Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Camilo lidera primeiro treino da NASCAR Brasil no Velocitta; sessão é marcada por bandeira vermelha

NASCAR Brasil
Velocitta
Camilo lidera primeiro treino da NASCAR Brasil no Velocitta; sessão é marcada por bandeira vermelha

VÍDEO: Pedra é arremessada em carro de competição durante etapa do Mundial de Rally

WRC
Rally Greece
VÍDEO: Pedra é arremessada em carro de competição durante etapa do Mundial de Rally

F1 - Empresário de Verstappen faz alerta à Red Bull: "Max não nasceu para competir no pelotão intermediário"

Fórmula 1
GP da Áustria
F1 - Empresário de Verstappen faz alerta à Red Bull: "Max não nasceu para competir no pelotão intermediário"

F2: Rafael Câmara conquista lugar na terceira fila para as duas corridas na Áustria

F2
Spielberg
F2: Rafael Câmara conquista lugar na terceira fila para as duas corridas na Áustria

F3: Pedro Clerot larga em terceiro na Sprint da etapa da Áustria

F3
Spielberg
F3: Pedro Clerot larga em terceiro na Sprint da etapa da Áustria

Indy: Collet negocia com Meyer Shank Racing para 2027, confirma Castroneves

Indy
Road America
Indy: Collet negocia com Meyer Shank Racing para 2027, confirma Castroneves

MotoGP: Moreira minimiza calor em Assen e projeta desafios do fim de semana

MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Moreira minimiza calor em Assen e projeta desafios do fim de semana

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Áustria

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Áustria
MotoGP GP da Holanda

MotoGP: Álex Márquez tem lesão no ombro e escoriações no braço após forte queda no TL2 em Assen; veja vídeo

Queda do espanhol da Gresini causou uma bandeira vermelha a menos de quatro minutos do fim da sessão

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
HLvrWoDWEAANC4b

A sexta-feira da MotoGP na Holanda não foi das melhores para a Gresini. Minutos após o acidente de Fermín Aldeguer, que precisou ser encaminhado ao hospital para exames, durante o TL2, Álex Márquez sofreu sua segunda queda na sessão, desta vez mais forte, e causando uma bandeira vermelha.

Leia também:

Álex já havia caído no início da sessão na curva 5, que está entre as de menor velocidade do circuito de Assen. Sem danos a ele ou à moto, Álex conseguiu voltar rapidamente à pista, se colocando na disputa por uma vaga no top 10, avançando diretamente ao Q2 da classificação.

Porém, a pouco mais de três minutos do fim, Álex sofreu uma segunda queda, desta vez mais forte, com seu corpo atingindo com força o chão. 

 

A transmissão internacional mostrou Márquez sendo atendido ainda na pista para mostrar que o espanhol estava consciente, mas com dificuldades de se movimentar.

Ao ser retirado da pista, ele foi levado ao centro médico para mais exames, onde, segundo a Gresini, foram detectadas uma contusão no ombro direito e escoriações no braço esquerdo, enquanto um raio-x não chegou a mostrar lesões mais graves.

 

Segundo a Gresini, Álex será reavaliado pelos médicos da MotoGP em busca de um ok para participar do terceiro treino livre do GP da Holanda.

Após um 2025 de destaque, Álex vive um 2026 desafiador. Na Catalunha, o espanhol se envolveu em um grave acidente com Pedro Acosta que o deixou fora de duas etapas, tendo retornado na última semana, na República Tcheca.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Aldeguer é encaminhado para exames no hospital após queda forte no TL2 de Assen

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo

MotoGP: Aldeguer é encaminhado para exames no hospital após queda forte no TL2 de Assen

MotoGP
MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Aldeguer é encaminhado para exames no hospital após queda forte no TL2 de Assen

MotoGP: Bezzechi lidera TL2 para o GP da Holanda em sessão marcada por acidentes; Moreira é 13º

MotoGP
MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Bezzechi lidera TL2 para o GP da Holanda em sessão marcada por acidentes; Moreira é 13º

F1 AO VIVO: Assista ao primeiro treino livre para o GP da Áustria em Tempo Real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Áustria
F1 AO VIVO: Assista ao primeiro treino livre para o GP da Áustria em Tempo Real

Últimas notícias

Camilo lidera primeiro treino da NASCAR Brasil no Velocitta; sessão é marcada por bandeira vermelha

NASCAR Brasil
Velocitta
Camilo lidera primeiro treino da NASCAR Brasil no Velocitta; sessão é marcada por bandeira vermelha

VÍDEO: Pedra é arremessada em carro de competição durante etapa do Mundial de Rally

WRC
Rally Greece
VÍDEO: Pedra é arremessada em carro de competição durante etapa do Mundial de Rally

F1 - Empresário de Verstappen faz alerta à Red Bull: "Max não nasceu para competir no pelotão intermediário"

Fórmula 1
GP da Áustria
F1 - Empresário de Verstappen faz alerta à Red Bull: "Max não nasceu para competir no pelotão intermediário"

F2: Rafael Câmara conquista lugar na terceira fila para as duas corridas na Áustria

F2
Spielberg
F2: Rafael Câmara conquista lugar na terceira fila para as duas corridas na Áustria