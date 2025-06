MotoGP - Álex Márquez: "Quanto menos falarem de mim, melhor"

Álex Márquez está tendo sua melhor temporada desde sua estreia na MotoGP em 2020. O piloto da Gresini, após as oito primeiras etapas da temporada, já tem 201 pontos e é o segundo na tabela geral, 32 atrás de seu irmão Marc Márquez, mas 61 à frente do terceiro, o bicampeão e piloto da Ducati, Pecco Bagnaia. Apesar do destaque, o espanhol prefere ficar fora das manchetes da categoria.

"É a imprensa que alimenta o duelo entre Marc e Pecco, de certa forma, isso é bom para mim: quanto menos as pessoas falarem sobre mim, melhor", Álex afirmou na quinta-feira (19), na preparação para o GP da Itália.

"Isso não me incomoda porque não tenho ego e não me importo de não falarem de mim. E também gosto mais de ser uma surpresa, uma zebra em alguns momentos, do que ser o protagonista e depois não ir [vencer o título].... Eu me sinto confortável nessa posição", disse Álex quando perguntado se isso era uma crítica à mídia. "Não, estou avisando, para que não haja surpresas depois", brincou.

Na situação atual, ninguém ficaria surpreso ao ver Álex no meio da briga entre os pilotos da Ducati de fábrica, mas o espanhol não faz distinção quando se trata de atacar Marc ou Pecco.

"Não, de jeito nenhum. Para mim, eu ultrapassaria o primeiro do Campeonato Mundial e o terceiro, isso não muda nada. Eu tentaria ultrapassar os dois, porque eu olho para o que está na frente e o que está atrás na classificação".

Álex só participou da sessão matinal do teste de Aragão e o fez para testar o sistema de rádio, pois não havia nenhum parafuso novo em sua Ducati GP24. O Motorsport.com perguntou então a Marc Márquez se ele não gostaria que seu rival no título tivesse as mesmas motos, ao que o piloto do 93º lugar respondeu com uma declaração enfática: "No domingo, meu traje e o de Álex eram iguais".

A resposta de Marc foi logicamente transmitida a Álex. "Eu não pergunto muito sobre a moto, porque a minha está indo bem e eu estou indo em frente, então não pergunto muito, não sei se eles vão ter algo diferente, se isso vai me afetar, então não estou interessado".

"Mas, pelo que me disseram, as duas motos são super parecidas. No início do ano, eles disseram que não estavam considerando o motor de 2025 e, como ele estava congelado há dois anos, iriam optar pelo 2024. Então não há muita diferença, provavelmente algumas peças, não sei quais, mas a diferença é certamente mínima", disse ele.

Por fim, uma das notícias do momento é o anúncio de que Toprak Razgatlioglu assinou com a Yamaha Pramac para fazer sua estreia na MotoGP no próximo ano. Após esse anúncio, surgiram dois lados: os que acreditam que ele fracassará e os que acreditam que seu talento prevalecerá.

"Eu o elogio, a mudança é uma coisa corajosa de se fazer, se você não tentar, não saberá. Sim, é verdade que, talvez, eu teria feito uma mudança diferente, mais como Nicolò Bulega [que será um piloto de teste em 2026 e dará o salto, supostamente, para a MotoGP em 2027], se você quiser vir para cá, não mude em um ano [que vai ter pneus] Michelin e no outro Pirelli", disse Álex Márquez.

"Mas isso também mostra o quanto ele é corajoso, que não tem medo de nada e que quer estar aqui. Eu o aplaudo. O tempo dirá se ele fará algo ou não na MotoGP, mas se você não tentar, não saberá. Está claro que ele venceu no SBK e agora quer tentar aqui, e acho que ele não tem dúvidas de que será rápido, mas quer tentar e assim pode voltar para casa com tranquilidade", concluiu.

