Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal

MotoGP
MotoGP
MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal

F1: Hadjar assinou contrato de “longo prazo” com Red Bull, confirma chefe de equipe

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Hadjar assinou contrato de “longo prazo” com Red Bull, confirma chefe de equipe

F1: Red Bull leva pacote de atualizações final a Baku e 'vira chave' para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Red Bull leva pacote de atualizações final a Baku e 'vira chave' para 2027

QUINTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre treinos do GP do Azerbaijão de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
QUINTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre treinos do GP do Azerbaijão de F1

F1: Russell voa no TL2 e crava Antonelli em Baku; Bortoleto é 14º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Russell voa no TL2 e crava Antonelli em Baku; Bortoleto é 14º
MotoGP

MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal

Novas caras do Grupo MotoGP têm passagens por instituições esportivas como NFL e UFC, além de equipes como Manchester United e Tottenham Hotspur

Redacción
Editado:
MotoGP logo in the paddock

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP Sports Entertainment Group (antiga Dorna Sports) anunciou nesta semana mudanças importantes em sua estrutura administrativa, com a chegada de novos diretores em posições importantes.

Leia também:

Semana após confirmar que Carlos Ezpeleta acumulará o cargo de diretor esportivo da categoria junto com sua nova posição de vice-CEO, foi a vez da MotoGP SEG anunciar a saída de Dan Rossomondo, ex-NBA, da posição de diretor comercial (CCO), após três anos e meio.

Seu substituto será Ryan Norys, vindo do Tottenham Hotspur, onde vinha desempenhando a função de diretor de receitas. Também com passagem pelo mundo do futebol, mais especificamente o Manchester United, além da NFL e da Warner Bros. Discovery, Sameer Pabari assumirá o posto de diretor de mídia da MotoGP.

Já Louise Young se junta à MotoGP como diretora de operações após uma passagem de mais de oito anos pela Fórmula 1, tendo como cargo mais recente o de diretora de promoção de corridas. Para fechar, Denitza Batcharova já havia iniciado seus trabalhos em agosto como diretora de estratégia, vinda do UFC.

“Essas nomeações representam um passo importante na formação da equipe que ajudará a definir o futuro do MotoGP”, afirma Carlos Ezpeleta no comunicado. “Ryan, Sameer, Louise e Denitza trazem uma experiência de grande valor, proveniente de organizações líderes no âmbito do esporte e do entretenimento, o que reforçará nossas capacidades nas áreas comercial, de mídia, operacional e estratégica".

"Juntamente com nossa equipe atual, eles nos ajudarão a aprofundar a conexão com nossos fãs, alcançar novos públicos e criar novas oportunidades para nossos parceiros comerciais — tanto os atuais quanto os novos —, partindo das bases sólidas deste esporte”, acrescenta.

Ryan Norys, nuevo director comercial de MotoGP sustituye a Dan Rossomondo

Ryan Norys, novo diretor comercial da MotoGP, substitui Dan Rossomondo

GP de Portugal renovado até 2029

Para além das mudanças administrativas, a MotoGP anunciou ainda a renovação com Portimão, mantendo o GP de Portugal no calendário até pelo menos a temporada 2029.

O GP de Portugal esteve ausente do calendário de 2012 a 2020, retornando como forma de preencher a temporada afetada pela pandemia, mas trocando o circuito do Estoril pela pista do Algarve, estando presente em todos os anos desde então.

Com a confirmação, a MotoGP mantém uma forte presença na Península Ibérica pelos próximos anos, com provas em Portimão, Jerez, Catalunha e Valência, enquanto Aragón estará no calendário de 2027, mas se tornará um circuito reserva a partir de 2028.

No ano passado, foram mais de 166 mil pessoas presentes no circuito ao longo dos três dias. A prova deste ano está marcada para o fim de semana de 20 a 22 de novembro, sendo a penúltima etapa da temporada, antes da final em Valência.

FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Aldeguer passa por cirurgia para acelerar recuperação da perna

Principais comentários
Mais de
Redacción

Rosberg elogia Alonso e diz que não há discussão sobre sua continuidade na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Canadá
Rosberg elogia Alonso e diz que não há discussão sobre sua continuidade na F1

Há 30 anos, Michael Schumacher estreava na F1 no GP da Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
Há 30 anos, Michael Schumacher estreava na F1 no GP da Bélgica

MotoGP - Lorenzo revela que Rossi não queria espanhol na Yamaha: "Ou ele ou eu"

MotoGP
MotoGP
GP da França
MotoGP - Lorenzo revela que Rossi não queria espanhol na Yamaha: "Ou ele ou eu"

Últimas notícias

F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal