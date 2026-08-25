A Aprilia chega ao GP de Aragón de MotoGP deste fim de semana na melhor forma de sua história, após um desempenho impecável em Silverstone, fechando a primeira fila na classificação e os pódios na sprint e na corrida principal. Mas a etapa do MotorLand pode representar um ponto de virada para Marc Márquez e a Ducati.

Enquanto a marca de Noale chega a Aragón com o top 3 no Mundial, o histórico da Aprilia no MotorLand está longe de ser bom. No ano passado, foi a Ducati quem conquistou a 'tripleta' da classificação, sprint e corrida. A pista espanhola, inclusive, tem características que se ajustam perfeitamente a Marc, com inúmeras curvas à esquerda. O heptacampeão da MotoGP busca sua oitava vitória no circuito.

Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing, espera que seus pilotos estejam na briga, mas já sabe que Márquez será ameaçador. Ele sabe, de qualquer forma, que um bom resultado na Espanha seria um sinal de uma vantagem real da Aprilia sobre a Ducati.

“O mais importante é a condição física dos pilotos”, declarou à Speedweek. “Jorge está em forma e, quanto a Marco, felizmente ainda falta mais uma semana até Aragón para que ele se recupere. Mas sabemos que é uma pista que favorece Marc. Aragón pode ser a etapa que nos dará uma ideia de quem são os verdadeiros candidatos ao título".

A Aprilia dominou a corrida em Silverstone. Foto de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

“Há pistas que serão mais favoráveis à nossa moto, outras que serão mais favoráveis à Ducati ou a outros pilotos”, avaliou. “Acho que estamos em um nível semelhante. Mas estamos nesse nível graças à equipe na fábrica, pois antes a diferença era maior. Fabiano [Sterlacchini, diretor técnico] e todos merecem nossos agradecimentos. Trabalhamos bem juntos e acreditamos que podemos conseguir".

Lorenzo sente que Márquez tem vários trunfos na manga

Ao chegar a Silverstone, os cinco primeiros estavam separados por apenas 24 pontos. O fim de semana na Inglaterra favoreceu a Aprilia, já que o primeiro de seus rivais, Marc Márquez, está agora a 40 pontos, com um ponto de vantagem sobre Fabio Di Giannantonio.

Desde seu retorno, após uma cirurgia no ombro em maio, Márquez tem alternado entre vitórias e finais de semana mais difíceis, em circuitos que não lhe favorecem tanto ou que exigem muito de seu braço enfraquecido. Jorge Lorenzo, ex-rival e companheiro de Márquez, acredita que várias pistas jogarão a seu favor no final do ano, o que poderia ajudá-lo a fazer a diferença.

“Ele tem três trunfos que os outros não têm: Aragón, Phillip Island e Valência, todos circuitos com sentido anti-horário”, explicou o tricampeão mundial no podcast Duralavita. “Se ele chegar lá com um campeonato muito acirrado, isso pode lhe dar uma grande vantagem. Os outros pilotos não têm uma arma tão decisiva".

“Acho que, quando ele chega a um circuito com a maioria das curvas à esquerda, como esses três, tem 80% ou 90% de chance de vitória. Mas nas pistas com curvas à direita, a disputa fica muito mais equilibrada. Esse campeonato está ficando realmente interessante".

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