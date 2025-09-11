Caminhos opostos. Enquanto Toprak Razgatlioglu trocará a equipe BMW do Mundial de Superbike pela Pramac Yamaha na MotoGP em 2026, Miguel Oliveira deve sair do time satélite da marca japonesa em direção à vaga deixada pelo piloto turco no WSBK.

A confirmação da saída de Oliveira da Pramac no fim de 2025 veio após a equipe anunciar a renovação de Jack Miller para 2026. Com Toprak já anunciado anteriormente, isso implicaria na quebra do contrato do português, que estava em um acordo de 1+1.

A partir daí, começaram a surgir as dúvidas sobre o futuro do piloto português, se ele seguiria na MotoGP, mas na condição de piloto de testes, ou se procuraria vagas em outras categorias. A notícia confirma que Oliveira deve deixar o paddock após 15 temporadas, sendo sete na classe-rainha, tendo acumulado neste período cinco vitórias, todas com a KTM.

Oliveira fez sua estreia no Mundial de 125cc (hoje Moto3) em 2011 e, aos 30 anos de idade, colocará um ponto final em sua carreira para se mudar para o paddock do WSBK, onde competirá em uma moto que foi campeã nas mãos de Razgatlioglu e em uma equipe na qual fará dupla com um velho conhecido da MotoGP, o italiano Danilo Petrucci.

"Surpreso" com sua saída da Pramac

Oliveira disse em Barcelona, na quinta-feira da semana passada, que ficou "surpreso" com sua demissão como piloto da Yamaha. O português assinou um contrato de 1+1 com a fabricante no ano passado, que incluía uma cláusula de desempenho que poderia anular a segunda temporada.

As lesões impediram Miguel de cumprir a cláusula. Por fim, a amizade do proprietário da Pramac, Paolo Campinoti, com Jack Miller fez a balança pender para o lado do australiano, cujo contrato chegava ao fim em 2025, mas que acabou renovado por mais um ano, apesar de não ter correspondido às expectativas nesta temporada: ele está em 17º lugar na classificação geral, com apenas 54 pontos após 15 GPs.

Desde o GP da Alemanha, começaram a circular rumores sobre o possível interesse da Aprilia em Oliveira como piloto de testes, mas Massimo Rivola negou essa possibilidade ao Motorsport.com no último fim de semana em Barcelona, afirmando que a empresa tem toda a confiança em Lorenzo Savadori.

Outra opção para o piloto português era se juntar à equipe de fábrica da Yamaha no WSBK, mas a baixa oferta financeira e o tratamento recebido pela empresa para deixá-lo sem emprego na MotoGP fizeram com que essa possibilidade fosse descartada.

A mudança de Oliveira para a BMW acontece depois que a marca alemã não pôde contar com o piloto de testes e desenvolvimento da KTM, Pol Espargaró, que provou estar em ótima forma e totalmente competitivo em suas substituições na MotoGP este ano. Recentemente, o catalão afirmou que estava de volta ao mercado, mas , no final, parece que ele permanecerá como piloto de testes da fabricante austríaca e comentarista de televisão, função na qual está provando ser um sucesso absoluto.

