A sexta-feira da MotoGP na Holanda não foi das melhores para a Gresini. Minutos após o acidente de Fermín Aldeguer, que precisou ser encaminhado ao hospital para exames, durante o TL2, Álex Márquez sofreu sua segunda queda na sessão, desta vez mais forte, e causando uma bandeira vermelha.

Álex já havia caído no início da sessão na curva 5, que está entre as de menor velocidade do circuito de Assen. Sem danos a ele ou à moto, Álex conseguiu voltar rapidamente à pista, se colocando na disputa por uma vaga no top 10, avançando diretamente ao Q2 da classificação.

Porém, a pouco mais de três minutos do fim, Álex sofreu uma segunda queda, desta vez mais forte, com seu corpo atingindo com força o chão.

A transmissão internacional mostrou Márquez sendo atendido ainda na pista para mostrar que o espanhol estava consciente, mas com dificuldades de se movimentar.

Ao ser retirado da pista, ele foi levado ao centro médico para mais exames, onde, segundo a Gresini, foram detectadas uma contusão no ombro direito e escoriações no braço esquerdo, enquanto um raio-x não chegou a mostrar lesões mais graves.

Segundo a Gresini, Álex será reavaliado pelos médicos da MotoGP em busca de um ok para participar do terceiro treino livre do GP da Holanda.

Após um 2025 de destaque, Álex vive um 2026 desafiador. Na Catalunha, o espanhol se envolveu em um grave acidente com Pedro Acosta que o deixou fora de duas etapas, tendo retornado na última semana, na República Tcheca.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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