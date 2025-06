Fabio Quartararo vê o GP de Aragón como uma oportunidade de realmente medir o progresso da Yamaha na MotoGP 2025. O francês vem de três corridas muito animadoras, com três poles consecutivas, um pódio em Jerez, algumas promessas antes de cair em Le Mans e dominar o grid até ser parado por um problema técnico em Silverstone. A M1 brilhou em três pistas muito diferentes, mas Aragón promete ser mais difícil.

Desde sua chegada à MotoGP, Quartararo nunca conseguiu lutar pelos primeiros lugares nessa pista. Ele sofreu contratempos importantes no circuito espanhol, incluindo uma forte queda em uma das duas edições de 2020 e uma etapa catastrófica em 2024, com o 17º lugar no grid e uma queda no início da corrida. Ter um bom desempenho neste fim de semana seria, portanto, um sinal de que a Yamaha corrigiu até mesmo algumas falhas históricas.

"Eu não gosto muito da pista, do layout, nunca fui super rápido lá, mas acho que será um momento muito importante para nós", explicou Quartararo na coletiva. "Acabamos de sair de três pistas que eram diferentes e fomos rápidos. Aqui é uma pista onde, no ano passado em particular, estávamos completamente na parte de trás do grid".

"Estávamos com dificuldades porque havia pouca aderência, estava quente e as retas são longas. Se formos rápidos nesta pista e conseguirmos ser consistentes, não acho que haverá dúvidas para as próximas pistas, acho que poderemos lutar por boas posições".

Quartararo admitiu que "não tinha ideia" do que está por trás de suas dificuldades recorrentes no circuito: "Nunca gostei dele, desde que era criança. Não sei, talvez porque os resultados nunca tenham sido fáceis. É o tipo de pista da qual não sou muito fã. Mas minha última vitória foi há muito tempo, em Sachsenring. Não gosto da pista, mas fui rápido. Não importa se você gosta ou não da pista, você tem que ser rápido".

Sinais positivos, mas pontos fracos persistentes

De qualquer forma, Quartararo chega mais animado com o desempenho em Silverstone, onde passou muitas voltas na liderança antes de se deparar com um problema no holeshot, do que decepcionado por ter visto uma possível vitória escapar de suas mãos.

"Duas ou três horas depois, eu já estava tirando mais proveito do fim de semana do que do abandono. Fazia muito tempo que eu não andava tão bem com a moto, tão rápido, e é preciso tirar os pontos positivos. Também fomos rápidos nos stints de corrida. Na classificação, fomos muito rápidos em volta lançada, mas sofremos na sprint e na corrida. Fizemos um bom progresso e veremos o que podemos fazer no futuro".

Essas melhorias no ritmo da corrida também são acompanhadas por melhores desempenhos na classificação, mas Quartararo sabe que ainda há muitas áreas a serem melhoradas : "Estamos progredindo em uma volta. Isso é muito importante porque estamos com falta de velocidade nas retas e é bom estar na frente".

"No momento, estamos tendo um pouco de dificuldade com a eletrônica e a temperatura do pneu traseiro. Para manter o ritmo, é preciso manter o pneu em boas condições e, na sprint de Le Mans, eu estava rápido, mas superaquecemos muito o pneu para atacar um pouco mais e tivemos muitos problemas. Estamos trabalhando muito nisso para sermos mais consistentes na corrida longa, mas isso é algo que não acontece há duas corridas. Fizemos progresso em uma volta e agora estamos progredindo na corrida".

Novo motor será testado na segunda-feira

Para continuar a caminhada para a frente, a Yamaha planejou um programa intensivo de testes após o GP de Aragón, entre o teste coletivo de segunda-feira e os dois dias em Barcelona. Quartararo deu algumas indicações sobre o que será feito.

"Vamos testar um novo motor na segunda-feira. Depois disso, não sei as outras partes, mas acho que todo mundo sabe que estamos com falta de aderência e vamos tentar encontrar uma configuração para melhorar isso. A única coisa que sei no momento é o motor".

Esse motor será mais uma versão do quatro em linha que já evoluiu em Le Mans ou o famoso V4 que esperamos ver em competição em 2026? Depois de uma careta e um sorriso, Quartararo não quis dar a resposta : "Não sabemos... será uma surpresa!".

