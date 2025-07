Álex Márquez, depois de sofrer uma queda no GP da Holanda da MotoGP, foi submetido a uma cirurgia na noite de domingo (29) e já começou o processo de recuperação. Joan Mir, da Honda, é dúvida para o teste da fabricante japonesa nesta semana.

Na 7ª volta da corrida de domingo, Álex foi ao chão logo após tocar em Pedro Acosta, sofrendo uma fratura na cabeça do segundo metacarpo da mão esquerda.

O piloto da Gresini, depois de ser examinado pelo médico Ángel Charte, voou de volta para a Espanha, onde foi submetido a uma cirurgia em Madri na noite de domingo (29). E já na segunda-feira, porque já passava da meia-noite, a equipe publicou que "a cirurgia para a fratura subcapital do segundo metacarpo da mão esquerda foi concluída com sucesso".

Gresini se recusou a discutir um cronograma para seu retorno, e a mensagem concisa terminou: "Mais atualizações sobre a recuperação de Álex serão fornecidas em nos próximos dias".

Além da dor, o abandono da prova foi um grande golpe para suas aspirações no mundial, já mais de 60 pontos atrás de seu irmão Marc Márquez, que venceu, e perdendo terreno para Pecco Bagnaia, terceiro na corrida e terceiro no campeonato.

Depois disso, a MotoGP descansa por uma semana e retorna no fim de semana de 11 a 13 de julho em Sachsenring para o GP da Alemanha. No momento, a condição do mais jovem Márquez é obviamente inapta, e ele terá de se submeter a um exame médico na quinta-feira (10 de julho), na pista alemã, se quiser participar da 11ª etapa da temporada.

Joan Mir, aguardando uma tomografia computadorizada

Quem também terá que ser liberado na quinta-feira do GP da Alemanha, é Joan Mir, que sofreu um acidente infeliz ao tentar desviar do companheiro de equipe de Álex Márquez, Fermín Aldeguer, que também foi ao chão. O piloto da Honda teve que virar sua moto para evitar atropelar o novato e bateu na Ducati, caindo e se machucando.

Quando o Motorsport.com perguntou sobre o piloto no domingo, foi relatado que havia suspeita de uma pequena fratura na clavícula direita. Nesta semana, a Honda testará em Brno, na República Tcheca, e na segunda-feira ele foi submetido a uma tomografia computadorizada em Palma de Mallorca para ver se poderá participar do teste, embora pareça difícil.

O raio X feito no circuito após a corrida não mostrou imagens boas o suficiente para decidir se ele poderia correr ou não, e ele foi forçado a se submeter a uma tomografia computadorizada

Além disso, Mir ficou com dores no pulso e no ombro, onde sofreu uma pequena distensão nos ligamentos, por isso é possível que ele tenha que perder a sessão na República Tcheca para se recuperar bem para o GP da Alemanha.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

