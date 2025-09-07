MotoGP: Álex Márquez se defende de Marc e vence o GP da Catalunha
Enea Bastianini, da KTM Tech3, completou o pódio em Barcelona
Álex Márquez, da Gresini, venceu de forma aguerrida o GP da Catalunha da MotoGP, após uma batalha 'insana' na parte da frente do grid com o irmão Marc, da Ducati, que terminou em segundo. Enea Bastianini, da KTM Tech3, completou o pódio em Barcelona. Com o resultado, Marc Márquez não pode vencer o campeonato já em Misano.
Como foi o GP da Catalunha?
Na largada, Álex e Marc garantiram a ponta, mas o Márquez hexacampeão ultrapassou e assumiu a liderança. Outro destaque do início foi Pedro Acosta e Pecco Bagnaia, que escalaram o pelotão, com o piloto da KTM assumindo a terceira colocação e Bagnaia a nona.
Na volta 2, Marco Bezzecchi tocou Fabio di Giannantonio e ambos caíram na curva 1 da corrida, causando bandeira amarela no setor 1, enquanto alguns pilotos sofreram punições de volta longa por passar dos limites de pista.
Na quarta volta, o duelo entre os irmãos Márquez esquentou de novo, mas agora com Álex tomando a ponta após ultrapassar Marc, que não deixou barato e já começou a pressionar o piloto da Gresini. No entanto, Acosta se aproximou do hexacampeão, com Bastianini logo atrás, com uma fila de motos disputando a liderança.
Na sétima volta, Brad Binder caiu na volta 7, com a direção de prova instaurando uma bandeira amarela no setor 3. Enquanto isso, Bagnaia seguia em sua saga de escalar o grid, agora ultrapassando Ai Ogura para assumir a oitava colocação. Johann Zarco passou Fabio Quartararo, que também foi deixado para trás por Luca Marini.
Na volta 11, a batalha entre as KTMs de Bastianini e Acosta rendeu a ultrapassagem da moto #23 para assumir o terceiro lugar. Pouco depois, Zarco caiu na curva 10, encerrando a, até então, boa corrida do francês da Honda.
Com oito voltas para o fim, Alex Rins caiu e teve que abandonar a prova. Por isso, mais uma bandeira amarela, agora no setor 4. Enquanto isso, Bastianini ampliava a vantagem para Acosta, enquanto Marc seguia perseguindo Álex de perto, chegando a menos de um décimo do irmão.
Com quatro voltas para o fim, Lorenzo Savadori, da Aprillia, caiu, e, na volta seguinte, Franco Morbidelli também se acidentou, causando mais bandeiras amarelas e encerrando a prova de ambos.
Na briga pela quinta colocação, Quartararo fez uma manobra ousada e conseguiu passar Luca Marini, que também foi ultrapassado por Ai Ogura.
Lá na frente, Álex conseguiu segurar a ponta e abrir vantagem em relação ao irmão, garantindo a vitória no circuito de Barcelona-Catalunha.
|1
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|24
40'14.093
|25
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|24
+1.740
40'15.833
|1.740
|20
|3
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|24
+5.562
40'19.655
|3.822
|16
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|24
+13.373
40'27.466
|7.811
|13
|5
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|24
+14.409
40'28.502
|1.036
|11
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|24
+15.055
40'29.148
|0.646
|10
|7
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|24
+16.048
40'30.141
|0.993
|9
|8
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|24
+16.372
40'30.465
|0.324
|8
|9
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|24
+16.937
40'31.030
|0.565
|7
|10
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|24
+18.492
40'32.585
|1.555
|6
|11
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|24
+19.489
40'33.582
|0.997
|5
|12
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|24
+20.159
40'34.252
|0.670
|4
|13
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|24
+22.792
40'36.885
|2.633
|3
|14
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|24
+24.351
40'38.444
|1.559
|2
|15
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|24
+24.592
40'38.685
|0.241
|1
|16
|S. Chantra LCR Honda
|35
|Honda
|24
+37.393
40'51.486
|12.801
|17
|A. Espargaro Honda HRC Test Team
|41
|Honda
|24
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|21
|
+3 Laps
39'23.131
|3 Laps
|Abandono
|dnf
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|19
|
+5 Laps
33'30.224
|2 Laps
|Acidente
|dnf
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|14
|
+10 Laps
24'58.645
|5 Laps
|Acidente
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|12
|
+12 Laps
20'59.799
|2 Laps
|Abandono
|dnf
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|10
|
+14 Laps
17'58.148
|2 Laps
|Acidente
|dnf
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|6
|
+18 Laps
10'56.351
|4 Laps
|Acidente
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|1
|
+23 Laps
1'51.265
|5 Laps
|Acidente
