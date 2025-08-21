Pecco Bagnaia se retratou dos comentários que fez no calor do momento após a corrida no Red Bull Ring, admitindo que a raiva superou a razão. O bicampeão da MotoGP conversou com sua equipe após o GP da Áustria e não tem dúvidas de que a Ducati estará lá para ajudá-lo a superar seus problemas.

"Espero que a Ducati possa me explicar, porque estou perdendo a paciência", disse ele na semana passada. Essas palavras podem ter dado a impressão de uma crítica, depois de meses e meses de dificuldades em operar uma moto com a qual Marc Márquez está dominando o campeonato.

Agora que a tensão diminuiu, Pecco Bagnaia falou sobre sua situação atual no Balaton Park na quinta-feira, na véspera do GP da Hungria. Reconhecendo que seus comentários iniciais foram um pouco duros demais, ele esclareceu as coisas com a Ducati e, acima de tudo, ficou mais uma vez tranquilo com o envolvimento da marca em ajudá-lo a resolver seus problemas.

Pecco insistiu em seu desejo de voltar ao topo com a marca italiana, sem se preocupar com aqueles que imaginam que ele terá que desistir de seu lugar no final de 2026, no final de seu contrato atual. Confira a entrevista com Bagnaia:

O que você quis dizer no domingo, quando falou em perder a paciência ?

Que vou fazer uma bagunça e matar todo mundo [risos]. Sou uma pessoa transparente. Meu problema é que eu digo o que penso mais ou menos o tempo todo. Às vezes isso é bom, às vezes é ruim. Em uma situação em que você está saindo de um fim de semana realmente desastroso, de uma corrida realmente desastrosa, não é uma boa ideia sair logo dando entrevistas. Eu estava nervoso, com raiva, e quando cheguei na frente das emissoras e dos jornalistas, mais de 20 pessoas me perguntaram: 'O que há de errado com você?'

Simplesmente conversei com toda a equipe, como sempre faço - sempre fazemos isso às segundas e terças-feiras - e resolvi as coisas. Ninguém ficou ofendido, ninguém ficou com raiva. Admito que também não é fácil para eles entenderem nossos problemas. Estamos lutando juntos há sete meses. Eles tentam me apoiar, me dar o que preciso, mas é difícil porque essa moto não combina em nada com minha forma de atacar e estou realmente lutando.

Desde ontem, e novamente nesta manhã, tenho feito comparações com três finais de semana de corrida em que fui super rápido no ano passado - Assen, Mugello e Áustria - para ver por que estou sempre mais lento, ou por que todos com nossa moto estão sempre mais lentos, e para ver se podemos fazer alguma coisa. Não é um processo fácil, mas também não é fácil para eles, que trabalham o dia todo para me dar o máximo. Sou apenas eu que tenho de terminar o trabalho deles, mas também é difícil para eles.

E o que você viu com os engenheiros?

Posso falar por mim mesmo, estou lutando para desacelerar a moto adequadamente e, para mim, o mais difícil é gerenciar o pneu traseiro, que sempre foi um dos meus pontos fortes. Só precisamos entender o motivo.

Você tem alguma resposta sobre o que aconteceu no sábado e no domingo?

Para o sábado, não preciso de respostas, está bem claro para mim e acho que está bem claro para todo mundo. No domingo, fiz uma boa largada, tentei estabelecer uma estratégia para preservar o pneu traseiro, mas, depois de sete ou oito voltas, tive de diminuir um pouco a velocidade e fiquei lento. Eu estava lento, não conseguia atacar, tentei acelerar da melhor maneira possível na saída das curvas, mas estava perdendo tempo. Não conseguia atacar como queria, o pneu traseiro não estava me dando aderência suficiente, mas não era um problema de pneu. Eu não conseguia obter nenhuma tração nele.

Tenho respeito e apoio suficientes das pessoas que acham que isso é necessário.

Você se sente apoiado pela equipe e pelos fãs?

Recebo respeito e apoio suficientes das pessoas que acham que isso é necessário. Tenho respeito suficiente da Ducati, dos jornalistas, das emissoras. É disso que eu preciso.

Você entende que algumas pessoas já estão imaginando Aldeguer ou Álex Márquez no seu lugar em 2027?

Não sei se isso é verdade. Não é algo em que eu esteja pensando. Se eu puder ficar, ficarei, se não, tentarei ir para outro lugar. Minha prioridade é vencer novamente com minha moto, com minha equipe, e nunca penso em uma mudança. Não acho que ninguém tenha começado a pensar nisso.

Você pediu para testar a GP24?

Não. Não é possível, não quero testá-la, porque se eu preferir, não poderei usá-la novamente. Acho que é melhor não ver o potencial da motocicleta do ano passado.

