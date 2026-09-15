MotoGP: Álex Márquez revela como ficou seu capacete após grave acidente no GP da Catalunha
Em maio, dias após o episódio, espanhol afirmou que só se deu conta da gravidade de sua batida ao ver reprises do incidente
O dia 17 de maio ficará marcado por muitos anos na memória dos fãs e do paddock da MotoGP. O domingo do GP da Catalunha trouxe à tona o debate sobre a segurança das pistas e dos pilotos, após uma série de graves acidentes que afetaram a corrida, incluindo um envolvendo Álex Márquez.
Para além das críticas dos pilotos sobre a segurança do circuito de Barcelona, o primeiro grande acidente daquele GP foi causado a partir da falha no motor da KTM de Pedro Acosta. Sem ter tempo para desviar, Márquez acertou em cheio a traseira da moto do espanhol e acabou sofrendo uma queda violenta.
Álex tem consciência da sorte que teve. Vítima de uma fratura na clavícula direita e de uma pequena fratura na vértebra cervical C7, ele voltou a competir apenas um mês após seu acidente. Desde então, conquistou dois segundos lugares em sprints e voltou ao pódio ao terminar em segundo no GP de San Marino.
Hoje, ele se encarrega de lembrar a todos do que escapou. Em um vídeo feito para a Shoei, sua fornecedora de equipamentos, ele revelou como que ficou o capacete usado naquele fatídico dia. As marcas visíveis são testemunhas da violência do impacto sofrido.
"Tive muitas quedas ao longo da minha carreira e, todas as vezes, meu capacete Shoei protegeu minha cabeça e me salvou", disse Álex. "No GP da Catalunha, sofri uma das minhas maiores quedas, se não a maior da minha carreira. Ter este capacete nas mãos me transmite sensações um pouco estranhas. Quando caí naquele momento, perdi a consciência por alguns minutos, mas a Shoei e a segurança deste capacete salvaram a minha vida".
No mês de maio, após alguns dias de descanso, Márquez explicou que tinha realmente tomado consciência da sorte que teve quando teve a chance de rever as imagens do acidente.
"Naquele momento, sinceramente, percebi a sorte que tive ao evitar o muro à direita e pela maneira como cheguei, a maneira como caí... Foi ali que, de certa forma, tomei consciência de toda a sorte que tive", disse à época, com o pescoço ainda imobilizado por um colar cervical.
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