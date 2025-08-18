O piloto da Tech3 KTM, Maverick Viñales, prolongará sua ausência das corridas no GP da Hungria de MotoGP, enquanto luta para se recuperar das lesões sofridas no acidente do GP da Alemanha do mês passado. O espanhol participou das sessões iniciais da Áustria, mas não correu na sprint e na prova principal de domingo.

Depois de perder o GP da República Tcheca uma semana após o acidente em Sachsenring, Viñales voltou a pilotar sua moto de MotoGP no GP da Áustria deste fim de semana. Mas, apesar de ter treinado na sexta-feira e conseguido marcar um tempo de classificação no sábado para conquistar o último lugar no grid, o piloto da Tech3 decidiu que precisaria de mais tempo para se recuperar antes de correr.

Assim, ele se retirou do restante do fim de semana, incluindo a sprint e a corrida principal. Viñales falou com a mídia no sábado, explicando a decisão e confirmando que também perderia o GP da Hungria no próximo fim de semana.

"A principal preocupação é a segurança, especialmente se eu tiver um acidente", disse o piloto de 30 anos. "Talvez eu possa correr - não é impossível - mas a principal preocupação do médico é que, se eu sofrer um acidente, tudo ficará muito pior".

"Definitivamente, não vou correr na Hungria e veremos como será [a corrida seguinte, em] Barcelona. Mas vai ser difícil. Eu me esforcei muito para tentar chegar à Áustria e voltar para a moto, mas agora vou ter um pouco mais de calma e deixar meu ombro se recuperar de verdade".

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Rob Gray / Polarity Photo

Viñales disse que foi útil pilotar no Red Bull Ring, mesmo que apenas para entender onde seu foco deve estar nas próximas semanas. "Voltar a pilotar a moto não me afetou em nada além de aprender o que preciso melhorar para poder pilotar novamente: mobilidade e força".

"Sem dúvida [valeu a pena]. Especialmente para entender onde estou. 30 dias após a operação, é quase um milagre poder pilotar uma moto de MotoGP, especialmente considerando o tipo de lesão que tenho, em que os médicos dizem que você precisa de dois a três meses para começar a fazer as coisas".

"Isso também me ajudou a perceber que preciso dar tempo a mim mesmo, porque não vai ser fácil. Tanto ontem quanto hoje eu vi como estou com a lesão", concluiu.

