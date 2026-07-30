MotoGP: Após acidente na Alemanha, Bezzecchi retorna às pistas em teste

Menos de um mês após o grave acidente que o deixou de fora do GP da Alemanha de MotoGP, Marco Bezzecchi está de volta às pistas. O italiano realizou quatro sessões de testes com uma moto de rua da Aprilia em Misano, como preparação para seu retorno no GP da Grã-Bretanha da próxima semana.

Bezzecchi sofreu uma queda violenta na primeira volta da corrida sprint do Sachsenring, no último dia 11 de julho. O piloto da Aprilia foi imediatamente levado ao centro médico, onde foi diagnosticada uma fratura na clavícula esquerda, corrigida cirurgicamente na Itália já no dia seguinte.

A ausência do GP da Alemanha coroou um fim de primeiro semestre desastroso para o italiano. Bezzecchi somou apenas 13 pontos em 148 disputados nas quatro últimas etapas (Hungria, República Tcheca, Holanda e Alemanha), em uma sequência marcada por sua exclusão da prova de Brno após agredir um fiscal.

A fase desastrosa fez com que o italiano perdesse a liderança e as primeiras posições do Mundial, caindo para quarto na classificação com 186 pontos, 22 a menos que o líder, seu companheiro de Aprilia, Jorge Martín. Bezzecchi ainda tem à sua frente o japonês Ai Ogura e o espanhol Marc Márquez.

Agora, Bezzecchi foca em seu retorno após a pausa do verão europeu como forma de recomeçar sua temporada e, para isso, o italiano pôde guiar uma moto pela primeira vez nesta quarta-feira (29). Ele foi à pista em Misano com uma RSV4, modelo de rua da Aprilia.

“Marco Bezzecchi completou ontem uma sessão de quatro stints com sua RSV4 no circuito de Misano”, explica a Aprilia em um breve comunicado. “Seu programa de reabilitação está avançando conforme o previsto. Seu próximo compromisso será em Silverstone, onde passará por uma avaliação médica com a equipe médica da MotoGP.

Marco Bezzecchi realizou um teste com quatro séries no circuito de Misano, pilotando uma Aprilia RSV4 de série Foto: Aprilia

Com isso, fica confirmado que o piloto italiano, vencedor de quatro dos sete primeiros GPs do ano, poderá retornar, caso o Dr. Ángel Charte, diretor médico da MotoGP, lhe dê o “ok”, no próximo GP, que será realizado na próxima semana em Silverstone.

Além da cirurgia na clavícula realizada em 12 de julho, Bezzecchi também passou por uma pequena intervenção de rotina no joelho, conforme informado por sua equipe no último dia 18 de julho: “Apresentamos uma breve atualização sobre Marco, que passou neste sábado por uma intervenção de rotina para limpar a ferida no joelho esquerdo, lesão que sofreu durante sua queda em Sachsenring”.

Agora, Bezzecchi terá 11 GPs para reverter a fase ruim que vive nos últimos meses, mas terá que enfrentar um desafio forte de Márquez, vencedor de três das últimas quatro corridas de domingo.

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