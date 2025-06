Aos poucos, Francesco Bagnaia busca uma volta por cima após um início de temporada ruim na MotoGP. A mudança dos discos de freio na última etapa, e Aragón, mostra isso, com o italiano terminando a prova com um sorriso no rosto. Porém, o bicampeão mostra um otimismo contido. Mesmo sendo o atual dominador do GP da Itália, vencendo nas últimas três edições, ele não imagina uma repetição em 2025.

"Você tem que ser realista e, no momento, não tenho a impressão de que posso vencer. Marc está muito mais confiante na moto", diz Bagnaia, perfeitamente ciente de que é Márquez quem vem ditando o ritmo nos últimos oito GPs.

"É difícil dizer a si mesmo: 'Agora vamos para Mugello, é a minha pista e eu vou ganhar'. É preciso manter os pés no chão e continuar trabalhando. Fizemos progressos [no GP de Aragão], lutei com Álex [Márquez], estive perto de Marc, mas ele foi muito mais rápido".

"Mugello é uma boa pista para mim, vou ter que começar com essa confiança e continuar trabalhando nela. Mas não quero dizer que vou chegar a Mugello e lutar pela vitória, porque isso não é realista. Vamos ver como me sinto na sexta-feira. Tentarei progredir e, normalmente, em Mugello, terei 10% a mais porque é minha corrida em casa. Faremos tudo o que pudermos para obter o melhor resultado possível".

Embora sinta que tem um trunfo na manga ao retornar ao circuito da Toscana que tanto ama, Bagnaia também sabe que a ligação imediata deste GP com o da Holanda pode ser favorável para ele, sendo Assen a pista que sempre foi palco de performances marcantes para ele - a de sua primeira vitória na Moto3 e o ponto de virada decisivo para seu primeiro título de MotoGP.

"Com certeza, estou feliz que as próximas duas [corridas] serão muito boas para mim. Sinto que posso dar um passo adiante, mas será importante manter a calma", alertou o piloto da Ducati".

Seu maior déficit no campeonato em três anos

E se Pecco Bagnaia é forçado a manter os pés no chão, é porque ele parece estar em seu ponto mais baixo no campeonato, mais atrás do que ele esteve matematicamente desde que começou a correr no mais alto nível.

Na verdade, todos se lembram da façanha que ele realizou em 2022, quando conquistou seu primeiro título na categoria ao apagar um déficit de 91 pontos: desta vez, ele está 93 pontos atrás do líder e, logicamente, sabe que suas chances já foram severamente diminuídas.

"Acho que não deveríamos estar pensando no campeonato agora, dada a maneira como os últimos [três] GPs transcorreram. Eu não tinha confiança e foi muito difícil para mim em termos de resultados. Eu precisava de um resultado como esse", ele admite.

"Não é segredo que Marc está mais rápido no momento e Álex [Márquez] está fazendo um trabalho fantástico. Só precisamos nos concentrar, e eu preciso trabalhar em mim mesmo e no meu lado da garagem para garantir melhores sensações e tentar pelo menos lutar por algumas vitórias. Agora, o objetivo é recuperar minha confiança e tentar lutar por algumas vitórias".

É por isso que Bagnaia ficou feliz com seu terceiro lugar em Aragón, apesar de mais uma vez ter sido derrotado pelos irmãos Márquez. "Perdemos pontos, mas ganhamos confiança", resumiu ele. "Estou muito feliz com este pódio. A última vez que terminei em terceiro lugar foi em Jerez e eu estava infeliz... As coisas podem mudar rapidamente".

