Álex Márquez está a caminho de Madri para passar por uma cirurgia na mão esquerda fraturada o mais rápido possível após o acidente no GP da Holanda de MotoGP no domingo. O Motorsport.com apurou que o espanhol pode ser operado já na noite de domingo.

O piloto da Gresini estava lutando com a KTM de Pedro Acosta pelo quarto lugar no início da corrida, com os dois fazendo contato ao passarem pela curva Strubben na sexta volta.

Com a curva um pouco atrás deles, mas os dois ainda se apoiando um no outro, Álex travou repentinamente o pneu dianteiro, o que provocou um sopro de fumaça quando a moto derrubou o piloto direto no chão.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Falando à Dorna após a corrida, o chefe de equipe da Gresini, Michele Masini, disse que não queria que Márquez voltasse à ação muito rapidamente. "A única coisa que vou pedir a Álex é que ele tome seu tempo para se recuperar bem e recomeçar de onde estamos - no topo".

Masini também confirmou que um toque no manete de freio durante o contato com Acosta foi a causa da queda. "Vimos pelos dados que havia muita pressão no freio dianteiro e com certeza isso levou à queda". Logo depois que Márquez caiu, a direção de prova concluiu que não haveria mais investigações sobre o incidente.

Os mecânicos da Gresini terão muito trabalho a fazer após o fim de semana em Assen, depois que Fermin Aldeguer sofreu um acidente em um outro incidente, mas quase simultâneo ao de Márquez.

"Foi um dia ruim para nós, sem dúvida", disse Masini. "Fermin sofreu um acidente feio, mas pelo menos ele está bem."

Em uma estranha nota de rodapé para o problema que se desenrolou na sexta volta do GP da Holanda, Acosta também teve que ir ao hospital após a corrida - apesar de ter terminado com segurança em quarto lugar. Isso porque o espanhol foi picado por uma abelha e sofreu uma reação alérgica.

Mais informações sobre o tempo de recuperação esperado de Álex devem surgir na segunda-feira.

Depois de terminar em segundo lugar com Marc na sprint de sábado, a pontuação zero no domingo significa que Álex ficou ainda mais atrás de seu irmão na classificação do campeonato. A diferença entre eles agora é de 68 pontos. A próxima corrida da MotoGP acontece na Alemanha em duas semanas.

