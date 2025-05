O GP da França foi completamente caótico na MotoGP: teve chuva, quedas, troca de motos e vitória inesperada de Johann Zarco, que teve a estratégia perfeita e cruzou a linha de chegada pouco mais de 19 segundos à frente de Marc Márquez, que foi o segundo.

Depois de vencer pela primeira vez no GP da Espanha, Álex Márquez reassumiu a liderança do irmão no campeonato de 2025. Agora, com sua queda no fim da corrida em Le Mans, o hexacampeão conseguiu abrir uma vantagem de 22 pontos para o irmão.

Fransceco Bagnaia também está perdendo terreno para o companheiro de equipe. Na França, o piloto não teve muita sorte e caiu na corrida Sprint e na largada da etapa principal, não conseguindo marcar nenhum ponto.

Classificação de pilotos

Classificação das equipes

