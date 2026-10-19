MotoGP: Anúncio de Moreira na equipe de fábrica da Honda é iminente, afirma emissora italiana

O futuro próximo de Diogo Moreira na MotoGP é com a Honda, mas o destino do brasileiro para 2027, seja na equipe satélite LCR ou no time principal HRC, ainda não foi confirmado. No entanto, a Sky Italia afirmou que um anúncio está próximo.

A emissora italiana afirmou que a escolha da marca japonesa foi por promover Moreira para a equipe de fábrica HRC e que um anúncio oficial "é iminente".

Já o destino de David Alonso, piloto que hoje corre na Moto2 e que foi anunciado pela Honda para temporada 2027 da categoria rainha, deve ser a LCR, mas com a garantia da marca japonesa que ele tenha uma moto com especificações de fábrica no time satélite.

Um dos fatores apontados para a escolha de Moreira foi a campanha de estreia de destaque e em constante evolução, que resultou em um pódio na sprint de Motegi, bem como o tempo mais rápido nos testes dos pneus Pirelli com as novas motos 850cc no Red Bull Ring, que aconteceram após o GP da Áustria.

Fabio Quartararo, campeão de 2021 da MotoGP e que chega da Yamaha, já está confirmado para a HRC, enquanto o veterano Johann Zarco, atual companheiro de equipe de Moreira, vai permanecer na LCR.

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