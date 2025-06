Ai Ogura não disputará o GP de Aragón de MotoGP. O piloto japonês esperava voltar à pista na sexta-feira, duas semanas depois da lesão sofrida em Silverstone, e deveria se submeter a testes nesta quinta-feira. Porém, em vez de ir ao circuito, ele foi a uma consulta médica em Barcelona e foi aconselhado a não ir para a pista.

Ele caiu durante o treino livre 1 e teve de se retirar devido a uma fratura na parte superior da tíbia direita, que o levou a se submeter a uma cirurgia para remover um fragmento de osso.

"Ai Ogura foi examinado novamente esta tarde pelo Dr. Juan Monllau, cirurgião que realizou a operação laparoscópica para reparar uma fratura na parte superior de sua tíbia direita", anunciou a equipe Trackhouse. "Embora a recuperação tenha sido positiva, infelizmente a opinião médica é que, nesta fase, Ai não se curou o suficiente para permitir que ele corra no GP de Aragón neste fim de semana."

"A Trackhouse MotoGP Team, seguindo as orientações médicas, não colocará Ai Ogura para competir e ele vai continuar com a reabilitação, com o objetivo de voltar a Mugello para o GP da Itália daqui a duas semanas."

"Nós da Trackhouse estamos chateados com o fato de Ai não poder ir para a pista, mas apoiamos totalmente a necessidade de ele estar apto a pilotar, antes de voltar para a Aprilia RS-GP25 #79 da Trackhouse. A equipe continuará a fazer tudo possível para apoiá-lo na recuperação e esperamos vê-lo de volta às pistas em breve."

Com isso, haverá três pilotos ausentes neste fim de semana, já que Jorge Martín passa por uma longa recuperação depois de sofrer graves lesões no GP do Catar. O atual campeão mundial, que já havia sofrido duas quedas antes do início da temporada, acaba de passar por uma avaliação tranquilizadora, que mostra um progresso positivo em seu pneumotórax e nas fraturas de costela. No entanto, uma linha de fratura ainda é visível no escafoide, um osso do punho.

Luca Marini também se machucou na semana passada durante teste de preparação para as 8 Horas de Suzuka, embora não se espere que ele corra lá. O piloto da Honda está com o quadril esquerdo deslocado, danos nos ligamentos do joelho esquerdo, fraturas no esterno e na clavícula esquerdos e um pneumotórax no lado direito.

Desses três pilotos, apenas Martín foi substituído, com Lorenzo Savadori correndo na Aprilia. A Yamaha também contratou Augusto Fernández como piloto reserva.

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!