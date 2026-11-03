Álex Márquez passou por uma cirurgia no ombro direito e se ausentará do GP do Catar de MotoGP. O piloto da Gresini explicou, em uma postagem nas redes sociais, que o procedimento é voltado para resolver os problemas que o ombro direito vinha causando desde que foi operado na clavícula, após o acidente em Barcelona.

Depois de terminar em terceiro lugar no GP da Malásia no último domingo, Álex revelou que iria passar por uma nova cirurgia para resolver os problemas causados pela lesão sofrida em 17 de maio, em Barcelona, quando bateu com a KTM de Pedro Acosta e foi lançado pelos ares.

Imediatamente após o incidente, ele passou por uma cirurgia de emergência para estabilizar a clavícula direita, que havia se fraturado em quatro pedaços. Após retornar em Assen, no final de junho, ele começou a sentir dores na região, acompanhadas de rigidez no ombro, o que resultou em bursite.

A situação se agravou quando ele teve que disputar duas corridas consecutivas sendo obrigado a aplicar injeções de analgésicos para poder competir.

Álex havia inicialmente agendado uma segunda cirurgia na clavícula para o final da temporada 2026, mas decidiu antecipá-la após avaliar seu estado nas últimas corridas.

“Ontem, fui submetido a uma cirurgia no Hospital Ruber Internacional, em Madri, para remover o material de osteossíntese da minha clavícula direita e da mão esquerda”, explicou em uma postagem nas redes sociais.

“Além disso, durante o mesmo procedimento cirúrgico, passei por uma bursectomia artroscópica no ombro direito”, acrescentou o piloto espanhol, que viajou de Kuala Lumpur para Madri na noite de domingo, indo diretamente para o hospital onde foi operado.

“Para explicar de forma mais simples, removeram as placas e os elementos de fixação que eu tinha na clavícula e na mão. Além disso, removeram uma pequena bolsa no ombro que ajuda a evitar o atrito entre os tendões e a articulação. Esse último procedimento foi realizado por meio de artroscopia, uma técnica minimamente invasiva”, explicou ainda.

Márquez está satisfeito por “a cirurgia ter ocorrido sem complicações” e informa que “agora começa minha recuperação em casa. Mais um pequeno passo para voltar a 100%!”

Embora tudo tenha corrido conforme o esperado, a ausência de Márquez do GP do Catar deste fim de semana está confirmada, e o espanhol tentará retornar na próxima etapa, em Portugal, no dia 22 de novembro, antes do encerramento da temporada com o GP de Valência, no dia 29 de novembro.

O jovem Márquez, que correrá pela equipe de fábrica da KTM na próxima temporada, tem como objetivo atingir a forma física ideal a tempo para o teste pós-temporada em Valência, no dia 1º de dezembro, quando poderá pilotar pela primeira vez a nova moto de 850 cc da marca austríaca.

Além de Álex Márquez, a participação de vários pilotos permanece incerta para o GP do Catar, incluindo Jorge Martín, Raúl Fernández e Fermín Aldeguer. Se Aldeguer não conseguir se recuperar a tempo de viajar para o Catar, a Gresini ficaria sem nenhum piloto titular, mas com a opção de continuar contando com Iker Lecuona.

A Honda, por enquanto, não descartou definitivamente a participação de Joan Mir em Doha, apesar dos problemas de visão e das tonturas que reapareceram em Sepang.

A dupla da Yamaha, Alex Rins e Fabio Quartararo, não estará no Catar, assim como os pilotos da equipe satélite Pramac, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, este último ainda lesionado. A fabricante japonesa se recusou a enviar sua equipe para Doha em meio ao conflito em curso na região do Oriente Médio.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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