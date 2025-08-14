Se há alguém que precisava de uma pausa da MotoGP, esse alguém era Joan Mir. O espanhol passou por uma primeira metade da temporada muito difícil, não conseguindo obter bons resultados com a Honda, apesar da melhoria da moto para 2025. O campeão de 2020 conseguiu mostrar alguma velocidade com a RC213V, mas alguns erros e, acima de tudo, incidentes infelizes pelos quais ele acabou no chão sem culpa própria, como Alex Márquez o derrubando em Brno, o impediram de terminar mais regularmente nos pontos.

Mir pôde recarregar as baterias em casa, cercado pela família e pelos amigos e, na quinta-feira, chegou ao Red Bull Ring, onde a ação retorna com o GP da Áustria, ansioso para voltar a moto.

"Não parei de treinar um dia sequer durante as férias, mas está tudo indo muito bem", disse ele à mídia, incluindo o Motorsport.com. "Pude fazer coisas diferentes, mas não parei de treinar porque isso me ajuda muito a clarear a cabeça, é minha terapia. Também tem sido bom passar um tempo com minha família, estar perto do mar... Coisas que não posso fazer durante a temporada. Estou muito feliz com a maneira como essa pausa foi feita. Ela era necessária, veio na hora certa".

O espanhol está ciente de que os primeiros testes da temporada foram um desastre, mas também que o potencial de sua máquina não é ruim: "Em relação aos resultados, a primeira metade do ano foi desastrosa, mas, em termos de desempenho, diria que foi positiva, então, vamos continuar. No ano passado, não houve desempenho nem resultados. Os resultados foram péssimos, mas sempre lutamos para ficar entre os seis primeiros".

"Temos que manter o potencial. Se olhar só para os resultados, nem me levanto de manhã, mas acho que há potencial para termos boas corridas. A Honda tem trabalhado durante esse intervalo para tentar nos dar algo que torne as coisas um pouco mais fáceis, e vamos ver se nos ajudam", continuou ele.

Depois disso, Mir explicou em que consistem os novos desenvolvimentos da Honda para a Áustria: "Vamos experimentar uma carenagem diferente. O fato de já estarmos testando aqui significa que eles viram algo nela, no teste [que Aleix Espargaró fez recentemente]. Amanhã vamos testá-la e faremos a comparação entre uma e outra. Aí escolheremos o que funciona".

Questionado sobre como está o equilíbrio entre desenvolver a moto para 2026 e começar a trabalhar com os novos regulamentos técnicos para 2027, o piloto de 27 anos confessou que ainda não quer saber nada sobre o futuro projeto, até porque seu contrato com a HRC termina no ano que vem:"Não sei nada sobre 2027 e também não quero ouvir muito sobre isso, porque tenho um contrato para este ano e para 2026. É claro que darei boas indicações se me pedirem minha opinião, mas a opção de ser rápido é para o curto prazo, não para o longo prazo. Mas 2027 não tira recursos do desenvolvimento de 2026".

A Áustria é um dos circuitos favoritos de Mir, mas ele também não quer manter as espectativas altas demais para este fim de semana: "Este é um dos meus circuitos favoritos e acho que, em termos de resultados, tem sido um dos melhores. Não sei o que esperar dessa pista. No papel, é o meu circuito, onde acho que posso fazer a diferença, mas isso é no papel. Venho para cá com minhas baterias cheias e estou ansioso por um bom resultado".

Por fim, o espanhol revelou o que lhe foi dito sobre Balaton Park, nova pista do calendário que, dentro de uma semana, verá o retorno do GP da Hungria à MotoGP: "Tito Rabat me disse que é um circuito muito diferente, que as chicanes são muito lentas. Será difícil levar uma moto de MotoGP para lá, mas não sei de mais nada. Ele gostou", concluiu.

