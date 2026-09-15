Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F3: Clerot renova com a Rodin para temporada 2027

F3
F3
Madri
F3: Clerot renova com a Rodin para temporada 2027

Vice-campeão da F3, Slater assina contrato com atual equipe de Câmara para ida a F2 em 2027

F2
F2
Madri
Vice-campeão da F3, Slater assina contrato com atual equipe de Câmara para ida a F2 em 2027

Gabriel Casagrande acelera em Bristol e disputa prova da NASCAR na ARCA Menards Series

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Gateway
Gabriel Casagrande acelera em Bristol e disputa prova da NASCAR na ARCA Menards Series

F1: Fanzone do GP de São Paulo 2026 abre venda de ingressos nesta terça-feira; veja preços e atrações

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Fanzone do GP de São Paulo 2026 abre venda de ingressos nesta terça-feira; veja preços e atrações

Motorsport.com transmite NASCAR em Bristol; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Bristol II
Motorsport.com transmite NASCAR em Bristol; saiba horários e como assistir

F1: Leclerc deve ter nova unidade de potência em Baku e pode ser punido; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Leclerc deve ter nova unidade de potência em Baku e pode ser punido; entenda

MotoGP: Álex Márquez revela como ficou seu capacete após grave acidente no GP da Catalunha

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Álex Márquez revela como ficou seu capacete após grave acidente no GP da Catalunha

F1: Red Bull insiste que “não há nada de errado” com recuperação de Hadjar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Red Bull insiste que “não há nada de errado” com recuperação de Hadjar
MotoGP

MotoGP: Álex Márquez revela como ficou seu capacete após grave acidente no GP da Catalunha

Em maio, dias após o episódio, espanhol afirmou que só se deu conta da gravidade de sua batida ao ver reprises do incidente

Léna Buffa
Editado:
Alex Marquez, Gresini Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing crash

O dia 17 de maio ficará marcado por muitos anos na memória dos fãs e do paddock da MotoGP. O domingo do GP da Catalunha trouxe à tona o debate sobre a segurança das pistas e dos pilotos, após uma série de graves acidentes que afetaram a corrida, incluindo um envolvendo Álex Márquez.

Leia também:

Para além das críticas dos pilotos sobre a segurança do circuito de Barcelona, o primeiro grande acidente daquele GP foi causado a partir da falha no motor da KTM de Pedro Acosta. Sem ter tempo para desviar, Márquez acertou em cheio a traseira da moto do espanhol e acabou sofrendo uma queda violenta.

Álex tem consciência da sorte que teve. Vítima de uma fratura na clavícula direita e de uma pequena fratura na vértebra cervical C7, ele voltou a competir apenas um mês após seu acidente. Desde então, conquistou dois segundos lugares em sprints e voltou ao pódio ao terminar em segundo no GP de San Marino.

Hoje, ele se encarrega de lembrar a todos do que escapou. Em um vídeo feito para a Shoei, sua fornecedora de equipamentos, ele revelou como que ficou o capacete usado naquele fatídico dia. As marcas visíveis são testemunhas da violência do impacto sofrido.

 

"Tive muitas quedas ao longo da minha carreira e, todas as vezes, meu capacete Shoei protegeu minha cabeça e me salvou", disse Álex. "No GP da Catalunha, sofri uma das minhas maiores quedas, se não a maior da minha carreira. Ter este capacete nas mãos me transmite sensações um pouco estranhas. Quando caí naquele momento, perdi a consciência por alguns minutos, mas a Shoei e a segurança deste capacete salvaram a minha vida".

No mês de maio, após alguns dias de descanso, Márquez explicou que tinha realmente tomado consciência da sorte que teve quando teve a chance de rever as imagens do acidente.

"Naquele momento, sinceramente, percebi a sorte que tive ao evitar o muro à direita e pela maneira como cheguei, a maneira como caí... Foi ali que, de certa forma, tomei consciência de toda a sorte que tive", disse à época, com o pescoço ainda imobilizado por um colar cervical.

ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior EXCLUSIVO: Quartararo fala sobre últimas corridas com Yamaha e expectativa para estreia com Honda na MotoGP

Principais comentários
Mais de
Léna Buffa

Após despedida da MotoGP, Miller competirá no Mundial de Superbike em 2027 com a Yamaha

World Superbike
World Superbike
Após despedida da MotoGP, Miller competirá no Mundial de Superbike em 2027 com a Yamaha

MotoGP: VR46 oficializa a saída de Franco Morbidelli

MotoGP
MotoGP
MotoGP: VR46 oficializa a saída de Franco Morbidelli

MotoGP: Crutchlow vê "aliança perfeita" entre Quartararo e Honda

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Crutchlow vê "aliança perfeita" entre Quartararo e Honda
Mais de
Alex Marquez

MotoGP - Di Giannantonio mostra preocupação com Ducati: "Somos a segunda força"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Di Giannantonio mostra preocupação com Ducati: "Somos a segunda força"

MotoGP: Álex Márquez abre o jogo sobre mudança para KTM em 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Álex Márquez abre o jogo sobre mudança para KTM em 2027

MotoGP: KTM contrata Álex Márquez e Di Giannantonio para 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: KTM contrata Álex Márquez e Di Giannantonio para 2027
Mais de
Gresini Racing

MotoGP: Bezzecchi analisa volta recorde em Misano quase 'arruinada' por Zarco

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Bezzecchi analisa volta recorde em Misano quase 'arruinada' por Zarco

MotoGP: Aldeguer está fora da etapa de Silverstone e será substituído por Lecuona na Gresini

MotoGP
MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Aldeguer está fora da etapa de Silverstone e será substituído por Lecuona na Gresini

MotoGP: Ducati renova com VR46 e Gresini e permanece com seis motos em 2027

MotoGP
MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Ducati renova com VR46 e Gresini e permanece com seis motos em 2027

Últimas notícias

F3: Clerot renova com a Rodin para temporada 2027

F3
F3 F3
Madri
F3: Clerot renova com a Rodin para temporada 2027

Vice-campeão da F3, Slater assina contrato com atual equipe de Câmara para ida a F2 em 2027

F2
F2 F2
Madri
Vice-campeão da F3, Slater assina contrato com atual equipe de Câmara para ida a F2 em 2027

Gabriel Casagrande acelera em Bristol e disputa prova da NASCAR na ARCA Menards Series

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Gateway
Gabriel Casagrande acelera em Bristol e disputa prova da NASCAR na ARCA Menards Series

F1: Fanzone do GP de São Paulo 2026 abre venda de ingressos nesta terça-feira; veja preços e atrações

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Fanzone do GP de São Paulo 2026 abre venda de ingressos nesta terça-feira; veja preços e atrações