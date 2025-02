Os tempos do último dia de testes em Sepang da MotoGP permaneceram mais ou menos os mesmos durante a manhã e a tarde, mas com algumas melhorias. Porém, isso era mais do que previsível, já que a pista ficou um pouco molhada durante o intervalo do almoço e, em seguida, os pilotos retornaram para a simulação de sprint.

Álex Márquez assumiu a ponta, com seu irmão Marc ficando em quinto e Francesco Bagnaia em segundo, marcando 1m56s500.

No final, então, Álex Márquez foi confirmado no topo da tabela de tempos, com seu 1m56s493 levando sua Ducati GP24 a pouco mais de um décimo de segundo do recorde da pista estabelecido por Pecco Bagnaia na sessão de qualificação do GP da Malásia em novembro passado.

O piloto da Gresini Racing obteve excelentes indicações, já que sua simulação de sprint também foi muito boa: em uma corrida de 11 voltas, ele completou cinco delas com o ritmo de 1m57s e as restantes com 1m58s.

Provavelmente, apenas seu irmão Marc foi melhor do que ele nesse aspecto. O octacampeão mundial terminou em quinto lugar na classificação de tempo, ficando acima de 1m57s com o ataque de tempo. É uma pena, no entanto, que quando chegou a hora de simular o Sprint, ele tenha conseguido fazer 7 das 10 voltas no ritmo de 1m57s, mostrando que já encontrou uma grande consistência de desempenho com a GP25.

O mesmo pode ser dito de seu companheiro de box, Bagnaia, que, exceto por um ligeiro aumento nos tempos nas duas últimas passagens, fez toda a simulação em uma faixa de cerca de quatro décimos. No entanto, ele não foi tão rápido, já que conseguiu apenas dois tempos máximos de 1m57s e, em seguida, fez uma volta em 1m58s. No entanto, o piloto piemontês pode se consolar com um excelente ataque de tempo, já que está em segundo lugar com apenas sete milésimos de vantagem sobre Alex Márquez.

E hoje também será muito interessante ver que tipo de escolha as duas "Reds" farão para a deliberação do motor, dado que ontem ainda havia uma dúvida entre a especificação 2025 e 2024, já que a mais evoluída é excelente em termos de entrega e aceleração, mas paga algo em termos de frenagem e inserção em comparação com seu antigo modelo.

Continuando a falar sobre a Ducati, na quarta posição também está a GP24 da Pertamina Enduro VR46 confiada a Franco Morbidelli, ainda muito rápida no contrarrelógio, mas decididamente menos incisiva na simulação. É verdade que o piloto romano transplantado para Tavullia fez uma corrida mais longa, com boas 14 voltas, mas no final ele conseguiu fazer a volta em 1'59". Também do outro lado do box estava a ausência de Fabio Di Giannantonio, que retornou à Itália para se submeter a uma operação na clavícula esquerda fraturada no acidente de quarta-feira.

Voltando à tabela de classificação, abaixo do muro de 1m57s está Fabio Quartararo, que parece ter encontrado outra confirmação do passo dado pela Yamaha com o terceiro tempo mais rápido. O francês não fez uma simulação de sprint propriamente dita, mas montou duas mini-corridas longas de cinco voltas interessantes, ficando entre 1m57s e 1m58s.

É verdade, no entanto, que desta vez a "El Diablo's" é a única M1 que conseguiu se espremer nas posições que contam: Alex Rins completa o top 10, 858 milésimos atrás, enquanto Jack Miller (que caiu sem machucados graves) e Miguel Oliveira estão mais atrás, em 12º e 17º, respectivamente, nas duas motos da Prima Pramac Racing.

Na sexta posição está a melhor das KTMs, que foi a de Pedro Acosta, creditado com um tempo de 1m57s175. O espanhol conseguiu ser cerca de meio segundo mais rápido que Brad Binder, que terminou em 13º. Entre outras coisas, o 'Tubarão de Mazarron' também experimentou a simulação Sprint e, no seu caso, a sequência foi quase toda na média-alta de 1m58s, embora nas duas últimas voltas ele tenha acabado registrando 1m59a. As dificuldades de aprendizado continuaram nas Tech3 RC16s de Maverick Viñales e Enea Bastianini, que terminaram em 16º e 18º, respectivamente.

