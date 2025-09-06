Todas as categorias

Relato de classificação
MotoGP GP da Catalunha

MotoGP: Álex Márquez 'voa' e crava pole do GP da Catalunha; Marc larga em 3º

Fabio Quartararo e Marc Márquez completam a primeira fila em Montmeló

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Alex Marquez, Gresini Racing

Foto de: MotoGP

Álex Márquez, da Gresini, voou e garantiu a pole position para o GP da Catalunha de MotoGP, depois de garantir volta rápida de 1min37s536. Fabio Quartararo (1min37s803), da Yamaha, e Marc Márquez (1min37s945), da Ducati, completam a primeira fila das corridas em Montmeló.

Um destaque é a eliminação precoce de Pecco Bagnaia, que ficou pelo Q1 e irá largar apenas na 21ª colocação. É a pior posição de largada do italiano desde GP de Portugal de 2022.

Q1

Com a presença fora do usual de motos Ducati, incluindo Bagnaia, o Q1 começou com Fabio di Giannantonio tomando a ponta, om 1min38s231, seguido por Jack Miller.

Faltando oito minutos pro fim, Joan Mir tomou a vaga para o Q2, mas sem conseguir melhorar o tempo além do piloto da VR46.

Com menos de seis minutos para o fim, a maioria dos pilotos saíram dos boxes para as últimas tentativas de passar para a segunda parte do treino classificatório.

Quartararo fez uma volta recorde na pista da Catalunha (1min37s906) e garantiu a ponta, com 'Diggia' também melhorando o tempo e ficando em segundo, garantindo a segunda vaga para o Q2.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 7

1'37.906

   173.811 345
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.139

1'38.045

 0.139 173.565 356
3 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 9

+0.143

1'38.049

 0.004 173.558 347
4 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 8

+0.199

1'38.105

 0.056 173.459 354
5 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.300

1'38.206

 0.101 173.280 348
6 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 8

+0.304

1'38.210

 0.004 173.273 347
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 8

+0.308

1'38.214

 0.004 173.266 351
8 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 8

+0.499

1'38.405

 0.191 172.930 351
9 Spain A. Espargaro Honda HRC Test Team 41 Honda 8

+0.540

1'38.446

 0.041 172.858 350
10 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 8

+0.620

1'38.526

 0.080 172.717 346
11 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

+0.624

1'38.530

 0.004 172.710 350
12 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+0.625

1'38.531

 0.001 172.709 352
13 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 7

+0.752

1'38.658

 0.127 172.486 351
14 Thailand S. Chantra LCR Honda 35 Honda 8

+1.471

1'39.377

 0.719 171.238 348
Q2

Depois das voltas de aquecimento iniciais, Pedro Acosta fez o melhor tempo, mas Álex Márquez garantiu uma boa volta e tomou a ponta da sessão, com 1min37s984.

Na segunda tentativa do jovem da KTM, Acosta quase encostou em Ai Ogura, mas conseguiu ultrapassar o japonês da Trackhouse.

Apesar de Quartararo ter subido para a primeira posição da tabela de tempos (1min37s968), Álex retomou a ponta, com 1min37s914.

Depois da ida aos boxes, os pilotos voltaram para pista para as tentativas finais de voltas rápidas. Acosta foi bem e tomou a ponta, mas a volta foi cancelada por limites de pista. Não tomando conhecimento disso, Álex abriu uma vantagem de mais de 0,4s e tomou a ponta, com 1min37s536.

Mesmo com a última volta de cada um dos piloto depois da bandeira quadriculada, incluindo o irmão Marc, Álex Márquez permaneceu na ponta e irá largar na pole nas duas corridas.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

1'37.536

   174.470  
2 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 7

+0.267

1'37.803

 0.267 173.994  
3 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 8

+0.409

1'37.945

 0.142 173.742  
4 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 8

+0.474

1'38.010

 0.065 173.627  
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.483

1'38.019

 0.009 173.611  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.498

1'38.034

 0.015 173.584  
7 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 7

+0.619

1'38.155

 0.121 173.370  
8 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+0.630

1'38.166

 0.011 173.351  
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 8

+0.651

1'38.187

 0.021 173.314  
10 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 8

+0.791

1'38.327

 0.140 173.067  
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.797

1'38.333

 0.006 173.056  
12 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

+0.825

1'38.361

 0.028 173.007  
Andrei Gobbo MotoGP
Andrei Gobbo
