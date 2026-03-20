MotoGP: Álex Márquez pede "mais respeito" pela Gresini

A Gresini vive hoje um momento mais sólido dentro do grid da MotoGP e é exatamente essa mudança que Álex Márquez destacou em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Brasil em Goiânia.

Ao comparar a estrutura atual com a de alguns anos atrás, o espanhol destaca um salto em profissionalismo, organização e gestão fora da pista, além de defender que a equipe merece mais respeito no paddock. A avaliação, no entanto, dialoga diretamente com o contexto recente da Gresini e não pode ser dissociada das mudanças que a equipe atravessou.

Fundada por Fausto Gresini e presente no campeonato desde 1997, a equipe construiu sua trajetória como uma das principais estruturas independentes, mas quase sempre condicionada ao papel de satélite. Em diferentes fases, teve momentos de destaque — como com Sete Gibernau —, mas sem continuidade suficiente para se firmar entre as protagonistas.

A mudança de cenário começou em 2022, quando a equipe passou a utilizar motos da Ducati. O novo pacote técnico elevou o nível de competitividade e, junto disso, reforçou a percepção de evolução estrutural citada por Márquez.

"Acredito que estamos em uma posição muito melhor, especialmente com relação ao respeito no paddock. Demonstram profissionalismo, contam com pessoas muito boas na equipe, e podem se tornar uma equipe de ponta", destacou o piloto.

"Acho que merecem ainda mais respeito, principalmente entre as outras equipes, pois são muito bons em todos os aspectos, não apenas nos esportivos, mas também na imagem, no controle de patrocinadores e tudo mais. É algo que me surpreendeu muito quando cheguei".

Na prática, a Gresini de hoje é mais organizada e mais competitiva do que em anos recentes. Ainda assim, segue inserida na lógica das equipes independentes da MotoGP, com limites claros frente às estruturas de fábrica.

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