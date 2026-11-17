A Gresini anunciou, nesta terça-feira (17), que Álex Márquez retornará às pistas no GP de Portugal de MotoGP, depois de se ausentar da etapa passada, no Catar, para passar por uma cirurgia.

O espanhol da Gresini havia conquistado a pole e o terceiro lugar no GP da Malásia, mas dores do acidente sofrido no GP da Catalunha, em maio, fizeram o vice-campeão de 2025 passar por um procedimento cirúrgico na clavícula direita, no ombro direito e na clavícula esquerda e se ausentar do final de semana em Losail.

Com o aval médico, o espanhol voltará a dividir a garagem com o compatriota Fermín Aldeguer, que também enfrentou afastamento por lesão nas etapas da Austrália e da Malásia antes de retornar ao grid na rodada passada, no Catar.

O piloto da Gresini também celebrou o retorno nas redes sociais, com fotos mostrando a recuperação com treino e fisioterapia, comentando que "depois de duas semanas de trabalho, é hora de correr! Vejo vocês em Portimão".

Álex Márquez está na oitava colocação do campeonato de pilotos de 2026 da MotoGP, com 197 pontos, e na frente de Aldeguer, que está em 11º, com 129.

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