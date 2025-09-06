MotoGP: Álex Márquez 'voa' e crava pole do GP da Catalunha; Marc larga em 3º
Fabio Quartararo e Marc Márquez completam a primeira fila em Montmeló
Álex Márquez, da Gresini, voou e garantiu a pole position para o GP da Catalunha de MotoGP, depois de garantir volta rápida de 1min37s536. Fabio Quartararo (1min37s803), da Yamaha, e Marc Márquez (1min37s945), da Ducati, completam a primeira fila das corridas em Montmeló.
Um destaque é a eliminação precoce de Pecco Bagnaia, que ficou pelo Q1 e irá largar apenas na 21ª colocação. É a pior posição de largada do italiano desde GP de Portugal de 2022.
Q1
Com a presença fora do usual de motos Ducati, incluindo Bagnaia, o Q1 começou com Fabio di Giannantonio tomando a ponta, om 1min38s231, seguido por Jack Miller.
Faltando oito minutos pro fim, Joan Mir tomou a vaga para o Q2, mas sem conseguir melhorar o tempo além do piloto da VR46.
Com menos de seis minutos para o fim, a maioria dos pilotos saíram dos boxes para as últimas tentativas de passar para a segunda parte do treino classificatório.
Quartararo fez uma volta recorde na pista da Catalunha (1min37s906) e garantiu a ponta, com 'Diggia' também melhorando o tempo e ficando em segundo, garantindo a segunda vaga para o Q2.
1-2
2
Cla
Piloto
#
Moto
Voltas
Tempo
Intervalo
km/h
|Velocidade Máxima
|1
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|7
|
1'37.906
|173.811
|345
|2
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|8
|
+0.139
1'38.045
|0.139
|173.565
|356
|3
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|9
|
+0.143
1'38.049
|0.004
|173.558
|347
|4
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|8
|
+0.199
1'38.105
|0.056
|173.459
|354
|5
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+0.300
1'38.206
|0.101
|173.280
|348
|6
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|8
|
+0.304
1'38.210
|0.004
|173.273
|347
|7
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|8
|
+0.308
1'38.214
|0.004
|173.266
|351
|8
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|8
|
+0.499
1'38.405
|0.191
|172.930
|351
|9
|A. Espargaro Honda HRC Test Team
|41
|Honda
|8
|
+0.540
1'38.446
|0.041
|172.858
|350
|10
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|8
|
+0.620
1'38.526
|0.080
|172.717
|346
|11
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|8
|
+0.624
1'38.530
|0.004
|172.710
|350
|12
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|7
|
+0.625
1'38.531
|0.001
|172.709
|352
|13
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|7
|
+0.752
1'38.658
|0.127
|172.486
|351
|14
|S. Chantra LCR Honda
|35
|Honda
|8
|
+1.471
1'39.377
|0.719
|171.238
|348
Q2
Depois das voltas de aquecimento iniciais, Pedro Acosta fez o melhor tempo, mas Álex Márquez garantiu uma boa volta e tomou a ponta da sessão, com 1min37s984.
Na segunda tentativa do jovem da KTM, Acosta quase encostou em Ai Ogura, mas conseguiu ultrapassar o japonês da Trackhouse.
Apesar de Quartararo ter subido para a primeira posição da tabela de tempos (1min37s968), Álex retomou a ponta, com 1min37s914.
Depois da ida aos boxes, os pilotos voltaram para pista para as tentativas finais de voltas rápidas. Acosta foi bem e tomou a ponta, mas a volta foi cancelada por limites de pista. Não tomando conhecimento disso, Álex abriu uma vantagem de mais de 0,4s e tomou a ponta, com 1min37s536.
Mesmo com a última volta de cada um dos piloto depois da bandeira quadriculada, incluindo o irmão Marc, Álex Márquez permaneceu na ponta e irá largar na pole nas duas corridas.
|
1-
2
Cla
Piloto
#
Moto
Voltas
Tempo
Intervalo
km/h
|Velocidade Máxima
|1
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
1'37.536
|174.470
|2
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|7
|
+0.267
1'37.803
|0.267
|173.994
|3
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|8
|
+0.409
1'37.945
|0.142
|173.742
|4
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.474
1'38.010
|0.065
|173.627
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|8
|
+0.483
1'38.019
|0.009
|173.611
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.498
1'38.034
|0.015
|173.584
|7
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|7
|
+0.619
1'38.155
|0.121
|173.370
|8
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|8
|
+0.630
1'38.166
|0.011
|173.351
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|8
|
+0.651
1'38.187
|0.021
|173.314
|10
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|8
|
+0.791
1'38.327
|0.140
|173.067
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+0.797
1'38.333
|0.006
|173.056
|12
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|8
|
+0.825
1'38.361
|0.028
|173.007
