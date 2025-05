Alex Márquez venceu com tranquilidade a sprint do GP do Reino Unido de MotoGP neste sábado, encerrando a sequência de vitórias em corridas curtas do irmão. Marc Márquez e Fabio DiGiannatonio completaram o pódio.

Como foi

Largando na pole, Fabio Quartararo manteve a liderança, seguido por Alex Márquez e Marc Márquez. Ainda na primeira volta, no entanto, Marc Márquez ultrapassou o irmão e o francês da Yamaha e assumiu a ponta.

Na volta seguinte, o hexacampeão escapou e Alex Márquez, que havia passado Quartararo, tomou a segunda posição. Brad Binder caiu e a bandeira amarela foi acionada no setor 2. O piloto da KTM abandonou a prova. Pecco Bagnaia passou Quartararo na volta 3 e virou P3. Porém, o piloto da Ducati perdeu ritmo e foi superado por DiGiannantonio, que largou de sétimo mas escalou o pelotão.

A partir desse ponto na corrida, Quartararo foi perdendo desempenho e caiu para sétimo, sendo ultrapassado por Bezzechi e Zarco, P4 e P5 respectivamente, e por Bagnaia, que segurou o sexto lugar com certa dificuldade.

Pedro Acosta e Jack Miller completaram os pontuadores do sábado na oitava e nona posição respectivamente.

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pontos 1 A. Marquez Gresini Racing 73 10 - 12 2 M. Marquez Ducati Team 93 10 +3.511 3.511 3.511 9 3 F. Di Giannantonio Team VR46 49 10 +5.072 5.072 1.561 7 4 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 10 +5.658 5.658 0.586 6 5 J. Zarco LCR Honda 5 10 +6.707 6.707 1.049 5 6 F. Bagnaia Ducati Team 63 10 +7.057 7.057 0.350 4 7 F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 10 +7.231 7.231 0.174 3 8 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 10 +9.186 9.186 1.955 2 9 J. Miller Pramac Racing 43 10 +9.923 9.923 0.737 1 10 L. Marini Repsol Honda Team 10 10 +10.206 10.206 0.283 11 F. Morbidelli Team VR46 21 10 +10.898 10.898 0.692 12 J. Mir Repsol Honda Team 36 10 +11.405 11.405 0.507 13 M. Viñales Tech 3 12 10 +11.933 11.933 0.528 14 F. Aldeguer Gresini Racing 54 10 +15.376 15.376 3.443 15 E. Bastianini Tech 3 23 10 +18.135 18.135 2.759 16 M. Oliveira Pramac Racing 88 10 +19.213 19.213 1.078 17 A. Espargaro Honda HRC Test Team 41 10 +20.468 20.468 1.255 18 L. Savadori Aprilia Racing Team 32 10 +20.968 20.968 0.500 19 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 10 +24.729 24.729 3.761 20 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 10 +26.919 26.919 2.190 21 S. Chantra LCR Honda 35 10 +32.532 32.532 5.613 dnf B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 1 9 laps

MARTÍN e ACOSTA JUNTOS na Honda? TUDO OU NADA para PECCO? Pré-Silverstone, WSBK, susto no Moto1000GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST faz PRÉVIA do GP do REINO UNIDO de MOTOGP e tudo do MOTOCICLISMO NACIONAL

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!