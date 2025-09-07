Todas as categorias

Relato da corrida
MotoGP GP da Catalunha

MotoGP: Álex Márquez se defende de Marc e vence o GP da Catalunha

Enea Bastianini, da KTM Tech3, completou o pódio em Barcelona

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Alex Marquez, Gresini Racing

Foto de: Burak Akbulut - Anadolu - Getty Images

Álex Márquez, da Gresini, venceu de forma aguerrida o GP da Catalunha da MotoGP, após uma batalha 'insana' na parte da frente do grid com o irmão Marc, da Ducati, que terminou em segundo. Enea Bastianini, da KTM Tech3, completou o pódio em Barcelona. Com o resultado, Marc Márquez não pode vencer o campeonato já em Misano.

Como foi o GP da Catalunha?

Na largada, Álex e Marc garantiram a ponta, mas o Márquez hexacampeão ultrapassou e assumiu a liderança. Outro destaque do início foi Pedro Acosta e Pecco Bagnaia, que escalaram o pelotão, com o piloto da KTM assumindo a terceira colocação e Bagnaia a nona.

Na volta 2, Marco Bezzecchi tocou Fabio di Giannantonio e ambos caíram na curva 1 da corrida, causando bandeira amarela no setor 1, enquanto alguns pilotos sofreram punições de volta longa por passar dos limites de pista.

 

Na quarta volta, o duelo entre os irmãos Márquez esquentou de novo, mas agora com Álex tomando a ponta após ultrapassar Marc, que não deixou barato e já começou a pressionar o piloto da Gresini. No entanto, Acosta se aproximou do hexacampeão, com Bastianini logo atrás, com uma fila de motos disputando a liderança.

Na sétima volta, Brad Binder caiu na volta 7, com a direção de prova instaurando uma bandeira amarela no setor 3. Enquanto isso, Bagnaia seguia em sua saga de escalar o grid, agora ultrapassando Ai Ogura para assumir a oitava colocação. Johann Zarco passou Fabio Quartararo, que também foi deixado para trás por Luca Marini.

Na volta 11, a batalha entre as KTMs de Bastianini e Acosta rendeu a ultrapassagem da moto #23 para assumir o terceiro lugar. Pouco depois, Zarco caiu na curva 10, encerrando a, até então, boa corrida do francês da Honda.

 

Com oito voltas para o fim, Alex Rins caiu e teve que abandonar a prova. Por isso, mais uma bandeira amarela, agora no setor 4. Enquanto isso, Bastianini ampliava a vantagem para Acosta, enquanto Marc seguia perseguindo Álex de perto, chegando a menos de um décimo do irmão.

Com quatro voltas para o fim, Lorenzo Savadori, da Aprillia, caiu, e, na volta seguinte, Franco Morbidelli também se acidentou, causando mais bandeiras amarelas e encerrando a prova de ambos.

Na briga pela quinta colocação, Quartararo fez uma manobra ousada e conseguiu passar Luca Marini, que também foi ultrapassado por Ai Ogura.

Lá na frente, Álex conseguiu segurar a ponta e abrir vantagem em relação ao irmão, garantindo a vitória no circuito de Barcelona-Catalunha.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 24

40'14.093

       25
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 24

+1.740

40'15.833

 1.740     20
3 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 24

+5.562

40'19.655

 3.822     16
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 24

+13.373

40'27.466

 7.811     13
5 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 24

+14.409

40'28.502

 1.036     11
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 24

+15.055

40'29.148

 0.646     10
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 24

+16.048

40'30.141

 0.993     9
8 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 24

+16.372

40'30.465

 0.324     8
9 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 24

+16.937

40'31.030

 0.565     7
10 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 24

+18.492

40'32.585

 1.555     6
11 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 24

+19.489

40'33.582

 0.997     5
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 24

+20.159

40'34.252

 0.670     4
13 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 24

+22.792

40'36.885

 2.633     3
14 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 24

+24.351

40'38.444

 1.559     2
15 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 24

+24.592

40'38.685

 0.241     1
16 Thailand S. Chantra LCR Honda 35 Honda 24

+37.393

40'51.486

 12.801      
17 Spain A. Espargaro Honda HRC Test Team 41 Honda 24

+43.202

40'57.295

 5.809      
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 21

+3 Laps

39'23.131

 3 Laps   Abandono  
dnf Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 19

+5 Laps

33'30.224

 2 Laps   Acidente  
dnf Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 14

+10 Laps

24'58.645

 5 Laps   Acidente  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 12

+12 Laps

20'59.799

 2 Laps   Abandono  
dnf France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 10

+14 Laps

17'58.148

 2 Laps   Acidente  
dnf South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+18 Laps

10'56.351

 4 Laps   Acidente  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 1

+23 Laps

1'51.265

 5 Laps   Acidente  
Ver resultados completos  

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

