MotoGP: Anúncio de Moreira na equipe de fábrica da Honda é iminente, afirma emissora italiana
David Alonso, que será promovido da Moto2, deve receber 'moto de fábrica' no time satélite LCR
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
O futuro próximo de Diogo Moreira na MotoGP é com a Honda, mas o destino do brasileiro para 2027, seja na equipe satélite LCR ou no time principal HRC, ainda não foi confirmado. No entanto, a Sky Italia afirmou que um anúncio está próximo.
A emissora italiana afirmou que a escolha da marca japonesa foi por promover Moreira para a equipe de fábrica HRC e que um anúncio oficial "é iminente".
Já o destino de David Alonso, piloto que hoje corre na Moto2 e que foi anunciado pela Honda para temporada 2027 da categoria rainha, deve ser a LCR, mas com a garantia da marca japonesa que ele tenha uma moto com especificações de fábrica no time satélite.
Um dos fatores apontados para a escolha de Moreira foi a campanha de estreia de destaque e em constante evolução, que resultou em um pódio na sprint de Motegi, bem como o tempo mais rápido nos testes dos pneus Pirelli com as novas motos 850cc no Red Bull Ring, que aconteceram após o GP da Áustria.
Fabio Quartararo, campeão de 2021 da MotoGP e que chega da Yamaha, já está confirmado para a HRC, enquanto o veterano Johann Zarco, atual companheiro de equipe de Moreira, vai permanecer na LCR.
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