A MotoGP Sports Entertainment Group (antiga Dorna Sports) anunciou nesta semana mudanças importantes em sua estrutura administrativa, com a chegada de novos diretores em posições importantes.

Semana após confirmar que Carlos Ezpeleta acumulará o cargo de diretor esportivo da categoria junto com sua nova posição de vice-CEO, foi a vez da MotoGP SEG anunciar a saída de Dan Rossomondo, ex-NBA, da posição de diretor comercial (CCO), após três anos e meio.

Seu substituto será Ryan Norys, vindo do Tottenham Hotspur, onde vinha desempenhando a função de diretor de receitas. Também com passagem pelo mundo do futebol, mais especificamente o Manchester United, além da NFL e da Warner Bros. Discovery, Sameer Pabari assumirá o posto de diretor de mídia da MotoGP.

Já Louise Young se junta à MotoGP como diretora de operações após uma passagem de mais de oito anos pela Fórmula 1, tendo como cargo mais recente o de diretora de promoção de corridas. Para fechar, Denitza Batcharova já havia iniciado seus trabalhos em agosto como diretora de estratégia, vinda do UFC.

“Essas nomeações representam um passo importante na formação da equipe que ajudará a definir o futuro do MotoGP”, afirma Carlos Ezpeleta no comunicado. “Ryan, Sameer, Louise e Denitza trazem uma experiência de grande valor, proveniente de organizações líderes no âmbito do esporte e do entretenimento, o que reforçará nossas capacidades nas áreas comercial, de mídia, operacional e estratégica".

"Juntamente com nossa equipe atual, eles nos ajudarão a aprofundar a conexão com nossos fãs, alcançar novos públicos e criar novas oportunidades para nossos parceiros comerciais — tanto os atuais quanto os novos —, partindo das bases sólidas deste esporte”, acrescenta.

Ryan Norys, novo diretor comercial da MotoGP, substitui Dan Rossomondo

GP de Portugal renovado até 2029

Para além das mudanças administrativas, a MotoGP anunciou ainda a renovação com Portimão, mantendo o GP de Portugal no calendário até pelo menos a temporada 2029.

O GP de Portugal esteve ausente do calendário de 2012 a 2020, retornando como forma de preencher a temporada afetada pela pandemia, mas trocando o circuito do Estoril pela pista do Algarve, estando presente em todos os anos desde então.

Com a confirmação, a MotoGP mantém uma forte presença na Península Ibérica pelos próximos anos, com provas em Portimão, Jerez, Catalunha e Valência, enquanto Aragón estará no calendário de 2027, mas se tornará um circuito reserva a partir de 2028.

No ano passado, foram mais de 166 mil pessoas presentes no circuito ao longo dos três dias. A prova deste ano está marcada para o fim de semana de 20 a 22 de novembro, sendo a penúltima etapa da temporada, antes da final em Valência.

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