depois.

Com a atenção logo voltada para as simulações de corrida sprint, à medida que a temperatura subia, o tempo de volta de Márquez permaneceu imbatível até o fim do dia, com o piloto de 29 anos também estabelecendo o tempo médio mais rápido entre todos os pilotos em long runs.

As Ducati pareciam prestes a garantir as quatro primeiras posições no último dia, mas o italiano Marco Bezzecchi, da Aprilia, estragou a festa vermelha a apenas 15 minutos do fim da sessão, saltando para o segundo lugar com 1min56s526.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto: Dorna

Isso empurrou di Giannantonio para o terceiro lugar, à frente das Ducatis de fábrica do campeão reinante Marc Márquez, da Espanha, e Bagnaia.

Heptacampeão da classe rainha, Marc sofreu uma queda na Curva 1, mas se recuperou e marcou um tempo de 1min56s789, apenas quatro milésimos de segundo mais lento que di Giannantonio.

Outro piloto da VR46 Ducati, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli terminou logo atrás, em sexto, com a GP25 do ano passado -- a mesma maquinaria da qual dispõe seu companheiro italiano.

Raúl Fernández, espanhol da Trackhouse Aprilia, foi o sétimo colocado, enquanto seu compatriota Pedro Acosta foi a melhor KTM no oitavo lugar. Mir foi o nono com a Honda, enquanto o italiano Enea Bastianini, da Tech3 KTM, completou os dez primeiros.

A Yamaha voltou à ação após concluir uma investigação sobre o problema no motor que fez o francês Fabio Quartararo parar na pista na terça-feira. A marca tomou a decisão preventiva de se ausentar dos treinos de quarta-feira enquanto trabalhava para garantir que seu novo motor V4 fosse seguro para rodar, conseguindo retornar nesta quinta.

Com o campeão mundial de 2021 ausente devido a uma fratura no dedo em um acidente na terça-feira, seu companheiro de equipe espanhol Álex Rins liderou a equipe japonesa, terminando em 12º lugar, a mais de 1s do ritmo de Álex.

Novato da Pramac Yamaha, o turco Toprak Razgatlioglu ficou em 18º lugar com a nova M1, uma posição à frente do único outro novato no grid, o brasileiro Diogo Moreira, da LCR Honda.

Teste da MotoGP em Sepang - resultados do terceiro dia:

pos. Piloto Equipe Tempo/diferença
1

Spain Álex Márquez

 Gresini Racing 1:56.402
2

Italy Marco Bezzecchi

 Aprilia Racing +0,124
3

Italy Fabio di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0,383
4

Spain Marc Márquez

 Equipe Ducati +0,387
5

Italy Pecco Bagnaia

 Equipe Ducati +0,527
6

Italy Franco Morbidelli

 Equipe VR46 Racing +0,728
7

Spain Raúl Fernández

 Equipe Trackhouse MotoGP +0,843
8

Spain Pedro Acosta

 KTM Factory Racing +0,851
9

Spain Joan Mir

 Honda HRC +0,866
10

Italy Enea Bastianini

 KTM Tech3 +0,888
11

Japan Ai Ogura

 Equipe Trackhouse MotoGP +0,924
12 Spain Álex Rins Equipe Yamaha MotoGP +1,178
13

South Africa Brad Binder

 Equipe KTM Factory Racing +1,188
14

Spain Maverick Viñales

 KTM Tech3 +1,197
15 France Johann Zarco Honda LCR +1,199
16

Italy Luca Marini

 Honda HRC +1,403
17 Australia Jack Miller Pramac Yamaha +1,754
18 Turkey Toprak Razgatlioglu Pramac Yamaha +1,924
19 Brazil Diogo Moreira Honda LCR +2,074
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia Racing +2,500
21

Spain Augusto Fernández

 Yamaha Factory Racing +2.876
-

Italy Andrea Dovizioso

 Yamaha Factory Racing -

