Fabio di Giannantonio subiu ao pódio da MotoGP na sua corrida de casa pela primeira vez. O italiano foi teceiro em Mugello de maneira muito especial:c como piloto da VR46 Racing Team, equipe do heptacampeão Valentino Rossi.

"Foi incrível subir ao pódio em Mugello, na frente da minha família e do público do meu país. Foi ótimo estar de volta ao pódio e em alto nível, como queremos estar. A energia estava toda em torno do Vale [Rossi]. Foi um fim de semana especial! Não teve uma festa de verdade porque ele teve que voltar para casa, mas foi especial dar a ele esse tipo de corrida", falou Di Giannantonio.

O italiano ainda falou sobre o envolvimento de Rossi na equipe e as dicas que o multi-campeão lhe oferece: "Não é pressão. Ele me dá muita ajuda, conselhos e conhecimento. O grande lance com Vale é que ele torna tudo fácil. Quando ele te passa essa mentalidade, tudo fica muito mais simples, rápido e limpo. É uma ajuda enorme".

DiGiannantonio está em uma de suas melhores temporadas na MotoGP este ano. Comn 136 pontos, ele atualmente é quinto entre pilotos, com quatro pódios, dois nos EUA e em Mugello nas corridas de domingo e na sprint em Silverstone.

"Trabalhamos muito nos últimos anos para construir uma moto forte para o meio e fim da corrida, para aumentar meu ponto forte que é a gestão dos pneus. Aumentamos essa capacidade, deixando a moto o melhor possível nesse aspecto, mas quando você trabalha nisso, perde desempenho no ataque", finalizou.

GUTO NEJAIM e FAUSTO MACIEIRA: Márquez x Valentino, MANIAS da DUPLA, 'causos' e MUITA RESENHA!

PÓDIO CAST traz GUTO NEJAIM para um REENCONTRO HISTÓRICO com FAUSTO MACIEIRA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!