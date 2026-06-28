Após sofrer um forte acidente durante os treinos da sexta-feira, terminando com uma fratura na vértebra T7 que o deixou de fora do restante da etapa de Assen, Fermín Aldeguer confirmou que não estará presente no GP da Alemanha, retornando apenas após a pausa de verão da MotoGP, em agosto.

O piloto da Gresini caiu na curva 11 durante o TL2 da sexta-feira, uma queda em alta velocidade que o levou a bater no chão, onde começou a girar, parando com violência na brita.

O resultado foi uma fratura na vértebra T7, além de contusões e hematomas por todo o corpo que o deixaram “acabado”, somando-se à dor constante que ele sente na perna esquerda, fraturada em janeiro e que lhe causa incômodo devido a um pino de 30 centímetros que, felizmente, não foi afetado no acidente.

“Bem, considerando tudo o que poderia ter sido pior, estou bem em termos de dor, ela está controlada”, explicou Fermín Aldeguer neste domingo à DAZN, ainda no box da Gresini. “Estou um pouco rígido, mas é normal; há contusões em todos os músculos, e o problema na vértebra limita meus movimentos”, acrescentou.

As imagens da queda de Fermín revelam que os impactos foram muito fortes e que a lesão poderia ter sido muito mais grave.

“A queda poderia ter sido uma grande batida, mas quando eu já estava controlando a situação e parecia que ia deslizar, na brita eu pulei e comecei a girar. Todos os impactos foram no pescoço e nas costas, e foi aí que ocorreu a lesão”, lembra ele. “Ao ver as imagens, temos que agradecer por ter sido só isso”, comemora.

Após a lesão na sexta-feira, Fermín decidiu permanecer em Assen. “Sim, fiquei aqui porque todos os médicos e fisioterapeutas estão aqui; eles têm me acompanhado com relação à medicação. Era mais complicado voltar ontem do que esperar até hoje pelo voo para Madri. Tenho meu fisioterapeuta aqui e ontem já começamos a reabilitação".

Depois da lesão na perna que o deixou fora da pré-temporada e do primeiro GP do ano na Tailândia, os médicos pediram a Fermín um pouco de paciência.

“Daqui para frente, vou levar as coisas com calma, voltar quando os médicos disserem. Não há um prazo definido, mas, pelo tipo de lesão, são, no mínimo, quatro semanas de repouso. Então, vamos aproveitar as férias e voltaremos depois do verão; mais tempo de pausa também vai fazer bem para a minha perna”.

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