Eles podem sorrir em casa, Honda, porque há até duas RC213Vs que terminaram entre os 10 primeiros. O sétimo colocado foi Johann Zarco, que assinou um tempo de 1m57s204. Joan Mir, que foi 75 milésimos mais lento, foi um dos poucos que melhorou durante a tarde, mas mesmo hoje ele continuou sua progressão, tirando quase 1s5 do tempo que ele estabeleceu na qualificação em novembro. É claro que a diferença para os melhores ainda é grande, mas, enquanto isso, esses podem ser sinais encorajadores.

A propósito, Luca Marini também ficou abaixo de 1m58s hoje, ocupando a 15ª posição. Um pouco mais atrás está o estreante Somkiat Chantra, que é o último dos titulares na 19ª posição.

No top 10 também há espaço para a Aprilia do "sobrevivente" Marco Bezzecchi, que teve que trabalhar muito nos últimos três dias, devido às lesões de Jorge Martín e Raul Fernandez. O piloto de Rimini fez o ataque cronometrado com todas as soluções que promoveu na RS-GP e, no final, seu tempo de 1m57s328 não é nada ruim, se considerarmos que ele praticamente não teve tempo para trabalhar na configuração.

O piloto japonês Ai Ogura, por outro lado, foi o 14º colocado com a moto da Trackhouse Racing e saiu perdendo na batalha de novatos com Fermin Aldeguer, 11º com a Ducati GP24 da Gresini. O espanhol, portanto, perdeu um pouco quando a barra foi elevada, depois de estar nas primeiras posições tanto na quarta-feira quanto ontem.

Também havia pilotos de teste na pista e o mais rápido foi Michele Pirro, que deu uma volta em 1m59s121 em sua Ducati, terminando na 21ª posição, à frente da Aprilia de Lorenzo Savadori e da Yamaha de Andrea Dovizioso, que hoje assumiu o comando de Augusto Fernandez a bordo da M1 da equipe de testes da fábrica Iwata. No final, o melhor tempo do veterano de Forlì foi 1'59"929.

Agora haverá uma pausa de quatro dias, e os motores voltarão à ação na quarta-feira, quando os dois últimos dias de testes de pré-temporada começarem no circuito de Buriram, na Tailândia, onde a primeira corrida da temporada será realizada em 2 de março.

MotoGP 2025 | Teste de Sepang: tempos do terceiro dia

Posição Piloto Equipe moto Tempo voltas Distância 1 Alex MÁRQUEZ Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'56.493 50 2 Francesco BAGNAIA Equipe Ducati Lenovo DUCATI 1'56.500 55 0.007 3 Fabio QUARTARARO Equipe Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'56.724 58 0.231 4 Franco MORBIDELLI Equipe de corrida Pertamina Enduro VR46 DUCATI 1'56.948 41 0.455 5 Marc MÁRQUEZ Equipe Ducati Lenovo DUCATI 1'57.042 70 0.549 6 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'57.175 59 0.682 7 Johann ZARCO CASTROL Honda LCR HONDA 1'57.204 64 0.711 8 Joan MIR Honda HRC Castrol HONDA 1'57.279 55 0.786 9 Marco BEZZECCHI Aprilia Racing APRILIA 1'57.328 61 0.835 10 Alex RINS Equipe Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'57.351 53 0.858 11 Fermin ALDEGUER Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'57.401 43 0.908 12 Jack MILLER Primeira Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'57.452 27 0.959 13 Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'57.614 55 1.121 14 Ai OGURA Equipe Trackhouse MotoGP APRILIA 1'57.754 55 1.261 15 Luca MARINI Honda HRC Castrol HONDA 1'57.789 59 1.296 16 Maverick VIÑALES Red Bull KTM Tech3 KTM 1'57.865 59 1.372 17 Miguel OLIVEIRA Primeira Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'57.960 35 1.467 18 Enea BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 KTM 1'58.011 44 1.518 19 Somkiat CHANTRA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'58.129 69 1.636 20 Michele PIRRO Equipe de testes da Ducati DUCATI 1'59.121 54 2.628 21 Lorenzo SAVADORI Aprilia Racing APRILIA 1'59.169 65 2.676 22 Andrea DOVIZIOSO Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'59.929 58 3.436

