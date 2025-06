Quanto mais Pecco Bagnaia luta, mais a Ducati mostra seu apoio. Davide Tardozzi falou em nome da equipe em Mugello no domingo, garantindo ao bicampeão mundial de MotoGP a confiança da marca, apesar da solução para seus problemas ainda estar longe.

O calendário tem a particularidade de oferecer dois GPs em sequência, com Bagnaia tendo vencido as três últimas edições. Ao chegar a Mugello, ele não escondeu o fato de que seria um caso de 'tudo ou nada': ou ele confirmava os sentimentos positivos que tivera ao sair de Alcañiz ou parecia estar com problemas novamente, o que seria um motivo para preocupação. Suas palavras ao deixar a Toscana foram muito claras: sim, há um problema.

Apesar de ter lutado bem nas primeiras voltas, o italiano não conseguiu obter o resultado que esperava, nem perto do nível que lhe permitiu vencer nos últimos três anos.

Perguntado pelo site oficial da MotoGP após a corrida se a derrota foi ainda mais difícil de aceitar, Tardozzi não escondeu o fato de que o revés foi realmente doloroso : "Sim. Honestamente, depois de três vitórias consecutivas como as que ele conquistou nos últimos três anos, ele esperava algo mais".

Três vezes vencedor do GP da Itália, Pecco Bagnaia não subiu ao pódio no domingo. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Em apenas algumas palavras, Bagnaia conseguiu descrever muito bem os problemas que vem tendo com a Ducati nesta temporada, e que ele sofreu com toda a força mais uma vez no domingo : "Assim que começo a inclinar a moto, a frente começa a se mover muito e, assim que solto os freios, ela sai. Tenho saído de dianteira, muito movimento e estou quase batendo em todas as curvas".

No entanto, independentemente dos esforços feitos até agora, não surgiu nenhuma solução convincente. No final, o avanço em Aragón não passou de uma ilusão, e o italiano voltou à estaca zero após esta nona rodada. "Até agora, não conseguimos descobrir o que fazer. Acho que precisamos fazer algo diferente, porque a situação continua a mesma e não estamos progredindo muito. Estamos fazendo pequenos progressos, mas não estão ajudando", insiste ele.

Diante desse cenário, Tardozzi só pode reafirmar o compromisso da Ducati em ajudar seu campeão. "Desde o início do campeonato, temos encontrado pequenos problemas para Pecco que significam que ele não tem confiança em suas áreas favoritas, que são frear forte e entrar na curva com velocidade".

"Ainda não encontramos a solução, mas sabemos com certeza, e vemos isso nos dados, que Pecco continua sendo o piloto mais rápido dos últimos anos", diz o chefe da equipe. "Confiamos nele e, na Ducati, estamos procurando todos os dias encontrar algo. Acho que Gigi [Dall'Igna] logo encontrará a solução".

Assen pode se transformar em um pesadelo

Agora em terceiro lugar no campeonato, Bagnaia está mostrando sinais de irritação e desânimo que não lhe são característicos. Ele não esconde o fato de que não acredita mais no título e já está preocupado com o resultado da próxima temporada, já que os motores estão congelados. Mas o competidor que ele é está, acima de tudo, impaciente para sair da posição de espectador da dupla de Marc Márquez, que está multiplicando as disputas e dominando-as de forma notável.

"Conheço meu potencial, sei que sou capaz de lutar pela vitória. Esse sempre foi o caso. Sou um piloto rápido e não é meu objetivo ficar olhando para eles em todas as corridas. Quero literalmente mudar esses resultados o mais rápido possível, porque realmente não quero continuar a vê-los correr e ficar atrás deles o tempo todo", avisa.

E, ao contrário do piloto que ele costuma ser, Assen não vai tranquilizá-lo, muito pelo contrário. "Acho que vai ser difícil porque Assen também é uma pista em que a sensação de estar na frente precisa ser a melhor possível. Considerando os problemas que estou tendo no momento, esses movimentos, acho que Assen pode ser um pesadelo", teme Pecco Bagnaia.

